Peugeot 3008 GT 1.6 PureTech 180 – Omlazený elegán

Automobilka Peugeot představila druhou generaci modelu 3008 již v roce 2016, získala s ním titul evropské Auto roku 2017 a jeho prodeje se do dnešního dne mohly vyhoupnout již na úroveň okolo milionu kusů. Třitisíceosmička se zkrátka zákazníkům trefila do vkusu, z čehož musela mít automobilka jistě radost. Pro designéry, kteří dostali za úkol vymyslet její elegantní omlazení, to však znamenalo novou výzvu. Chopili se jí ale statečně a podle mého udělali z populárního kompaktního SUV ještě elegantnější vůz.

Tesáky po vzoru mladších

Klíčové změny se odehrály na přídi vozu, která je komplet nová. Nejvýraznější novinkou je zvětšená maska chladiče, která postrádá rámeček. U modelů GT a GT Pack navíc automobilka zvolila specifickou masku se „škálovatelným“ vzorem, který by měl podtrhovat dynamičnost vozu. Za pozornost však stojí i výrazné logo značky (ještě to staré, s celým lvem), označení modelu 3008 umístěné nad maskou chladiče a stylově naznačené „průniky“ masky do plastů, které jí obklopují.

Na novou masku elegantně navazují nové světlomety, které jsou již v základní výbavě osazeny LED technologií. Po vzoru mladších modelů 208, 2008 a 508 navíc nové světlomety dostaly výrazné tesáky denního svícení, které se zakusují hluboko do předního nárazníku.

Konkrétně u testovaného kousku jsou světlomety vybaveny Full LED technologií – opět příslušenství vyhrazené pouze pro modely GT a GT Pack. Tyto světlomety se přitom mohou pochlubit dynamickými směrovkami nebo funkcí přisvícení do zatáčky, která funguje až do rychlosti 90 km/h. Příď s nimi ale přichází o mlhová světla, které nahrazuje tzv. „Foggy Mode“ hlavních světlometů. Při aktivaci zadní mlhovky tak vůz aktivuje potkávací světla se sníženou intenzitou.

LEDkové drápy a černá střecha

V rámci modernizace si designéři pohráli také se zadními svítilnami, které již od standardní výbavy Active nabízejí Full LED technologii a tradiční kresbu se třemi drápy. Zadní světla jsou ukryta pod kouřovým sklem, na které navazuje černá vodorovná lišta, opticky rozšiřující záď vozu.

Tolik k modernizaci, ještě si ale pojďme říci pár slov ke vzhledu testovaného vozu. Jeho karoserii zdobil červený perleťový lak Ultimate (+22.000 Kč), který v rámci výbavy GT doplňuje černá střecha společně s černě lakovanými kryty zpětných zrcátek v barvě Perla Nera.

V zadním nárazníku si také můžeme všimnout dvojice dekorativních chromovaných koncovek výfuku, zatímco podběhy vyplňují osmnáctipalcová hliníková kola. Ta by měla mít standardně design Detroit s černým výbrusem, v rámci příplatkového paketu Advanced Grip Control (+8.000 Kč) se však do podběhů nastěhovaly 18“ hliníkové disky Los Angeles šedá s výbrusem, na které automobilka obula pneumatiky Continental o rozměru 225/55 R18.

Peugeot 3008 GT 1.6 PureTech 180

Displeje, tlačítka a dekory

V rámci modernizace proběhlo několik drobných změn i v interiéru, přičemž tou nejvýraznější je instalace nové obrazovky digitálního přístrojového štítu i-Cockpit. Ten má nově již od základní výbavy úhlopříčku 12,3 palce a jeho panel disponuje technologií „Normally Black“, díky které by měl nabízet lepší kontrast a pohodlnější čtení. Kromě toho panel nabízí několik přizpůsobitelných režimů zobrazení.

