Ojetý Citroën C4 Cactus (2014-2020): Nejznámější dveře Francie

Tolik emocí se před Citroënem C4 Cactus podařilo vyvolat snad jen Pontiaku Aztek nebo u nás mnohem populárnějšímu Fiatu Multipla. Ceny si ale i díky tomu drží vysoko. Stojí za to?

Automobilový svět rozhodně není fér. Své o tom ví třeba Fiat, který před lety představil svou vizi naprosto skvělého rodinného vozu, a dokonce ji i dotáhl do sériové výroby, aby sklidil prakticky jen posměch. A to snad jen kvůli výše položené kabině s charakteristickým přelivem před palubní deskou, který mnohým připomínal tlustou nohu v baleríně.

Někdy zkrátka stačí jeden výrazný detail a všechna snaha o originalitu je v čudu. Právě Citroën má s takovými detaily generačně vážně mnoho zkušeností a nezaváhal ani při konstrukci svého konkurenta golfu, modelu C4 Cactus. Ten sice spatřil světlo světa poprvé v roce 2014, většina zákazníků ale místo nápaditého konkurenta golfu spatřila jen výrazné plastové vložky AirBumps na dveřích a až pak nějaké auto kolem toho.

Má to cenu

A to je jednoznačně škoda, protože cactus patří přesně do hranice mezi nenudnými hatchbacky a prvními crossovery, kterým spolu s konkurencí vydláždil cestu do dnešních černých prodejních čísel. Proti zaběhnuté konkurenci nabídl cactus příjemně vysoké sezení a hezký výhled z vozu, relativně rozumně obestavěný prostor a neotřelý interiér, jehož přístrojový panel nedisponoval ani otáčkoměrem, ani jakoukoliv kontrolku symbolizující, že motor je ještě studený. Cactus dokonce v detailech nijak neskrýval, že se trochu snaží ctít i filozofii legendárního 2CV, tedy jednoduchost. S nízkoztrátovými motory PureTech nebo spolehlivými turbodiesely tedy vážil jen 965 až 1070 kg, což je skvělým předpokladem pro hospodárný provoz.

Českého zákazníka ale tyto vznešené cíle moc neoslovily. Bazarová nabídka v našich končinách tedy kopíruje jeho úvodní tuzemskou popularitu, která nebyla z těch světoborných. Neplatí to však pro západnější země, kde si s celkovými 373 289 prodanými kusy své místo na trhu přece jenom našel.

Co to znamená pro kupující v bazarech? Není jich zas až tak mnoho, a světe div se, na rozdíl od multiply nespadla hodnota přeživších vozů rapidně na absolutní nulu. Dalo by se spíš říct, že cactus si ji drží překvapivě dobře. Na trhu je aktuálně asi padesát vozů s jasnou převahou benzinových jednotek a aut z individuální občanské inzerce.

Takový brazilský trh, to je úplně jiná pohádka. Do modernizace zde byl dovážen evropský model, to se ale v druhé polovině roku 2018 změnilo a Brazilci dostali svou vlastní specifikaci. Zatímco evropský model přišel o kontroverzní střešní ližiny, brazilský je stále hrdě nosil. Podstatným vylepšením místního kaktusu vyráběného v závodu Porto Real byla také konvenčně stahovatelná zadní okna. Všechny vozy vyráběné ve španělském Madridu totiž měly jen laciné, výklopné řešení. A zatímco v Evropě skončila produkce vozu vinou pandemie covid-19 ještě v květnu roku 2020 a bez náhrady, v Brazílii se vůz těší mimořádné popularitě dodnes.

