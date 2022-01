Plně elektrický Peugeot e-308 by mohl dorazit již v příštím roce

Peugeot 308 ve verzích hatchback i SW by mohl již v příštím roce nabídnout čistě elektrický pohon, který v nabídce doplní spalovací motory a plug-in hybrid.

Jerome Micheron, produktový šéf automobilky Peugeot, měl již v minulém roce potvrdit plán značky rozšířit modelovou rodinu 308 o čistě elektrickou verzi. Kolegové z britského Autocaru ale nyní přinášejí bližší podrobnosti, jak by čistě elektrický Peugeot e-308 mohl vypadat, respektive co by mohl mít pod kapotou.

Hned první zajímavostí by přitom mohla být platforma. Původně se totiž očekávalo, že platforma EMP2 používaná pod kapotou modelů Peugeot 308, DS4, Opel Astra a dalších modelů by měla být využita pouze pro spalovací vozy a plug-in hybridy. Stellantis ale tuto platformu využívá také u čistě elektrických kompaktních dodávek. Zřejmě i Peugeot e-308 by tak mohl stát na této platformě.

Designové změny by přitom měly být naprosto minimální a zřejmě by měly následovat modely 208/2008 a jejich čistě elektrické alternativy e-208/e-2008. Větší e-308 by však měla dík modernějšímu pohonnému ústrojí nabídnout ještě lepší dojezdy a výkony.

Pod kapotou se očekává elektromotor o výkonu cca 115 kW (cca 156 kW) s nejvyšším točivým momentem 270 Nm, pohánějící přední kola. Pod podlahou vozu by pak měla být 54kWh baterie s využitelnou kapacitou 50 kWh, 400V architekturou a podporou nabíjení výkonem až 100 kW. Baterie by měla využívat chemii NMC811, spotřeba vozu by se měla pohybovat okolo 12,4 kWh/100 km a dojezd by mohl mít hodnotu cca 402 km, odhaduje Autocar.

Navzdory těžším bateriím by se hmotnost vozu měla pohybovat lehce nad úrovní plug-in hybridu, zhruba okolo 1.600 kilogramů, čemuž ostatně pomáhá i absence spalovacího motoru, převodovky, atd. Velikost zavazadelníku by se pak u hatchbacku mohla pohybovat zhruba okolo 361 litrů, tedy opět zhruba na úrovni plug-in hybridu.

Techniku by pak měl vůz sdílet s připravovaným plně elektrickým modelem Opel Astra-e, jehož představení se předpokládá v roce 2023. Kolegové z Autocar přitom očekávají, že výroba Peugeotu e-308 bude zahájena zhruba v červenci příštího roku. První kusy by pak mohly být doručeny krátce poté.

Automobilka pak očekává, že čistě elektrická verze bude mít poměrně vysoký podíl na prodejích modelu 308. Ostatně plug-in hybrid by měl již v současnosti tvořit zhruba 20 procent prodejů.