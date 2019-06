Omezení CO2 v nákladní dopravě: Reakce Volva

Evropská komise podala ve druhé polovině února informaci, že Evropský parlament a Rada EU se dohodly na plánovaném omezení vypouštění oxidu uhličitého od nákladních vozidel a autobusů. Omezení je stejné, jako v posledním jednání. Tedy o patnáct procent do roku 2025 a dvojnásobné snížení v roce 2030 ve srovnání letoškem. Výchozí dokument tvoří pařížská dohoda o klimatu.

Náhrada za vznětové motory?

V případě nákladních vozidel a autobusů nemůže nastat situace, která proběhla u omezování CO 2 u osobních automobilů a následné akci Dieselgate. Prodeje vznětových (naftových) osobních automobilů klesly ve prospěch zážehových (benzinových), takže například průměrné emise CO 2 ve Velké Británii mezi roky 2017 a 2018 vzrostly dle studie britských výrobců automobilů z 120,1 na 121 g/km.

Tento kontraproduktivní jev v nákladní a autobusové dopravě nastat nemůže, protože náhradu za vznětové motory můžeme hledat jen ve větším využití zemního plynu či elektřiny.

Na trend omezování CO 2 je nejlépe připravena automobilka Volvo Trucks, protože nabízí devítilitrový šestiválec na stlačený zemní plyn CNG, třináctilitrový agregát s pohonem na zkapalněný LNG i pro dálkovou dopravu i elektrická nákladní vozidla FL Electric a větší FE Electric. Společnost Volvo Trucks ve snaze urychlit vývoj bude i nadále intenzivně investovat do ekologičtějších řešení v oblasti dopravy, ale zároveň vybízí evropské vedení k přijmutí opatření na podporu poptávky po vozidlech s nižšími emisemi CO 2 .

Bez dotací to nepůjde

Jedna věc je vozidla s nízkým CO 2 za obrovských investic vyvinout, druhá spočívá v prodeji za odpovídající cenu a možnosti je pak začlenit do výpočtu průměrných emisí CO 2 celé automobilky. K tomu řekl Roger Alm, prezident společnosti Volvo Trucks: „Snižování emisí skleníkových plynů produkovaných těžkými nákladními vozidly je neuvěřitelně významnou úlohou, která je klíčovou součástí našich snah v oblasti trvale udržitelné dopravy. Ve Volvo Trucks jsme na dobré cestě se s touto výzvou úspěšně poprat. Současné zavádění limitů na emise CO 2 v EU vnímáme jako přirozené. Aby však bylo možné takový přechod urychlit, rádi bychom viděli i účinnější finanční pobídky pro zákazníky, kteří se ujímají vedení a volí ekologičtější vozidla.“

Elektřina s „nulou“

Průměrnou hodnotu množství oxidu uhličitého samozřejmě nejvíce sníží elektrická vozidla s nulou, proto Volvo chce modely FL Electric a FE Electric začít vyrábět ve druhém pololetí. Letošní průměrný výsledek se však stane předlohou pro výpočet hodnot pro roky 2025 (-15 %) a 2030 (-30 %), proto výrobci s uváděním elektrovozidel příliš nespěchají, ale zároveň musejí být plně připraveni je od ledna příštího roku prodávat. Hojnému rozšíření elektromobility však brání nedostatečná dobíjecí infrastruktura, proto můžeme elektrický trend zatím očekávat jen v malém množství a městském prostředí.

„Jsme ve fázi, kdy bude technologie elektromobility již brzy připravena k širšímu nasazení v těžké nákladní dopravě. Pokud poptávce vyjdou vstříc pobídky a dojde k rozšiřování dobíjecí infrastruktury, zrychlí se i objemy prodávaných vozidel,“ uvedl Lars Martensson, ředitel pro životní prostředí a inovace ze společnosti Volvo Trucks.

Vývoj nafty pokračuje

Realisticky smýšlející vedení automobilky však nepředpokládá masový odklon od vznětových motorů, proto Volvo Trucks zároveň nepolevuje ve vývoji vznětových nákladních vozidel, které v současnosti představují absolutní většinu firemních prodejů. Od počátku 90. let minulého století poklesla spotřeba paliva a emise CO 2 typického nákladního vozidla Volvo pro dálkovou dopravu přibližně o pětinu a existuje prostor pro další zlepšení prostřednictvím ekonomičtějších pohonů, snižování valivého odporu, lepší aerodynamiky a přesnější specifikace vozu na konkrétní práci.

Emisní limity navržené v rámci EU určují výrobcům vozidel jasný časový harmonogram, avšak cíl – zlepšování spotřeby paliva a snižování klimatických dopadů – je již dlouhou dobu nejvyšší prioritou celého odvětví, protože v rámci konkurenčního prostředí se automobilky snaží snižovat spotřebu nafty (třetina až čtvrtina výdajů dopravců) desítky let.

Zájem je, ale…

U klientů společnosti Volvo Trucks i mnoha dalších využívajících dopravní služby lze pozorovat vzrůstající zájem o zvyšování ekologičnosti dopravy. Je třeba však vysoké vstupní náklady dopravcům aspoň částečně kompenzovat rozšiřováním investičních pobídek nebo daňových úlev.

„Je nezbytné, aby na trh mohly rychle nastoupit nové technologie přispívající ke snižování emisí CO 2 . Uvádění nových inovací v odvětví dopravy by se usnadnilo rychlejším postupem posuzování a certifi kace ze strany odpovědných orgánů,“ dodal Lars Martensson. Tím také naráží pravděpodobně na dlouholetou diskuzi o generálním povolení 25,25 m dlouhých návěsových souprav, které v počtu dvou odvezou stejné množství zboží jako tři klasické 16,5metrové. Podpisem tohoto povolení by nastalo snížení emisí takto provozované nákladní dopravy na tunokilometr o deset až dvacet procent. V některých zemích na vybraných dálnicích včetně Česka tyto soupravy povolené jsou a v rámci opravdové snahy o snížení CO 2 v silniční dopravě neexistují vážné překážky pro masivní rozšíření. Zároveň by se tím začal zmenšovat kritický nedostatek řidičů v dálkové dopravě.

Lodě nás dusí