Druhou novinkou je 10“ HD displej infotainmentu, který se však v kabině objevuje až od výbavového stupně Allure, nižší výbavové stupně nabídnou pouze 8“ displej. Kousek pod obrazovku infotainmentu pak automobilka umístila sedm „klavírních“ kláves, které slouží pro rychlejší přístup k jednotlivým položkám menu.

U všech modelů se spalovacími motory a automatickou převodovkou se navíc ve středovém tunelu objevuje přepínač jízdních režimů, který standardně nabízí režimy Normal, Sport a Eco. Testovaný kousek ovšem v rámci příplatkového paketu Advanced Grip Control (+8.000 Kč) přidal ještě jízdní režimy Bláto a Písek, asistent pro jízdu ze svahu a již zmíněná 18“ kola Los Angeles.

Peugeot 3008 GT 1.6 PureTech 180

Ve výbavě dále nechybí automatická dvouzónová klimatizace, couvací kamera Visiopark 1, paket Drive Assist Plus s adaptivním tempomatem, Lane Assist a Active Safety Brake, bezrámečkové zpětné zrcátko s automatickou clonou, kombinované čalounění Alcantara s prošíváním, vykládané koberečky, dekor palubní desky a panelů dveří Alcantara, tmavé čalounění stropu nebo hliníkové pedály, hands-free odemykání, startování a otevírání zavazadelníku, atd. Je toho spousta, poněkud překvapivě však chybí vyhřívání sedadel, které je pro výbavu GT potřeba přikoupit za 7.500 Kč. Testovaný vůz však dostal alespoň bezdrátovou nabíječku mobilu (+4.000 Kč).

Příjemný společník

Peugeot 3008 byl příjemným společníkem již před modernizací, po jeho omlazení je však pobyt v jeho kabině ještě o něco příjemnější. Alfou a omegou soužití s moderními peugeoty je ovšem stále tzv. i-Cockpit, tedy kombinace vyvýšeného přístrojového štítu, na který se řidič kouká nikoliv skrze, ale přes malý volant. Osobně nepatřím k největším fanouškům tohoto řešení, v případě třitisíceosmičky jsem s ním ale zas tak velký problém neměl.

Koncepce samozřejmě vyžaduje nějaké to zvykání, i díky vyšší pozici za volantem se mi však tentokrát nestávalo, že by mi část volantu zakrývala digitální přístrojový štít. Ten přitom opět nabízí několik různých rozvržení i barevných motivů, osobně se mi však líbila především jeho svižnost, zejména při přepínání mezi obrazovkami, a skutečně velice pěkná čitelnost i na přímém slunci.

Svérázný je pak i přístup k ergonomii ovládacích prvků – většina věcí se zkrátka řeší přes dotykovou obrazovku infotainmentu. Přístup sice usnadňují tradiční „pianové klávesy“, odkazující například na audio, ventilaci, nastavení vozu, atd., přesto je mi toto řešení stále dosti nesympatické, neb odvádí pozornost od sledování silnice.

Prostoru tak akorát

Vzhledem k tomu, že se v kabině nic zásadního neměnilo, zůstává stejný i prostor pro posádku a její zavazadla. Hledání správné pozice za volantem může být s ohledem na i-Cockpit komplikovanější, přesto jsem měl při svých 183 centimetrech dostatek prostoru v obou řadách sedadel. Ta jsou poměrně pohodlná a nabízí i slušné boční vedení, vpředu bych si ale uměl představit i nepatrně delší sedák.

Zavazadelník s dvojitou podlahou a jednoduchými tvary nabízí standardní objem 520 litrů, který lze po sklopení zadních opěradel zvětšit na 1482 litrů. Opěradla jsou dělena v poměru 2/3 a 1/3, za prostředním sedákem je vstup pro protažení delších nákladů a obě sedadla se dají pohodlně sklopit z prostoru zavazadelníku. Ložná plocha po jejich sklopení sice není zcela rovná, přesto by měla 3008 nabídnout víc než dostatek prostoru i pro pohodlné rodinné cestování.