BMW 520d xDrive – Ve stínu šestiválců

V redakci ještě nepřistál exemplář současné generace pětky, který bychom po testovacím týdnu vraceli zklamaní. Platí to i po testu nejdostupnější čtyřkolky?

Design, interiér Jen si na našem webu prohlédněte záložku BMW řady 5 a letmo projeďte poslední testy. M550i xDrive – pět hvězdiček, 540i xDrive – pět hvězdiček pro sedan i kombík, M550d – čtyři a půl. Ostré M5 a M5 Competition mají plný počet snad předplacený. A rozhodně si nemyslím, že bychom poslední, již sedmé generaci pětky nějak nadržovali. Je to jednoduše povedené auto, na kterém se chyby hledají jen těžko. Teď to trochu vypadá, že začínám test závěrem, ale nebojte, hned to nasměruji. Je sice pravda, že řada 5 nám v redakci pravidelně dělá radost, nutno ale říct, že jsme zatím řídili jen varianty o šesti a více válcích. Vstupní branou do světa pětky jsou přitom dvoulitrové čtyřválce – dva benzinové (520i/135 kW a 530i/185 kW) a dva naftové (518d/110 kW a 520d/140 kW). Rozmlsávání se velkými strojovnami pod kapotou už bylo dost, teď přišel řadu na základ. Nové BMW řady 4 oficiálně: Obří ledvinky dají stovku za 4,5 sekundy! Sáhli jsme po silnější verzi turbodieselu, jenž se standardně pojí se samočinnou převodovkou (manuál v nové pětce již nepořídíte) a volitelně nabízí pohon všech kol - fakticky jde o nejdostupnější čtyřkolku v nabídce modelu. A aby toho nebylo málo, od podzimu loňského roku je tato motorizace mild-hybridem využívajícím 48V technologii, která kromě jiného umí krátkodobě zvednout výkon, hlavně ale pomáhá se snižováním spotřeby a emisí. Tak co, dáte čtyřválci ve velké limuzíně aspoň šanci? Nenápadný elegán Na pětku jsem si v posledních měsících zvykl především v „emkovaných“ provedeních se sportovnější tváří a černými detaily. Nijak mě ale neurážel ani tento testovací kousek, byť pár výhrad jsem si do poznámek zapsal. Osobně bych klidně snesl menší porci chromu, což by ale šlo snadno vyřešit tak, že v konfigurátoru odškrtnu balíček Luxury Line. Přijdete tak sice o osvětlená madla, kožené čalounění a pár dalších prvků, zároveň ale ušetříte citelných 102.700 Kč. Kola jsou standardně osmnáctipalcová, určitě bych ale preferoval světlejší odstín (kolikrát už jsem tohle za poslední rok psal?), tmavé obutí se v karoserii velké limuzíny ztrácí. Naopak naprosto dokonalá je metalíza. Oficiálně šedá, na sluníčku ale spíše fušuje do tónů hnědé a stříbrné, i když to na našich fotkách není úplně vidět. Jak už asi tušíte, jde o příplatkovou položku BMW Individual, na lak Alvit Grey si musíte připravit 62.322 Kč navíc. Příplatkové jsou rovně adaptivní LED světlomety s funkcí Selective Beam (+40.638 Kč), tedy neoslňujícím asistentem dálkových světel. Systém monitoruje přítomnost vozidel vpředu (jedoucích stejným směrem i proti) a podle nich upravuje svit dálkových světel, aniž by se řidič musel o cokoliv starat. To už ostatně známe z plejády jiných bavoráků a víme, že systém funguje velmi spolehlivě. To v interiéru už člověk jen těžko hledá, na co by si mohl postěžovat. Kombinace světlých materiálů s hnědým volantem a přístrojovou deskou oku lahodí, dřevěný dekor je jen takovou třešničkou, která kabinu ještě víc zútulňuje. Měkčené materiály jsou samozřejmostí, obrazovka multimediálního systému umístěna tak, aby neodváděla pozornost od vozovky, pro základní funkce tu stále zůstalo nastavování starými dobrými tlačítky a otočnými ovladači. Stačí pár kilometrů a teplotu budete obsluhovat poslepu. Sezení za volantem zpříjemňují komfortní a elektricky nastavitelná sedadla (za 30.056 Kč), u kterých si kromě obligátních možností můžete přizpůsobit i délku sedáku, přifouknout lze rovněž bočnice. A když chcete, můžete sedadlo spustit hodně dolů a užít si tak příjemného sportovního posezu. Místa pro nohy i nad hlavou je tu ale dost, i když preferujete sedák o něco výše. BMW M3 E36: Připomeňte si slavného šestiválcového sportovce z devadesátek Dostatečná rezerva mezi hlavou a stropnicí mi s výškou 178 cm zůstává i vzadu, nestrádal ani kolega vysoký necelých 190 cm. Je to však dáno i tím, že