Ojeté Mini One/Cooper (2014 až současnost): Mít svůj styl

Na začátku třetího milénia se německé BMW rozhodlo zbavit britské automobilky Rover, vlastněné od roku 1994 a sdružující značky Rover, MG a Land Rover. Rover skončil v propadlišti dějin, o MG svedly bitvu čínské automobilky a po Land Roveru skočil rychle Ford. Jediné, co BMW zůstalo, byla práva na nově vzniklou značku Mini, odkazující se na původní přelomový vůz Austin Mini z konce padesátých let. V roce 2001 vzniklo první novodobé mini, o šest let později vystřídané druhou generací. Problémem těchto aut byly vždy pohonné jednotky. Vozy BMW totiž sázely na klasickou koncepci pohonu, takže pro příčnou zástavbu by se musely agregáty upravit. A i tak by byly ve hře pouze čtyřválce, a to z důvodu zástavbové délky. První novodobé mini poháněl kontroverzní čtyřválec Tritec původem od Chrysleru, druhé zase výsledek spolupráce mezi BMW a PSA, u Mini známý jako Prince. Oba jsou považovány za slabinu těchto aut, jakkoliv po jízdní stránce jsou agregáty druhé generace skvělé.

Recenzovaná třetí generace interně označovaná F55, F56 a F57 dostala poprvé motory výhradně z vlastního vývoje BMW. A sice coby řada B. Ta je poprvé nabízena jak pro podélnou, tak i příčnou zástavbu do karoserie, takže je najdete nejen v mini, ale třeba i v BMW řady 2 Active Tourer či nové řadě 3, respektive 5. Jejich modulární koncepce umožňuje nabízet tříválec, čtyřválec i glorifikovaný řadový šestiválec (ten pouze pro podélnou zástavbu), přičemž všechny agregáty mají přeplňování turbodmychadlem. Navíc řada B skýtá jak zážehové motory, tak i vznětové.

V útrobách auta pojmenovaného Mini One se ukrývají vždy tříválce. Ty zážehové jsou dokonce dva. Menší má označení B38A12 a objem 1,2 litru, větší patnáctistovka B38A15. Naproti tomu vznětový tříválec je pouze jeden a sice B37C15, tedy rovněž o objemu 1,5 litru.

Vzhledem k povaze auta lidé mnohem více hledají benzinový motor. Menší nabízí výkon 55 kW, větší 75 kW, případně ve sportovnější variantě Cooper 100 kW. Čtyřválec nabízí až Cooper S, a sice coby dvoulitr s označením B48A20 o výkonu 120 nebo 141 kW.

Auto Tip 22/2020

Po jízdní stránce výborné motory vynikají, jak je u BMW obvyklé, složitou technikou, která si občas umí postavit hlavu. Přesto oproti předchozím čtyřválcům Prince v kooperaci s PSA nejsou závady těchto agregátů vyloženě likvidační. Takže s čím se majitelé pohledného benzinového mini potýkají?

Nejčastěji je to svítící kontrolka elektroniky řízení motoru, což může být doprovázeno dalšími projevy. Pokud zní agregát hrubě a nepravidelně, může být příčinou software řídicí jednotky, v horším případě ale také opotřebené hydraulické přesuvníky proměnného časování rozvodu. Nápravou je pouze jejich výměna. Zvýšená spotřeba oleje mívá příčinu v netěsném víku ventilů, jehož těsnění se mění. Současně běží motor nepravidelně.

Pokud budete kupovat Mini One nebo Cooper s motorem B38, vyrobené od prosince 2014 do června 2015, dejte si velký pozor na to, zda nemá poškozená hlavní ložiska klikového hřídele. Průvodním jevem je nezvykle hlučný motor v kombinaci se svítící kontrolkou elektroniky. Určitě nic nezkazíte, když se na to prodávajícího zeptáte, případně si z čísla VIN ověříte (v autorizovaném servisu BMW), zda výměna uložení kliky již proběhla, nebo zda se vámi vyhlédnutého auta opravdu týká. Touto závadou není postižen každý vyrobený vůz s motorem B38 z uvedeného období.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2015 One 1.2/55 kW 59 000 km 239 900 Kč 2015 One 1.2/75 kW 36 000 km 269 999 Kč 2017 Cooper 1.5/100 kW 23 700 km 429 999 Kč

Motory

Mini One/Cooper/55/75/100 kW: Základní model One pohání menší tříválec 1,2 litru, případně větší 1,5 litru s výkonem 75 kW. Varianta patnáctistovky se 100 kW byla vyhrazena pro cooper. Dynamicky skvělé motory, které jsou i díky vyvažovacímu hřídeli velmi tiché a kultivované, trápí méně problémů než v minulosti. Přímé vstřikování ale vyžaduje tankování kvalitních benzínů, navíc čas od času není od věci vzít palivo o vyšším oktanovém čísle, řekněme 98.

