Má-li vůz elektrické odjištění dveří, vždy je možné se do auta i z něj dostat, i když se 12V akumulátor vybije. U některých amerických modelů však na to potřebujete připojit jiný 12V zdroj.

Může se zdát, že na klikách aut coby způsobem k otevření dveří není moc co vymyslet, maximálně jde upravit design anebo trochu pozměnit jejich umístění na dveřích. Pak ale někdo přišel s geniálním nápadem – tuto ryze mechanickou věc, která se téměř nemá jak rozbít, nahradit systémem, který potřebuje elektřinu, relé a ideálně i řídící jednotku.

Ne zas tak zřídka se člověk dočte o Američanovi, který seděl ve své tesle a měl strach, že zahyne, protože se nemohl dostat ven. Tlačítko k otevření dveří nefungovalo a mobil si zapomněl mimo auto. A když už konečně někdo přišel, aby žízní zmučeného motoristu vysvobodil, dveře se nedaly otevřít ani zvenčí.

Tesla patří ke značkám, které jsou nejen z těchto důvodů elektrickými klikami proslulé. Ani zdaleka však není jedinou, která je používá, a není ani tou, která s odjištěním dveří pomocí elektřiny přišla. Snad už na konci 90. let, ve zlaté éře divokého tuningu, se začala objevovat upravená auta s tzv. zavařenými klikami. Měla hladké linie boků – a dveře se odjišťovaly elektricky.

Elektrické kliky můžou znamenat skutečně čistší design zvenčí i zevnitř auta, ovšem není to nutné – vnější i vnitřní kliky mohou být skryté, aniž by spoléhaly na elektřinu pro otvírání či zavírání dveří. To má zase jiné nevýhody v zimním počasí, ale to teď nechme stranou. Jasná nevýhoda elektrických klik se ukáže v situaci, kdy selže 12V akumulátor.

Zvenčí je při vybitém akumulátoru samozřejmě překážkou ještě odemčení vozu, protože jsme všichni zvyklí na dálkově ovládané centrální zamykání či rovnou bezklíčový přístup. To je u drtivé většiny aut možné obejít klasickou vložkou zámku, v níž otočíte planžetou vytaženou z „klíčku“, přístupového modulu. Když ale potom nemáte mechanickou kliku, máte problém.

V rámci testování aut se nám dostanou do rukou mimo stovek normálních klik taky desítky těch elektrických. A proto jsme se rozhodli v rámci možností vyzkoumat, jak se člověk dostane dovnitř – a taky ven – mechanicky, bez použití elektřiny.

Tesla

Začít musíme automobilkou zmíněnou už zkraje – Teslou, protože ta je elektrickými klikami snad nejznámější. Tím spíš je kuriozní, že madlo kliky ze dveří si u Modelů 3 a Y musíte vyklopit palcem, nepodá vám ji elektřina. Pak už ale elektřina zámek odjišťuje – a zvenčí se bez 12 V do auta nedostanete, nebudete-li chtít rozbít okno.

Zpod krytky závitu pro tažné oko vytáhnete dva kabely, na ty následně připojíte 12V zdroj – v nouzi stačí jiná, nabitá autobaterie a startovací kabely –, což odjistí kapotu a pod ní už, schovaný pod plasty, najdete 12V akumulátor. Modely X a S mají v předním podběhu táhlo pro nouzové odjištění kapoty.

Zevnitř mají všechny přední dveře tesel kromě tlačítka na madle taky mechanické táhlo před ovladači oken. Není nijak označené, takže musíte vědět, že tady je, a síla potřebná k zatažení za něj je poměrně velká, ale dostat se z auta je možné i bez elektřiny, a to relativně snadno.

Ford Mustang Mach-E

Pokračujeme elektro-mustangem, jehož vývojáři se snad inspirovali u Tesly v obtížnosti vstupu do auta s vybitou 12V baterií. Standardně tu dveře odjišťuje tlačítko na sloupku, ovšem pokud nemá elektřinu, je třeba vyloupnout kryt závitu tažného oka, najít pod ním dva kabely, na ty připojit booster nebo druhou autobaterii a takto odjistit kapotu. Pod ní už najdete akumulátor.

Vylézt zevnitř je snazší oproti teslám a v souladu s řadou jiných evropských aut. Klika, jejíž lehké potažení má za výsledek elektrické odjištění dveří, taky otvírá dveře mechanicky, když za ni potáhnete až dozadu. Vyžaduje to mnohem méně síly než u tesel, ale stejně jako u nich je to možné pouze vpředu. Podle českého zastoupení Fordu to vzadu jde úplně stejně, ale v „našem“ žlutém Machu-E Rallye zadní vnitřní klika levých dveří tuhle mechanickou funkci neměla.

Audi, Porsche, BMW, Volkswagen

Způsob, že lehké potažení za kliku, ať už vnější či vnitřní, aktivuje elektrické odjištění dveří a důraznější potažení do druhé polohy otevře dveře manuálně, sdílí řada dalších automobilek. Princip je všude stejný, jen např. nové Porsche 911 vám kliku taky kousek podá, jinde zase je zevnitř táhla vnější mechanické kliky schované tlačítko, jehož zmáčknutí odjistí dveře elektricky.

Lexus

Značka Lexus má taky zevnitř vnějšího madla kliky tlačítko, které dveře elektricky odjistí, ovšem madlo samotné se nehýbe. Přístup do auta bez 12V proudu zajišťuje malé táhlo zespoda madla. Je třeba vyloupnout krytku vložky zámku, v ní otočit klíčem a potom je táhlo zespoda madla aktivní.

Lexus má taky zajímavé otvírání dveří zevnitř. Fotky ukazují model LM, ovšem LBX, NX či RX jsou na tom úplně stejně. Jejich vnitřní kliky vypadají jako kliky, ale když za ně jednou zatáhnete, nestane se nic. Jsou to totiž tlačítka a standardně fungují tak, že se dlaní opřete do madla dveří a palcem zmáčknete kliku směrem do dveří – tím směrem, kterým se dveře budou otvírat.

Zatažení za kliku je nouzovou cestou, jak mechanicky otevřít dveře, ale nestačí to udělat jednou – je nutno potáhnout znovu. Na klice to je vyobrazené, jenže protože ta klika vypadá jako normální klika, na kterou jsme zvyklí roky, člověka to nenapadne, nedívá se na to – a diví se, proč se po zatažení za kliku nic nestalo. Naštěstí to však většina lidí před vyděšeným voláním na tísňovou linku zkusí znovu a dveře se otevřou.

Toyota C-HR, Renault Mégane E-Tech

Konečně kliky, které elektricky jen vypadají. Elektrický mégane a stylovka od Toyoty mají skryté kliky, které vám při odemčení auta elektricky podají. Jenže když za madla zatáhnete, odjištění zámků je už mechanické, a s vybitým 12V akumulátorem tu kliku prostě palcem vyklopíte.

Je tohle kompletní výčet aut s elektrickými či alespoň elektricky výklopnými klikami? V žádném případě. Jen říká, že ve všech případech se dá do auta i z auta dostat i s vybitým 12V akumulátorem. A taky může být připomenutím, abyste si radši předem vyzkoušeli, jak do svého auta, než to budete reálně potřebovat.