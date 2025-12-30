Dálniční známka pro rok 2026 zdraží. Jak při koupi nenaletět?
Ještě pár dnů je možné koupit dálniční známku za starou cenu 2440 Kč, od 1. ledna 2026 bude stát 2570 Kč. Jak při koupi nenaletět a nezaplatit víc?
Dřív to bylo jednoduché – přijeli jste na jakoukoliv benzinku, koupili dálniční známku, nalepili ji na čelní sklo a mohli jste vyrazit. Dokud měla známka podobu nálepky na čelní sklo, bylo celkem jednoduché nekoupit padělek.
Už pár let je však známka elektronická a kupuje se na internetu, konkrétně na webu edalnice.cz. Má to výhodu – známku lze v nouzi koupit z mobilu na krajnici těsně před nájezdem na dálnici, pokud si na poslední chvíli uvědomíte, že ji nemáte.
Taky to ale má nevýhodu. Vyrojila se řada pochybných e-shopů, které napodobují vzhled toho oficiálního, ale k ceně známky si připočítávají nějaký „servisní poplatek“ nebo „ekologický poplatek“ klidně v řádu stokorun. Kupující se tak dozví, co ve skutečnosti kupuje, ale pokud spěchá a nedává velký pozor, snadno to přehlédne.
Trik těchto webů, a zároveň největší nebezpečí, tkví v tom, že když zadáte do vyhledávání Google „edalnice“, jako první dva odkazy vám vyskočí reklamy právě na tyhle weby, které si k dálniční známce přidávají přirážky. Až třetí odkaz je ten jediný správný web edalnice.cz. U vyhledávání na Seznamu je tomu podobně, stejně jako když kamkoliv zadáte klíčová slova typu „elektronická dálniční známka“ či podobně.
Ve všech případech platí, že ten správný web edalnice.cz nemá reklamu – u čehokoliv je označení „Reklama“ nebo „Sponzorováno“, může být podvod. Ale taky nemusí - známku můžete skutečně dostat. Zaplatíte však víc, než je potřeba.
Kolik stojí dálniční známka?
Cena známky se každoročně zvyšuje podle inflace a také toho, kolik přibylo kilometrů dálnic. Těch je od konce prosince docela dost; nejdůležitější je konečně hotová D1 mezi Prahou a hranicemi s Polskem u Bohumína a také tři nové úseky D35 – ty ovšem zatím nejsou zpoplatněné, známku na nich bude třeba mít, až se napojí na zbytek dálniční sítě.
Známka přesto zdražila relativně málo – roční jen o 130 korun na 2570 Kč, kratší kupony zdražily v řádu desetikorun.
|Ceny dálničních známek v ČR
|do 31. 12. 2025
|od 1. 1. 2026
|Roční
|2 440 Kč
|2 570 Kč
|Měsíční
|460 Kč
|480 Kč
|Desetidenní
|290 Kč
|300 Kč
|Jednodenní
|210 Kč
|230 Kč
Konečně, jedete-li do Rakouska či na Slovensko lyžovat, je třeba mít se při pořizování elektronické známky na pozoru před křiváky úplně stejně. Při vyhledávání vyskočí napřed reklamy, až potom oficiální stránky provozovatelů dálnic, tedy asfinag.at pro Rakousko a eznamka.sk pro Slovensko.
