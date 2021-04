Peugeot 5008 2.0 BlueHDi 180 GT Pack – Modernizovaný a v plné palbě

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pokud by vám to ale stále nestačilo, nabízí se možnost sklopit i sedadla v druhé řadě, čímž dostanete objem po strop až 1.862 litrů, respektive 1.940 litrů s vyjmutými sedadly ve třetí řadě. A pokud by to pořád ještě nestačilo, stále můžete sklopit sedadlo předního spolujezdce, díky čemuž je možné v kabině převážet předměty dlouhé až 320 cm. Na kouli pak 5008 utáhne až 1.750 kilogramů.

A pak tu máme ještě třetí řadu sedadel, která je prakticky ukrytá v podlaze zavazadelníku. Jejich vzpřímení je přitom celkem snadné, stejně jako nastupování (díky velkým zadním dveřím). Bohužel, jak je u sedmimístných SUV zvykem, ani tady není místa na rozdávání, což platí jak pro prostor nad hlavou, tak pro prostor před koleny. Se svými 183 cm a silnější postavou jsem se na ně sice nasoukal, hlavou už jsem ale drhnul o strop a ani s místem před koleny to nebylo úplně slavné. Pevně však věřím, že pro menší postavy a děti to zas takové strádání nebude.

Nastupování na druhou řadu sedadel je nesmírně komfortní díky naddimenzovaným zadním dveřím. V druhé řadě pak najdeme rovnou trojici sedadel totožných rozměrů, vybavených pojezdem, přičemž před krajními cestujícími jsou připraveny výklopné stolky, zatímco před prostředním cestujícím jsou nově umístěny další dvě USB zásuvky (součást příplatkové bezdrátové nabíječky). Ovšem ačkoliv je prostor koncipován pro tři, místa na ramena tu není na rozdávání. Tři děti se nejspíš usadí ještě celkem pohodlně, dospěláky bych však do druhé řady usadil maximálně po dvou. Nad hlavou a před koleny jim však bude zbývat místa víc než dost.

Vpředu je navíc ohromné množství praktických úložných a odkládacích prostor. Do dveří šoupnete bez problému i velkou láhev s pitím, středová loketní opěrka pobere doklady, svačinu i desky s čestnými prohlášeními pro přejezd mezi okresy, v přední části středového tunelu se našlo místo pro příplatkovou bezdrátovou nabíječku (+8.000 Kč) a ani schránka před spolujezdcem není marná.

Skvělou novinkou je pak možnost zobrazit si na displeji záběry z infračervené kamery, která je prvkem příplatkové výbavy s cenou 38.000 Kč. Kameru si můžete aktivovat buď ručně přes menu i-Cockpitu, případně se v noci aktivuje automaticky a upozorňuje na chodce, cyklisty a další potenciální nebezpečí. Systém navíc slibuje dohled 200 až 250 metrů, čímž by měl při jízdě v noci překonat i výkon hlavních světlometů.

Komu by to ale nestačilo, může si k výbavovým stupňům GT a GT Pack připlatit nový paket Black Pack za 7.000 Kč. A jak už název napovídá, jeho hlavním přínosem je ztmavení všech výrazných prvků exteriéru včetně dekoračních lišt, střešních nosičů, prahů dveří, atd.

Pro vrcholné modely GT a GT Pack jsou však připraveny Full LED světlomety, které kromě vyššího výkonu nabídnou i několik zajímavých funkcí. Jde například o přísvit do zatáčky (funguje do 90 km/h) nebo funkci „Foggy Mode“, která specifickým nastavením hlavních světlometů nahrazuje chybějící přední mlhovky.

I běžnější modely Peugeotu 5008 by však měly mít čím zaujmout. Automobilka například dodává, že přidala boční černé mřížky sání, lakovaný chránič prahu a opomenout nelze ani označení modelu, které se nově nastěhovalo nad mřížku chladiče. Již od základu jsou také všechny modely vybaveny světlomety s LED technologií, na které navazují světelné „tesáky“ s funkcí denního svícení. Zkrátka typický moderní peugeot.

Stejně jako 3008, i model 5008 dostal přepracovanou bezrámečkovou masku chladiče, jejíž lamely se pod reflektory plynule prolínají s lakovanou částí nárazníku. Verze GT a testovaná GT Pack však nabízejí ještě výraznější mřížku chladiče se specifickým designem, která by měla podtrhovat dynamičnost těchto verzí.

