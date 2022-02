Po boku šampiona: Jak jsem si zalétal v závodní Škodě Fabia. Normální i elektrické

Rakouské Zell am See, událost GP Ice Race 2022 a za volantem rallyeové Fabie úřadující šampion WRC2 Andreas Mikkelsen. Scenérie jako stvořená pro parádní zimní zážitek!

Byť mladoboleslavská automobilka s továrním rallyeovým programem nepokračuje, rozhodně to neznamená, že by na motorsport zcela zanevřela. Naopak. O to intenzivněji se aktuálně věnuje zákaznickým týmům, jimž dodává nejen své Fabie Rally2 evo, ale poskytuje také výhody vlastního zázemí a servisní služby. Obzvlášť úzká je spolupráce s týmem Toksport WRC, jehož součástí je i úřadující šampion WRC2 – Andreas Mikkelsen z Norska. K němu od nové sezony coby parťák usedá krajan Torstein Eriksen, alespoň na pár minut ho ale v roli spolujezdce vystřídala moje maličkost.

Sníh se mi líbí!

Moc se těším na samotný zážitek, i když nebudu lhát, že s lehkými obavami. Má jediná zkušenost s rallyeovým speciálem pochází z minulého roku, kdy jsem si coby spolujezdec mohl na polygonu nedaleko Mladé Boleslavi přisednout rovněž do závodní Fabie, avšak té elektrické od rakouské firmy Kreisel Electric (ještě se k ní dostaneme). Tehdy jsme jezdili jen po asfaltu zatraceně blízko svodidel a nebudu lhát… po vydatném obědě se mi nevystupovalo snadno.

Při pohledu na natěšeného Andrease Mikkelsena, který s novináři ve sněhovém koridoru během akce GP Ice Race 2022 rozhodně nejezdí opatrné piánko, jsem lehce znervózněl. A když jsem viděl nájezd na připravený skok v plné rychlosti, doslova mě polilo horko. Zážitek ze „skutečné“ rallyeové Fabie je přitom ještě intenzivnější, shodují se kolegové kolem mě, kteří už okusili oba speciály. Fabii Rally2 evo pohání přeplňovaná šestnáctistovka, má výkon 214 kW a točivý moment 425 newtometrů, to vše při pohotovostní hmotnosti pouhých 1230 kg. Andreas během jízdy spolupracuje s pětistupňovou sekvenční převodovkou Xtrac a při ostrém závodním tempu má spotřebu 6 litrů… na deset kilometrů.

Nasazuji kuklu, závodní přilbu a než se stihnu rozkoukat, škodováci už mě bezpečnostními pásy kurtují do sedačky spolujezdce. Rychlé pozdravení se s Mikkelsenem a neztrácíme čas, jdeme rovnou na věc. Andreas říká, že dáme tři ostrá kolečka, přičemž v tom posledním vyzkoušíme i skokánek. Zapírám se do sedačky, abych při jízdě nelétal ze strany na stranu a jen doufám, že mi zpátky z auta nebudou muset pomáhat.

Jenže stačí první dvě zatáčky a já zjišťuju, že tohle bude násobně příjemnější zážitek než z asfaltového podkladu. Tím nechci ani v nejmenším říct, že je Mikkelsenová jízda pomalá. Koridorem jedeme absolutní hranu (samozřejmě v mých očích, v těch jeho je to jízda asi tak na šedesát procent), sněhová svodidla míjíme o centimetry a takřka každou zatáčku najíždíme dveřmi napřed. Zároveň je ale jízda na sněhu hladší, pozvolnější a o dost zábavnější. Sám sebe jsem přistihl, že jsem ulevil absolutní křeči těla a najednou se mi to začíná líbit. V tu chvíli ale Andreas mávnutím signalizuje, že jsme pomalu u konce a čeká nás už pouze skokánek. Říkám si, že tohle už bude naprostá pohoda. Jenže zkušený norský jezdec se rozjíždí a před samotným hupem rozhodně nemá v plánu zpomalovat. Setinu sekundy před nájezdem na sněhový skok se mi sevřelo hrdlo. Ani ne tak ze strachu, že nepřistaneme v pořádku. Jen ten pocit, když jedete v plné rychlosti na překážku, za kterou absolutně nic nevidíte… a to jsme v bezpečí uzavřeného areálu, kde se nemůže prakticky „nic“ stát. Mám teď zase ještě o pořádný kus větší respekt k tomu, co závodníci podstupují v ostrých „erzetách“. A ještě jedno překvapení na závěr. Když jsem viděl, jak vysoko Fabie při nájezdu letí, myslel jsem si, že žuchnutí zpátky na zem bude pořádně bolet. Omyl. Přistání je naprosto hlaďounké, ještě jemnější než když velezkušený pilot usedá se svým letadlem na runway. Vynikající práce podvozku.

Skáčou i volty

Jak už jsem nastínil, na akci nedaleko rakouského Zell am See nechyběla ani elektrická Fabia RE-X1 pilotovaná zkušeným Raimundem Baumschlagerem. O tomto autě už jste si na Auto.cz mohli přečíst, tak dovolte jen krátké technické okénko. Elektrický speciál má dva elektromotory a disponuje výkonem 260 kW a 600 newtonmetry točivého momentu. Akumulátor má kapacitu 52,6 kWh a vystačí na pětatřicet ostrých kilometrů. Samotná baterie, jíž lze dobíjet výkonem až 200 kW a na 80 % to trvá pouhých osm minut, váží 330 kg. Díky upravené konstrukci a naopak některým chybějícím dílům ze spalovacího vozu je však elektromobil těžší „jen“ o nějakých 120 kilogramů.

Raimund se ptá na mé předchozí zkušenosti, a tak se chlubím naší společnou jízdou v Boleslavi. To už se podruhé vydávám na připravený sněhový okruh. Elektromobil umí být na sněhu rovněž pořádně svižný a dlouho se nenechá přemlouvat k jízdě bokem, přesto je pro mě osobně zážitek o něco méně intenzivní. Bezesporu je to dáno tím, že to nejlepší jsem si zažil hned na úvod. Jízda mi přijde celkově opatrnější, decentnější, a hlavně není doprovázena skvělou zvukovou kulisou, ale jen uměle vytvořeným akustickým efektem. Sám Raimund mi po jízdě přiznává, že oproti spalovacímu speciálu jsou tu kila navíc znát, a je úplně jedno, jestli jedete na sněhu či suchém podkladu. Emoce na samotném skokánku, na který jezdec najíždí se stejnou vervou jako jeho mladší kolega, však nejsou o nic menší. Vždyť se podívejte sami:

Škoda Fabia Rally2 v číslech (04/2015 – 12/2021)