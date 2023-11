Ojetý Ford Kuga II (C520): Mezi Evropou a Amerikou

Druhá generace kugy ideově navázala na původní auto uvedené o čtyři roky dříve, zejména designem a celkovým pojetím. Ve skutečnosti nezůstal kámen na kameni, jakkoliv to není na první pohled vidět. Modří už vědí, že druhé vydání technicky povýšilo, takže v útrobách ukrývá robustnější techniku než předchůdce.

Je to k nevíře, ale evropský Ford zachytil vlnu zvýšeného zájmu zákazníků o vozy kategorie SUV opožděně. A to i přesto, že v zámoří byla SUV už tehdy v kurzu. První kuga navíc vznikla čistě v režii evropského Fordu. V podstatě se jednalo o zvýšený focus druhé generace. Proti němu kuga nabídla alternativně pohon všech kol, což byla tehdy skoro nepsaná podmínka u takového auta pro jeho úspěšné působení na trhu. Nevýhoda pramenila z omezené palety pohonných jednotek, což bylo trochu v rozporu s tím, co nabízel dárce orgánů Focus. V nabídce tak figurovaly pouze dvě jednotky: vznětový dvoulitr TDCi Duratorq konstrukce PSA (řada DW10) v několika výkonových verzích a nezvyklý přeplňovaný zážehový pětiválec 2,5 litru od Volva. Navzdory některým nedostatkům měla původní kuga solidní prodejní úspěch.

Z USA na starý kontinent

Na rozdíl od první kugy, jež představovala ryze evropskou záležitost, mělo recenzované druhé vydání globální dosah. V podstatě se jednalo o evropskou paralelu amerického Fordu Escape třetí generace. Vizuálně ovšem kuga kopírovala někdejší paletu modelů nabízených v Evropě. Třeba palubní deska je v podstatě identická s MPV C-Max druhé generace (Grand C-Max). I kuga nabídla dvě verze ventilační a topné soustavy: manuální jednozónovou verzi a plně samočinnou dvouzónovou klimatizaci. I prvně jmenovaná ale komunikuje s elektronickou sítí vozidla, když přes ni ovládá relé spojky kompresoru klimatizace. Samočinná dvouzónová klimatizace pracuje s několika snímači teploty a také čidlem slunečního záření.