jinak pohodlné sezení je tu ukotveno hodně nízko, což na dlouhých cestách může jízdní komfort omezovat. Ani tady se nemusíte bát pocitu jako z kostelní lavice. Sedadla jsou komfortní a tak akorát měkká, nejpohodlněji se tu nicméně bude cestovat dvěma dospělým. Zavazadelník slibuje 530 litrů úložného prostoru, těží ale především ze své délky 115 centimetrů, kdežto šířka 78 cm mezi podběhy dnes už patří do podprůměru. Na výšku má kufr 52 centimetrů a po sklopení zadních sedaček nevznikne zcela rovná ložná plocha. Potěší praktické kapsy v podlaze za podběhy, které pětka převzala už od svého předchůdce. Nejlepší infotainment Na bavorácích si pravidelně pochvalujeme jejich multimediální systém a příplatkový BMW Live Cockpit Professional za 31.174 Kč není výjimkou. „Profíka“ jsme si v našem seriálu o multimédiích proklepnuli už před časem (video přikládám níže), tak tedy jen heslovitě: skládá se z 12,3“ digitálního přístrojového štítu a 10,25“ obrazovky uprostřed. Jednotlivé funkce lze ovládat dotykem, pokud ale nechcete mít obrazovku oťapkanou, vhod přijde tradiční otočný ovladač iDrive. Prostředí multimediálního systému je přehledné, funguje svižně a díky online funkcím máte přehled třeba o aktuální dopravní situaci či počasí. Uspořádání domovské obrazovky si lze uzpůsobit dle vlastních potřeb, pokud ale přeci jen dáváte přednost službě Apple CarPlay, můžete využít ji, v nových bavorácích funguje bezdrátově. V takovém případě bych ale rovnou doporučil investici 2704 Kč do indukčního nabíjení. Je to elegantnější než kabel a nehrozí, že vám baterka smartphonu za chvilku klekne. Škraloupem na jinak parádním pracovišti je tak jen vzhled digitálního přístrojového štítu, jehož prapodivně tvarované budíky nejsou dvakrát přehledné a otočený otáčkoměr nechává vzpomenout na peugeotí i-Cockpity. BMW už nějaký pátek slibuje aktualizaci softwaru, která tohle vyřeší přidáním vzhledu Classic s tradičními kulatými budíky, zatím jsme jej ale v žádném z nových bavoráků nenalistovali.

Motor, jízdní vlastnosti Nejlevnější čtyřkolka Nastíněno to bylo již v úvodu, základ motorové palety se skládá z benzinových a naftových dvoulitrových čtyřválců, přičemž silnější z nich lze v obou případech pořídit s pohonem všech kol xDrive. A protože výkonnější turbodiesel 520d xDrive je s cenovkou 1.485.900 Kč dostupnější než 530i xDrive (1.521.000 Kč), jde zároveň o nejsnadnější cestu k pětkové čtyřkolce. Náš exemplář má výkon 140 kW (190 k) ve 4000 otáčkách a 400 newtonmetrů točivého momentu v pásmu od 1750 do 2500 otáček. Z klidu na stovku to trvá 7,2 sekundy a na německém autobahnu lze pokračovat až do rychlosti 232 km/h. To těší majitele, automobilku zase pohádková kombinovaná spotřeba 4,3 litru a s ní související emise CO 2 114 gramů na kilometr. Porovnejte nové BMW řady 4 s jeho předchůdcem. Jak moc se nová generace změnila? K takovým hodnotám dopomáhá fakt, že 520d je, stejně jako ostatní pětkové motorizace, od podzimu loňského roku mild hybridem se 48V startér-generátorem a druhou baterií. Jakmile řidič uvolní plynový pedál, generátor přemění kinetickou energii na elektřinu, která se ukládá do akumulátoru. Odtud pak zásobuje 12V elektrický systém a používá se pro napájení dalších funkcí vozu – elektricky ovládaných oken, audiosystému či vyhřívání sedaček. Uložená energie může pomoci i při akceleraci tím, že se přivede zpět do 48V startér-generátoru. Ten pak funguje jako elektrická pohonná jednotka pomáhající spalovacímu motoru. Umožňuje mu po delší čas pracovat v optimálních otáčkách a při potřebě plné akcelerace dodává dalších 8 kW výkonu a 30 newtonmetrů točivého momentu. Vhod přijde i takřka nezaznamenatelné vypnutí a opětovné nastartování spalovacího motoru. Brzdí-li řidič před křižovatkou, agregát zhasne, jakmile rychlost vozu klesne pod 15 km/h. A pokud je aktivní funkce jízdy setrvačností, motor se vypne (ne pouze odpojí od převodovky) v rychlostech 25 až 160 km/h. Samotný čtyřválec je pak vybaven vylepšenou verzí systému přímého vstřikování common-rail. Nové solenoidové vstřikovače dodávají do spalovacích