Opel se po 15 letech vrací na japonský trh. Mimo Evropu chce desetiprocentní prodeje

Automobilka Opel oficiálně potvrdila návrat na japonský trh, kam začne dovážet své novinky v roce 2021. Vedení společnosti potvrdilo, že v Japonsku nabídne čistě elektrickou Corsu, plug-in hybridní SUV Grandland X a užitkáč odvozený od modelu Combo Life. Corsa je nejprodávanějším modelem značky (vloni celosvětově 229.911 ks) a Opel přiznal, že by se na japonském trhu mohl nabízet s jiným jménem.

Opel se může opřít o zkušenosti skupiny PSA, která v Japonsku prodává vozy Citroën, DS a Peugeot. Jen v loňském roce jich sem dovezla více než 15.600 kusů. Německá společnost však hodlá postupem času vybudovat ve velkých městech vlastní prodejní síť tak, aby do roku 2023 pokryla 80 % země.

„Náš návrat do Japonska je důležitým krokem k výraznému nárůstu prodejů exportovaných automobilů,“ uvedl v oficiální tiskové zprávě generální ředitel společnosti Michael Lohscheller. Ani Japonsko se vloni nevyhnulo meziročnímu poklesu prodejů. V roce 2019 tu bylo prodáno 2,8 milionu nových osobních automobilů, což je ve srovnání s předchozím rokem pokles o 2,5 procenta.

Nejvýznamnější evropskou značkou, která na japonský trh importuje, je Mercedes-Benz s 66.500 vozidly za loňský rok, což představuje podíl 19 % mezi všemi dovozci. Následují BMW a Volkswagen.

V rámci nové strategie chce Opel do roku 2025 dosáhnout 10 % prodejů mimo Evropu. Do roku 2022 má v plánu vstoupit (nebo se vrátit) na nejméně dvacítku nových trhů. Do Japonska se vrací poprvé od roku 2006, kdy koncern GM značku stáhl a nechal ji soustředit se výhradně na Evropu, aby jinde „neukrádala“ pozornost jiným automobilkám General Motors. Zatímco v roce 1996 prodával Opel v Japonsku více než 30.000 vozů, o deset let později už pouhé dva tisíce.

Pod křídly PSA už se Opel vrátil na ruský trh se svými užitkovými vozy. Začátkem tohoto měsíce oznámil vstup do Ekvádoru a Kolumbie. Od změny majitele v roce 2017 se značka mimo jiné upíchla v Jihoafrické republice, Tunisku, Maroku, Ukrajině či Izraeli.