Otázky a odpovědi o Toyotě C-HR: Tohle všechno byste o oblíbeném crossoveru měli vědět

Když přišla současná Toyota C-HR na trh, byl jsem z ní totálně hotový. Tvrdil jsem, že pro mladý pár bez závazků či starší pár, který už má odrostlé děti, je naprosto ideální. Pak jsme se ale rozrostli o dalšího člena rodiny a začala nová epizoda.

Dokud byl náš kluk malinký, Toyota C-HR naprosto stačila, byť na nějaké dlouhé výletování to kvůli kočáru s hlubokou korbou úplně nebylo. Teď máme sporťák a dovnitř bychom se vešli lépe, a navíc už s sebou nemusíme tahat třeba lehátko. Co nevidět ale přijde na řadu větší dětská sedačka a využití prostoru by se zase změnilo.

Vešli bychom se, ale s ústupky, které by klasický rodinný kombík velikosti Toyoty Corolla vyřešil. Tak či tak považuji Toyotu C-HR za jeden z nejpovedenějších crossoverů na českém trhu, který svou úrovní výbavy, materiálů a zpracování s přehledem dotahuje i některé prémiové automobilky.

Dříve Toyota C-HR nepatřila k nejlevnějším, díky aktuálnímu zvýhodnění a cenám od 750 tisíc korun bych se nedivil, kdybychom ji na silnicích potkávali mnohem častěji. A bylo by to dobře, protože je to veselé auto, které vyčnívá z řady.