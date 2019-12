Opel Insignia se chce v příští generaci výrazně změnit. Promění se v crossover?

Vozy střední třídy patří mezi nejvíce zasažené popularitou SUV. Evropští zákazníci od tohoto segmentu odstupují a raději volí právě obdobně velká SUV. Výsledkem tak je, že prodeje ve střední třídě na evropských trzích letos po třech čtvrtletích roku podle serveru Car Sales Base klesají o významných 19 %. Poklesem je zasažen také Opel, který proto hledá cesty, jak svého zástupce v kategorii změnit, aby zaujal více zákazníků.

Současná Insignia sice při nástupu na trh v roce 2017 zaujala odbornou veřejnost. Líbil se styl inspirovaný kupé, respektive shooting braky, stejně jako jízdní vlastnosti. Jenže prodejně to taková hitparáda není, už v roce 2018 evropské prodeje Insignie meziročně klesly o sedm procent. A letos to není lepší, po třech čtvrtletí roku Insignia padá o neskutečných 33 %. Jediné štěstí, že klesají i další vozy v kategorii, a tak Insignia letos zůstává třetím nejprodávanějším modelem střední třídy na starém kontinentu (po VW Passat a Škodě Superb).

Právě klesající prodeje znamenají, že Opel hledá cesty, jak Insignii do budoucna změnit. Počítá se přitom s tím, že Insignii se v příští generaci významně změní, a to nejen použitou technikou, ale také koncepcí.

„Průmysl se ptá, co přijde po SUV. A my si myslíme, že to bude právě nová Insignia. Bude to největší proměna toho, co jsme dosud od naší značky viděli,“ říká Stephen Norman, výkonný ředitel Vauxhallu, sesterské značky Opelu, která působí na britském trhu.

Přestože Norman zůstává tajemný ohledně detailů, zdá se, že Insignia se v třetí generaci promění v crossover, dnes tak oblíbený druh auta. Jestliže tak dnešní model lehce evokuje kupé, novinka se zvýší a připomene spíše SUV, možná se dokonce dočká prvků MPV.

Opel/Vauxhall tak podle všeho chystá podobný krok jako konkurenční Ford. Ten už se nechal slyšet, že nástupce dnešního Mondea také nebude typický model střední třídy. Místo toho půjde o crossover ve stylu Subaru Outback, který vedle Mondea nahradí i MPV S-Max a Galaxy. Jestli o takové crossovery je skutečně větší zájem než o sedan a kombíky střední třídy teprve ukáže budoucnost.

Jisté je každopádně to, že s příchodem nové Insignie se změní i její technika. Opel totiž novou Insignií už kompletně přezbrojí na architektury jeho nového vlastníka, Skupiny PSA. Novinka totiž využije platformu EMP2, známou třeba z Peugeotu 508.

S tím bude souviset i nabídka motorů, jakými budou zřejmě přeplňovaná benzinová jedna šestka (jejíž novou generaci vyvíjí právě Opel) nebo turbodiesely o objemu jeden a půl a dvou litrů. Takřka jistotou je i příchod plug-in hybridu nebo mildhybridního ústrojí.

Nová generace Opelu Insignia je plánovaná pro rok 2022. Současné provedení tak na trhu vydrží jen pět let, aby Opel zkrátil dobu, po kterou bude používat techniku svého předchozího vlastníka, amerického koncernu GM. Do té doby bude nahrazena i Astra, která je dalším Opelem ještě s prvky GM. Od nového roku se každopádně bude prodávat inovovaná verze, s poupraveným vzhledem a úspornějšími motory.