TEST BYD Seal Excellence AWD – Důležitý, ale nedokonalý
Rychlý, dobře vybavený a cenově ambiciózní Seal Excellence má ukázat, že čínská značka už není jen levnou exotickou alternativou. Ve vrcholné verzi míří přímo na zavedené hráče střední třídy. Může se to povést hned napoprvé?
Design, interiér
Český trh s elektromobily se postupně přesouvá od fáze zkoušení k běžnému, racionálnímu vybírání. Elektromobil už je pro pro mnohé normální auto, které musí obstát cenou, provozem i použitelností. Právě do této situace vstupuje BYD Seal, dnes konkrétně ve vrcholné verzi Excellence AWD, která se cenou i výkonem otevřeně řadí mezi zavedené modely střední třídy od evropských a korejských značek.
BYD v Evropě sází na jednoduchou strategii: pořádný výkon, bohatá výbava a technicky zajímavá řešení. Za cenu, která oproti zavedené značce ušetří desítky tisíc, ale zároveň bude dostatečně vysoká na to, aby byla vnímána jako prémiovější a marže na vozech byly pro automobilku ekonomicky zajímavé.
BYD v Evropě dokázal z názvu Seal udělat lehce zmatečný ekosystém. BYD Seal je první – čistě elektrický sedan, o kterém je řeč v tomto testu. Pak je tu Seal U, což je SUV dostupné jako elektromobil i plug-in hybrid DM-i. Do toho přichází Seal 5 DM-i a Seal 6 DM-i, což jsou úplně jiná auta – sedan a kombi na jiné technice.
Testovaný Byd Seal AWD není útokem na co nejnižší cenu, ale spíše testem, jestli český zákazník přijme čínskou alternativu jako plnohodnotné auto pro každý den. Včetně dálničních přesunů, zimního provozu a reálných nároků nejen na infrastrukturu.
Vypadá přímo mořsky
Mezi poměrně unifikovaným designovým jazykem čínských automobilek se BYD docela vyjímá. BYD auta pojmenovává podle mořských masožravců a i celý designový jazyk se inspiruje oceány. Pro značku je už typický také modrý lak Arctic Blue. Na mě osobně tohle docela funguje, vodní svět mě láká určitě více než nějaká směsice čínských slov a čísel.
Design je uhlazený, nízký a proporčně povedený a spíš evropsky zdrženlivý. Na silnici vůz působí docela seriózně a sebevědomě. Aerodynamika je zjevně důležitější než emoce, ale jako celek to funguje. Seal vypadá moderně i po delším koukání a nestárne před očima.
Interiér příjemně překvapí kvalitou materiálů. Palubní deska, výplně dveří i sedadla působí hodnotně, měkčené plasty dávají smysl a slícování je na dobré úrovni. Sedačky jsou pohodlné, dobře tvarované a zvládnou i delší cesty bez únavy. Prostorově je to solidní střední třída, i když nízký posez a silnější prahy znamenají trochu náročnější nastupování.
Vepředu jsem měl dostatek prostoru i se svými 190 centimetry, ale v případě testovaného kousku s panoramatickou střechou při výrazném předklonu už narážím hlavou na orámování okna. A to se přitom sedí příjemně nízko, BYD Seal používá jen pár centimetrů vysokou trakční baterii “Blade” s tenkými LFP články v podlaze. Jinak skvělý výhled vpřed mi přímo omezuje zpětné zrcátko a kryt balíku senzorů nad ním. Vzadu je místa dost, ale karoserie sedanu logicky znamená poměrně nepraktický kufr.
Největší slabinou interiéru je ergonomie ovládání. BYD vsadil téměř se vším na centrální displej, který je sice rychlý a graficky povedený, ale logika menu není vždy intuitivní. Běžné úkony, jako nastavení asistencí nebo některých funkcí klimatizace, vyžadují zbytečně víc kroků, než by bylo zdrávo. A audiosystém patří pouze k průměru.
Auto občas vyžaduje víc pozornosti svými hlášeními o tom, že se nevěnujete řízení, než kolik je třeba věnovat samotnému řízení. Kdo si libuje v Tesle, ten se asi brzy zabydlí, ale pro klasiky je to trochu boj se stresory. A jednu věc nedokážu pochopit, ať to zkouším z jakéhokoliv úhlu pohledu – stisknutím tlačítka na volantu se displej infotainmentu otočí o 90 stupňů. Ve vertikálním režimu však nefunguje Apple CarPlay ani Android Auto, přitom u jiných automobilek, jejichž auta mají displeje vertikálně napevno, tyto systémy v této orientaci fungují..
Motor, jízdní vlastnosti
Varianta Excellence AWD je především o výkonu. Dva elektromotory dávají dohromady 390 kW a zrychlení patří k tomu nejlepšímu v této cenové hladině. Podvozek je naladěn spíše komfortně, s dostatečnou rezervou pro vyšší tempo. Seal je stabilní, čitelný a bezpečný, jenže fyziku neoklame. Hmotnost přes dvě tuny je v zatáčkách docela znát.
Řízení je přesné, ale odtažité, bez větší zpětné vazby. Není to auto, které by vyzývalo ke sportovní jízdě, spíše uklidňuje. A přestože tuhost karoserie je vynikající – interiér si ani nevrzne – tak odhlučnění není nejlepší a podvozek na ostrých dírách lehce zadrncá. Oproti tradičním prémiovkám tomu k dospělému prémiovému pocitu zkrátka trochu chybí.