Automobilka Peugeot ohlásila začátkem září loňského roku hned dvě důležité novinky v oblasti své nabídky modelů SUV. Tou první byla modernizace kompaktního modelu 3008, který jsem si vyzkoušel již před pár týdny. A nyní, s drobným zpožděním jako při zářijové premiéře, dorazil k redakčnímu testu i větší model 5008, který zaujme elegancí, prostorností i komfortem. Vezměme to ale hezky popořadě.

Motor, jízdní vlastnosti

Rozený dálkař

Jak už je z nadpisu jasné, pod kapotou testovaného kousku se zabydlela vznětová motorizace 2.0 BlueHDi o výkonu 130 kW (177 k) s nejvyšším točivým momentem 400 N.m. Jde o nejsilnější vznětovou motorizaci pro 5008, úplným vrcholem je však benzínová motorizace 1.6 PureTech 180 s výkonem 133 kW a točivým momentem 250 N.m.

S akcelerací z 0 na 100 km/h za 9,2 sekundy a maximální rychlostí 215 km/h pak dvoulitrové HDi ztrácí na benzínový PureTech 0,9 sekundy ve zrychlení a 4 km/h v maximální rychlosti, přesto působí motor příjemně živě. Shodná je osmistupňová převodovka EAT8, poháněna jsou pouze přední kola. Kdo by tedy chtěl pokoušet štěstí mimo zpevněné a udržované cesty, může se svěřit nanejvýš do rukou systému Grip Control, upravujícího funkce protiprokluzového systému, a to za příplatek 8.000 Kč/5.000 Kč - v závislosti na výbavě.

Motor má po nastartování tradičně hrubší a výraznější projev, přesto se nemusíte bát, že by vás během jízdy obtěžoval. Kabina je totiž skvěle odhlučněná a osmistupňová převodovka se neustále snaží držet motor v těch správných otáčkách. Na dálnici tak při rychlosti 130 km/h motor točí necelé 2.000 otáček – a pevně si je drží i ve stoupáních.

Peugeot 5008 2.0 BlueHDi 180 GT Pack

Sladění motoru a převodovky se zdá být příkladné, přesto si nemohu odpustit drobné výtky k občasné nejistotě převodovky při podřazování či pomalém popojíždění po ucpaném centru města. Ovšem stačí nabrat rychlost a vše krásně funguje. Další drobná výtka pak směřuje k brzdám, respektive jejich nastavení. Po prvotním našlápnutí se totiž brzdový pedál zdá být poněkud necitlivý a až po chvíli nastupuje celkem výrazný brzdný účinek. Ve výsledku tak SUV s pohotovostní hmotností téměř 1,7 tuny vždy bezpečně zastaví, někdy tomu ale chybí trocha plynulosti.

A co spotřeba? Automobilka hovoří o kombinovaném průměru 5,9 l/100 km, což vlastně není úplně daleko od skutečnosti. Dokud jsem se držel na uzdě a snažil se s 5008 jezdit rozumně a s citem, ukazoval mi palubní počítač spotřebu okolo 6,4 l/100 km. Při svižnější jízdě jsem se pak v kombinovaném průměru vyhoupl mírně nad 7 l/100 km. Z procházení palubního počítače jsem ale pochopil, že není problém jezdit ani s dlouhodobým průměrem okolo osmi litrů. Ve výsledku tak bude opět záležet především na jízdním stylu a zatížení vozu.

Komfort především

Naladění podvozku pak dokonale odpovídá charakteru vozu. Peugeot 5008 je zkrátka velké a pohodlné SUV, které i na vrcholných 19palcových litých kolech s přehledem filtruje většinu nerovností. Do kabiny sice může občas proniknout nějaké to drncání na dlouhých rozbitých úsecích, na druhou stranu jsem však nezaznamenal žádnou větší ránu do karoserie.

Navzdory vyšší světlé výšce a celkové výšce působí vůz poměrně agilně, na žádné velké dovádění to však není. Mnohem lépe se cítí například na dálnicích, kde je auto krásně stabilní a vyloženě s chutí polyká porce kilometrů. Ostatně má k tomu i bohatou paletu asistenčních systémů, doplněnou například o adaptivní tempomat s funkcí automatického rozjezdu, systém pro udržení jízdního pruhu, funkci pro rozpoznávání značek nebo nejnovější generaci systému nouzového brzdění.