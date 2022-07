Opel se definitivně loučí s dřívější érou. Výroba současné Insignie skončí letos

Nedlouho poté, co značka Vauxhall přestala nabízet model Insignia na britském trhu, přichází zprávy také o definitivním konci sesterského modelu Opel Insignia. Jeho výroba by údajně měla skončit do konce roku a jeho místo na výrobní lince v německém Rüsselsheimu by měly nahradit menší elektrifikované modely.

Informaci v rozhovoru pro Business Insider potvrdil i mluvčí automobilky, který uvedl: „V důsledku nařízení o emisích CO 2 a zaměření na rychlý náběh výroby tří nových multi-energetických modelů v Rüsselsheimu bude výroba modelu Insignia v letošním roce ukončena.“

Mluvčí automobilky dále dodal, že Opel chce využít hessenský závod v Rüsselsheimu k výrobě vozů Opel Astra, Opel Astra Sports Tourer a DS4. Pod pojmem multi-energetické vozy si pak můžeme představit novou nabídku modelů, která nabízí elektrifikovanou či do budoucna i plně elektrickou alternativu.

Pro ty, kteří nad ztrátou modelu Insignia smutní, má však tiskový mluvčí povzbudivou informaci. Automobilka už totiž pracuje na vývoji zcela nového nástupce. Nepřekvapivě ale dodal, že bude rovněž elektrifikovaný. Jak ostatně tiskový mluvčí připomněl, budoucnost značky už má být jen čistě elektrická.

„Opel usiluje o přechod na čistě elektrickou značku do roku 2028 a připravuje uvedení několika nejmodernějších elektrických modelů na trh, včetně budoucí elektrické vlajkové lodi.“

Podle posledních informací by přitom nástupce modelu Insignia mohl vsadit na karoserii fastbacku kříženého s crossoverem, podobně jako to předvádí Citroën C5X nebo nedávno představený Peugeot 408. Tito kříženci přitom nabízejí praktičnost vozů typu crossover/SUV a současně ojedinělý vzhled elegantnějších fastbacků.

Vraťme se ale ještě na chvíli k současné generaci modelu Insignia, která byla poprvé představena v roce 2016, a v roce 2019 prošel vůz modernizací. Nabídka zahrnovala karoserii sedan, kombi a také dobrodružněji laděné kombi s lehce zvednutým podvozkem. Nechyběl však ani sportovně orientovaný model GSi.

Opel Insignia, který se nabízel na jiných trzích také pod označením Vauxhall Insignia (Velká Británie), Holden Commodore (Austrálie) a Buick Regal (USA), byl vyvíjen ještě před sloučením značky s koncernem PSA. V současnosti tak šlo o poslední model, který ještě využíval techniku původního koncernu GM, pod jehož křídly byla značka dlouhá desetiletí. Společně s Crosslandem se navíc v současnosti jedná o jediné modely, které nejsou dostupné v elektrifikované podobě.