prostorů palivo pod tlakem až 2500 barů, čímž se jemněji rozptyluje a přináší tak čistší proces spalování. Motor je vybaven filtrem pevných částic, oxidačním katalyzátorem a zádržným katalyzátorem NO x . A důležitá inovace na závěr: místo jednoho turbodmychadla teď pod kapotou pracují turba dvě, vybavena dvoustupňovým přeplňováním. V praxi je agregát vskutku tichým a nenápadným společníkem, který i při studených startech zdárně maskuje naftový charakter. Úspěšně funguje i ono vypínání pohonné jednotky během jízdy, což ale řidič v zásadě zjistí jen pečlivým sledováním digitálního přístrojového štítu. Celý proces vypnutí a opětovného naskočení totiž probíhá sametově hladce a bez negativních vlivů na komfort. Pokud elektrifikovat, pak se mi tento nenásilný způsob jeví jako ideální řešení. Nebudu lhát, když jsem si do této pětky sednul poprvé a připojoval se na dálnici, nemohl jsem se zbavit pocitu, že nejede. Spíše jsem si to ale potřeboval uspořádat v hlavě. Když jsem do takového auta usednul dříve, vždycky mělo větší strojovnu s výrazně vyšší porcí výkonu. Tak nějak to od sedanu této velikosti očekáváte. Když jsem se ale oprostil od zažitého a uvědomil si, že 1735 kg vážící auto uvádí do pohybu čtyřválec, přestal jsem mít výhrady. Necelá dvoustovka kobyl vás sice k sedačce nepřišpendlí, pro předjíždění ale nabízí dostatečnou svižnost. Ve sportovním režimu se navíc nebojí podržet vyšší otáčky, i když je pravda, že to není úplně potřeba, průběh otáčkoměrem je lineární z nejnižších pater. Nové BMW M4 s obřími ledvinami prozrazeno. Největší tajemství ale zatím tají Celkovému komfortu na palubě pomáhá i velmi dobré sladění s osmistupňovou samočinnou převodovkou Steptronic. Její nejnovější generace má sníženou hmotnost nebo širší rozpětí převodových poměrů. Přispět k celkové kultuře pomáhá rovněž nově navržený integrovaný dvouhmotový tlumič vibrací. Pravdou je, že automat střídá jednotlivé kvalty logicky a bez dlouhého rozmýšlení, navíc jejich výměna probíhá naprosto hladce. BMW říká, že použití mild hybridní technologie uspoří v reálném provozu oproti předchůdci asi 0,3 litru paliva na 100 kilometrů. V praxi jsem se s dvoulitrem pohyboval okolo šesti litrů, při jízdě klidnějším tempem nebyl problém se dostat na hodnoty začínající pětkou, naopak při konstantní dálniční stotřicítce se apetit šplhal k sedmi litrům. Na čtyřkolku s automatem ve velkém sedanu to není vůbec špatné. Klidně a pohodlně Na nové pětce si Němci dali hodně záležet. Modulární platforma CLAR hojně využívá kombinace lehkých materiálů jako je hliník, pevnostní ocel či hořčík. Tím tvůrci oproti předchůdci uspořili až 100 kilogramů, byť pevnost karoserie a torzní tuhost vzrostla. Bez povšimnutí nemůžeme nechat ani součinitel odporu vzduchu s parádní hodnotou c x 0,22. Už to je příslib solidních jízdních vlastností. A nezůstává jen u papírových předpokladů. Varianta 520d je přesně taková, jakou jsem ji před prvotním usednutím za volant očekával. Tahle verze má zavěšení s dvojitými příčnými rameny vpředu a pětiprvkovým řešením vzadu, nepříplatkový podvozek s klasickými tlumiči a rozumně velká osmnáctipalcová kola. Výsledkem takové soustavy je plavná a komfortní jízda, kdy vás nerozhodí ani úseky vymleté či plné kostek. Nic netluče, nebouchá, jen ve velké díře se ozve tlumená tupá rána. Pětka se nenechá rozhodit ani v zatáčce, kde jistě drží zvolenou stopu. Zpětná vazba od kol je sice minimální, tady přeci jen musí zůstat nějaký prostor pro sportovnější varianty. Jinak jsou ale průjezdy zatáčkami harmonické, pětka ani při svižnějším tempu netrpí projevy nedotáčivosti a poslouchá na slovo. Až se vkrádá myšlenka, jestli je nutné utrácet peníze za podvozek adaptivní. Na dálnici pak oceníte odladěnou aerodynamiku, stejně jako dodatečnou izolaci, která je integrována například i do čalounění stropu. V rychlostech 160 km/h proniká do kabiny jen absolutní minimum aerodynamického svistu či valivého hluku od kol, auto přitom dává jasně najevo, že tohle není jeho limit a stejně komfortní zvládne být v ještě vyšších rychlostech.