Přechod mezi rekuperací a mechanickým brzděním není úplně sametový a vyžaduje zvyk. Rekuperace jako taková funguje dobře, jen bych si přál jemnější kalibraci pedálu. Kapitolou samou pro sebe jsou asistenční systémy, které mají tendenci být přehnaně aktivní. Nejde o vyloženě nebezpečné zásahy, spíš o časté pípání a korekce, které narušují jinak klidný charakter auta. Většinu těchto otrapů lze povypínat, ale to obnáší lovení položek v menu.
Zajímavá čtyřkolka
Jako u většiny elektromobilů, i zde je pohon 4×4 řešen výhradně elektromotory. Vpředu i vzadu je samostatný elektromotor. Zadní motor je synchronní a silnější. Přední asynchronní motor se sice může volně protáčet, pokud jím zrovna neproudí proud, nicméně v praxi to stejně znamená určité pasivní ztráty, které se při dlouhé dálniční jízdě projeví ve vyšší spotřebě.
Ve vyšších dálničních rychlostech jsem si zároveň nemohl nevšimnout zvýšené hlučnosti od přední nápravy. Část šumu šla jednoznačně na vrub použitým pneumatikám a lehce nevyváženému přednímu kolu, nicméně při konstantním tempu bylo slyšitelné i jemné mechanické pozadí z oblasti předního pohonu. Při delší jízdě skutečně vysokými rychlostmi např. na německých dálnicích, tedy běžně i kolem 170 km/h, by tak cestování přestávalo být komfortní.
Nelze vyloučit, že šlo o specifikum konkrétního testovacího vozu. Ten měl sice najeto jen několik prvních tisíc kilometrů, zároveň ale platí, že extrémní výkon a velmi rychlé akcelerace u tohoto typu elektromobilu kladou vysoké nároky jak na mechanické komponenty, tak i na pneumatiky a jejich vyvážení. U takto silného auta se proto může zvýšené opotřebení projevit dříve než u běžnějších konfigurací.
Jisté, ale nudné
Pozitivem je naopak velmi rychlá odezva systému. Přenos výkonu je přesný a okamžitý, trakce na mokru nebo sněhu je výborná. Pohon všech kol tady funguje spíše jako stabilizační prvek než sportovní hračka. Auto je velmi jisté, ale ne hravé. Žádná nepříjemná překvapení se nekonají, ale zároveň je chování pohonu a elektroniky lehce nevyzpytatelné, takže jet s tímhle autem na hraně je téměř nemožné.
Řídicí software preferuje klid a bezpečnost, přetáčivost ani jiné druhy zábavy se nekonají. Plnému výkonu elektronika povolí otěže v podstatě jen v přímém směru, takže ve výsledku se na maximální možné zrychlení čeká až za zatáčkou. Zapnutí sportovního módu stabilizace v podstatě nepomůže. Deklarovaného zrychlení z 0-100 km/h za 3,8 vteřiny nicméně vůz skutečně dosáhne, dokonce ho i lehce překoná, o tom jsme se přesvědčili měřením redakční telemetrií.
Spotřeba je vyšší
V reálném provozu českých podmínek, zvlášť v zimě, se u Sealu Excellence AWD rychle ukáže rozdíl mezi tabulkami a praxí. Při dálniční jízdě kolem 130 km/h se spotřeba běžně pohybuje zhruba mezi 24 a 26 kWh/100 km, což znamená maximální reálný dojezd přibližně 280 až 310 kilometrů při venkovních teplotách okolo nuly. Ve městě a na okreskách umí být Seal samozřejmě citelně úspornější.
Rychlonabíjení nepůsobí vyloženě špatně, ale ani špičkově. Při delším cestování sem se nejčastěji pohyboval kolem průměrného nabíjecího výkonu zhruba 90 až 100 kW, přičemž ideální podmínky nejsou samozřejmostí. Nabíjení z 10 na 80 % tak v praxi zabere přibližně 40 minut. Na delších trasách to znamená, že Seal AWD sice cestu zvládne, ale nabíjecí pauzy nejsou úplně bleskovou samozřejmostí. Ve srovnání s nejefektivnějšími konkurenty působí celý proces spíš průměrně než přesvědčivě.
Závěr
BYD Seal Excellence AWD je technicky vyspělé a velmi rychlé auto, za své peníze toho dostanete mnoho. Nabízí vysoký výkon, slušný komfort a solidně zpracovaný interiér. Software však není zcela dotažený, asistenty jsou přehnaně aktivní a na dálnici zklame spotřeba a vyšší hlučnost.
V tento okamžik BYD Seal není autem, na které by se v Česku stály fronty, ale zavedené automobilky by si měly začít dávat pozor. Nejdůležitější totiž je, že sem vůbec přišel. Ano, takové BMW i4 eDrive35 Gran Coupe je celkově mnohem dokonalejší, ale začíná o 200 tisíc výš.
Rozdíl v ceně tedy není zdaleka zanedbatelný a právě tady BYD trefuje citlivé místo trhu. Seal Excellence AWD sice nedosahuje stejné úrovně kultivovanosti jako zavedená evropská konkurence, ale nabízí kombinaci výkonu, výbavy a techniky, která ještě před pár lety v této cenové hladině jednoduše neexistovala. A nutno dodat, že čínské automobilky si kritiku berou k srdci.
Trochu novější plug-in hybridní BYD Seal 6 DM-i Touring, který zrovna testuji teď, už je zase o poznání lepší, dospělejší a praktičtější. Sledovat čínské úspěchy či neúspěchy v Evropě bude ještě zajímavé a automobilka BYD rozhodně patří mezi nejžhavější želízka v tomto ohni.
|Nejlevnější verze modelu
|1.148.000 Kč (Design RWD/82,5 kWh/230 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.275.000 Kč (Excellence AWD/82,5 kWh/390 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.275.000 Kč (Excellence AWD/82,5 kWh/390 kW)