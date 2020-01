Plně autonomního řízení se možná nikdy nedočkáme, přiznal zástupce Volkswagenu

Na vývoji systémů autonomního řízení pracuje celá řada subjektů. Od automobilek, přes jejich tradiční dodavatele, technologické giganty až po malé start-upy. A i když jsme svědky pravidelných zpráv o pokroku na cestě za plně autonomním systémem řízení, ve skutečnosti se ho možná nikdy nedočkáme.

Technologie autonomního řízení se totiž rozděluje do pěti kategorií, které bychom si měli na začátek alespoň v rychlosti připomenout. Nulová úroveň znamená absenci jakékoliv asistence. Úroveň 1 označuje přítomnost systémů pro podporu řidiče, mezi které patří například adaptivní tempomat, systém nouzového brzdění nebo asistent pro jízdu v pruzích.

Úroveň 2 pak přináší částečnou automatizaci, jakou můžeme znát z dnešních vozů. Vůz pak dokáže převzít několik aspektů řízení, jako je například jízda s adaptivním tempomatem a současné udržování jízdního pruhu. Počítá se sem však i systém automatického parkování. Řidič je však stále povinen mít ruce na volantu a musí být připraven kdykoliv zareagovat.

S příchodem třetí úrovně by měla řidičům odpadnout povinnost mít neustále ruce na volantu a sledovat provoz. Stále však budou mít povinnost být připraveni kdykoliv převzít kontrolu nad vozem. Systémy na této úrovni by měl být funkční jen na určitých úsecích silnic, a to především na dálnicích.

Čtvrtá úroveň by pak měla znamenat vysokou automatizaci, při které už si bude moci dát řidič i šlofíka. Řízení bude nucen převzít pouze za krajních situací – například za špatného počasí nebo při závadě systému. Vrcholná 5. úroveň by pak měla znamenat plnou automatizaci bez nutnosti, aby řidič kdykoliv musel sahat na volant. V takových vozech by vlastně ani volant už ani být nemusel. Tedy pokud se jich vůbec někdy dočkáme, což prý není vůbec jisté.

Alex Hitzinger, ředitel Volkswagen Autonomy, měl na brífinku během veletrhu spotřební elektroniky CES 2020 naznačit, že autonomní řízení na 4. úrovni může být realisticky nejvyšším dosažitelným vrcholem, informoval web WardsAuto. Dosáhnout autonomního řízení na 5. úrovni, které dokáže fungovat autonomně všude a za všech okolností, by mělo být podle jeho slov pro kohokoli nesmírně obtížné.

„Je to jeden z našich největších problémů. Je to jako letět na Mars,“ cituje Hitzingerova slova o autonomním řízení na 5. úrovni web Wards Auto. „Možná se to nikdy nestane,“ měl dodat šéf Volkswagen Autonomy. Dceřiná společnost Volkswagenu přitom vznikla v říjnu minulého roku právě s cílem vyvíjet autonomní systémy od 4. úrovně výš.

V oblasti autonomního řízení na 4. úrovni si je však Volkswagen celkem jistý. Prvním vozem s touto technologií by měla být elektrická dodávka ID. Buzz, které bychom se měli dočkat za pár let. Využití právě v dodávce přitom dává smysl i s ohledem na možné komerční využití, kde by mohl Volkswagen najít novou paletu zákazníků toužících po autonomním provozu při přesunech po dálnicích nebo na parkovištích.