Elektrické SUV a dojezd 1000 km? BMW iX3 Neue Klasse to zvládlo
BMW s novou generací iX3 ukázalo, že dojezd elektromobilů může být zase o kus dál. V testu zvládl více než 1000 kilometrů na jediné nabití. Jakkoli byl režim jízdy přísně úsporný, výsledek stojí za pozornost.
Trasa z maďarského Debrecínu do Mnichova měří 1007 kilometrů a nové BMW iX3 ji zvládlo bez jediné zastávky. V cíli zbylo ještě kolem dvaceti kilometrů rezervy. Šlo o pokus samotné automobilky a absolvovaly ho rovnou dva vozy.
Aby toho tým BMW dosáhl, vozy jely mimo dálnice, s nižší průměrnou rychlostí a s vypnutou klimatizací či dalšími spotřebiči. Jde tedy o extrém, podmínky, v nichž bude jezdit málokdo. I tak se ale ukazuje, že nová platforma Neue Klasse má oproti předchozím generacím skutečně vyšší efektivitu.
Když realita nezklame
Oficiální WLTP dojezd modelu iX3 50 xDrive je až 805 km. Dva elektromotory celkově poskytují 345 kW výkonu. Auto pracuje s 800V architekturou, která umožňuje rychlejší nabíjení a nižší ztráty. Baterie má využitelnou kapacitu přes 100 kWh.
Při běžném provozu se dá předpokládat dojezd kolem šesti set kilometrů, v zimě o něco méně. Hodnoty dojezdu EPA pro americký trh by měly být kolem 400 mil (643 km), což by mělo představovat realističtější číslo.
iX3 používá novou generaci cylindrických článků s vyšší energetickou hustotou. Nabíjení až 400 kW (pokud to stanice dovolí) znamená, že auto se umí dostat z 10 % na 80 % zhruba za dvacet minut.
Dva elektromotory mají dohromady výkon kolem 345 kW a pohon všech kol. Konstrukčně i softwarově jde o první sériový model na platformě Neue Klasse, který má být základem pro další elektrické BMW v příštích letech.
Sériová iX3 Neue Klasse
iX3 dávno není experimentální vůz – je to již normální rodinné SUV s velkou baterií a solidní prostorností, které míří na lidi, kteří často jezdí dlouhé trasy a chtějí co nejméně času trávit nabíjením. Pokud někdo jezdí převážně město nebo okolí, nedává tak velká baterie úplně ekonomický smysl.
Rekordní tisícikilometrový výsledek není běžně dosažitelný — byl to test extrémní efektivity. V běžném provozu bude rozdíl výrazný. Dále je důležité, že plné nabíjecí rychlosti 800V architektury jsou využitelné jen na části infrastruktury; většina stanic v Evropě zatím 400 kW nabíjecího výkonu nenabízí; třísetkilowattové stanice však už stojí i na řadě míst v Česku.