Mini Cooper S/JCW/120/141/170 kW: Kdo chce čtyřválec, musí hledat Cooper S, případně ještě ostřejší John Cooper Works (JCW). Obě jmenované oproti minulosti poskytuje mnohem přívětivější tvář v každodenním životě, což platí dvojnásob o JCW. Z hlediska spolehlivosti a používání platí to co u tříválce. Epizoda s opotřebenými hlavními ložisky kliky se jim však vyhnula.

Mini One D/Cooper D/Cooper SD/70/85/125 kW: Vznětový motor není v autě, jakým je mini, tolik oblíbený. Přesto jej BMW od začátku nabízelo. One D a Cooper D mají opět tříválec B37C17, pouze Cooper SD pohání dvoulitrový čtyřválec B47C20. Pokud je motor nadměrně hlučný, může být příčinou prasklý tlumič torzních kmitů, který je součástí spodní řemenice pohonu příslušenství.

Náhradní díly na Mini One Přední světlomet Depo 5011 Kč Zadní svítilna Depo 2379 Kč Rameno přední nápravy Vaico 3234 Kč Spojková sada LuK 8591 Kč Dvouhmotový setrvačník LuK 24 962 Kč Brzdový kotouč ATE 2722 Kč Přední brzdové destičky ATE 3427 Kč

Problémy

Motor B38: Poškozená hlavní ložiska klikového hřídele u aut vyrobených od prosince 2014 do června 2015

Plasty karoserie: Popraskané a odřené plastové lemy karoserie

Airbag: Závada airbagu řidiče u aut vyrobených od 14.9. do 21.10. 2016

Koroze výfuku: Rychle reznoucí zadní díl

Průnik vody do jednotky BCM (Body Control Module): Nelze vypnout stěrače

Předčasně opotřebená spojka/setrvačník: Vznětové motory

Klepání z přední části vozu: Příčinou je šroub svorníku těhlice/čepu ramene

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Mini One

Dnes už pětiletá třetí generace Mini oproti předchůdcům narostla do všech směrů, ovšem od předchozích zvyklostí se odchýlila nejen tím. Navíc totiž mohla mít už i pět dveří, „budíky“ přestěhovala ze středového panelu na klasické místo před řidičem, a k tomu všemu ještě mnoho příznivců nejspíš zklamala převahou tříválcových motorizací. Spolu s pestrou nabídkou odvozených verzí, jako raritní Paceman a Coupé nebo celkem populární Clubman a Countryman, to vystihuje dnešní automobilový svět, a zejména módu všemožných crossoverů. Na nejlevnější ojeté Mini One třetí generace dnes na západoevropském trhu stačí čtvrt milionu a výběr je velmi široký. Individuální dovoz se zájemcům o levnější kusy zatím vyplácí, sehnat totiž ojetinu do 300 tisíc bývá v českých bazarech dosud těžké. Dovozci ojetin se na něj příliš nezaměřují, peníze raději otáčejí v lépe prodejných dostupnějších modelech. I jako ojetina si mini uchovává status luxusního zboží a vyšší ceny jsou koneckonců v české realitě hlavním důvodem, že bazarový prodejní šlágr to ani po letech být nemůže.

Závěr

Na mini lze pohlížet dvojím metrem. Pro někoho až příliš prvoplánově líbivé auto je pro jiného přesně tím, co hledá. Technika je vyspělá a neošizená (i tato generace si zachovala zadní víceprvkové zavěšení kol), zpracování je velmi dobré. Jenže současně je auto drahé, uvnitř malé (třídveřová karoserie) a jeho servis je podobně nákladný jako u mnohem větších vozů BMW. Jenže i mini je vlastně bavorákem, a tak je potřeba na to pohlížet.

Plusy

Styl

Vzhled

Nikdo si jej s ničím nesplete

Fenomenální ovladatelnost

Přesné řazení

Vynikající pozice za volantem

Zpracování

Tuhá karoserie

Dynamické motory

Přesné řízení konečně bez rázů

Poprvé také praktičtější pětidveřová karoserie

U verze Cooper S/JCW vyváženější podvozek než dříve

Dobrý opětovný prodej

Jednou bude ceněným youngtimerem

Vyvolává pozitivní reakce okolí

Minusy