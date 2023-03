Peugeot 508 jako kupé? Nemusel by vypadat vůbec marně

Automobilka Peugeot představila modelovou řady 508 v roce 2010, a dnes již existuje v druhé generaci. Během té doby se model 508 nabízel v karosářských verzích sedan, liftback a kombi, i sama automobilka však kdysi evidentně zvažovala verzi kupé/roadster, kterou naznačil koncept Peugeot SR1.

Ten byl veřejnosti představen na ženevském autosalonu v roce 2010, přičemž podle některých zdrojů měl v roce 2012 zamířit do výroby. K tomu bohužel nikdy nedošlo a model 508 jako velké elegantní kupé tak upadl v zapomnění. Nyní se ho však rozhodl oživit známý virtuální designér X-Tomi Design.

Jako základ své vize použil Peugeot 508 liftback po nedávné modernizaci, kterou prozrazuje upravená maska s novými světlomety a upraveným denním svícením. Protažení předních dveří a odstranění zadních vozu celkem sluší. K dalším změnám evidentně nedošlo, přesto vůz vypadá kompletně a reálně.

Pokud by se vůz stal realitou, automobilka by ho pravděpodobně vybavila běžnými motorizacemi, včetně 1,2litrového tříválce a plug-in hybridních motorizací. Nejzajímavější by ale pochopitelně byla verze Peugeot Sport Engineering (PSE), která na všechna kola posílá výkon 268 kW. V podobné konfiguraci by Peugeot 508 kupé mohl obstát i proti tradiční německé konkurenci.

V současné době je však velmi nepravděpodobné, že by se Peugeot 508 kupé stal realitou. Přednost totiž dostávají především různé sportovně tvarované crossovery, jako Peugeot 408, kombinující sportovní vzhled, praktičnost a lehce zvýšenou světlou výšku. Časy tradičních kupé tak už zřejmě dávno pominuly.

Peugeot 508 však vypadá dobře i jako liftback či praktičtější kombi. V následujících týdnech a měsících by přitom do dealerství značky měly začít najíždět nové vozy s modernizovanou maskou, vylepšenou obrazovkou infotainmentu a dalšími drobnými inovacemi.