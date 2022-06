Ojetý Saab 9-5 II: Proč chtít auto, které skončilo po dvou letech?

Jestli legendární švédský Saab něčím opravdu vynikal, pak předlouhými výrobními cykly jednotlivých modelů. A současně také svérázným zohledňováním vlastní techniky na úkor majitele značky. Po odkoupení automobilky koncernem General Motors v roce 1989 se konečně zdál být v dobrých rukou, jenže americký vlastník švédské automobilky bohužel po dalších dvaceti letech dospěl až do stádia krachu. Když se problematického koncernu v poslední životní fázi ujala vláda Spojených států, rozhodla se k nepříliš populárním záchranným krokům – především k úplnému stažení působnosti GM z Evropy. A v souvislosti s ukončením evropského tažení Chevroletu nejprve ukázala právě na Saab. Nahnuté to tenkrát u nás měl i další majetek Američanů: německý Opel. Nebyly to však jediné škrty v nových plánech, spolu se Saabem přestaly být pro GM zajímavé i domácí značky Oldsmobile či Saturn. A tak i z těchto legend koncern vytvořil už jen neživé muzejní exponáty.

General Motors však ještě krátce před obětováním Saabu stačil v tichosti postavit nástupce tehdy už dvanáctiletého velkého modelu 9-5. Poslední pomník někdejší avantgardní severské značky se světu odhalil pouze ve vší skromnosti v rohu jedné z hal frankfurtského veletrhu IAA v září 2009. Nevšední sedan sebevědomě přesahující pětimetrovou délku za ještě sebevědomější cenu od 899.000 Kč to měl od počátku nahnuté, přesto se nakonec na trhu v následujícím roce skutečně objevil. Prohlášení čerstvě nezávislého výrobce byla tehdy velkolepá: „Saab se stal samostatnou společností! Od této chvíle budou vozy Saab ještě saabovější! Nová éra začíná uvedením nového Saabu 9-5!“

Následovala odpovídající velkolepá mediální kampaň, motoristické tituly s výjimkou Světa motorů však tentokrát minula. Nový vlastník švédské automobilky se raději rozhodl přímo oslovit slibnou cílovou skupinu advokátů a čtenářů odborných titulů pro justici. K dispozici byl jediný novinářský vůz, a to rovnou ten nejdražší a nejluxusnější: šestiválcový Saab 9-5 Aero 2.8 T s pohonem všech kol XWD. Celková cena: 1.787.600 Kč. „Žádné spotřební zboží Ikea, tohle je něco jako exkluzivní značka postelí Hästens,“ rozplývali jsme se tehdy za volantem tohoto severského šperku ve Světě motorů. Jenže i přes noblesní charakter šlo stále „jen“ o technicky nevyčnívající automobil postavený na základě konfekčního modelu střední třídy Opel Insignia. Cenově si však nový saab troufl překročit hranice Mercedesu třídy E, BMW řady 5 i Audi A6…