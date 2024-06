V16 je zpátky. Bugatti Tourbillon přiváží 1800 koní a neobvyklý volant

Motor jako z meziválečných let či startování táhlem jsou jen některé prvky nového Bugatti Tourbillon, za nějž zákazníci zaplatí nejméně 96 milionů.

Skutečný vidlicový šestnáctiválec nebyl pod kapotou produkčního auta téměř sto let. Cizeta-Moroder V16T měla dva osmiválce spojené ozubeným soukolím, veyron a chiron měly motor konfigurace W16 a všechno ostatní, jako BMW 767iL „Goldfisch“ nebo původní návrh na Rolls-Royce Phantom, byly jen prototypy. Automobilka Bugatti ale už před časem svět překvapila tím, že její nadcházející vůz bude mít klasický vidlicový šestnáctiválec se dvěma rovnými řadami po osmi válcích. Nyní se v celé své kráse odhalil v útrobách nového modelu jménem Tourbillon.

Pokud vám to slovo něco říká, nejste sami. Tourbillon je termín z hodinářského světa, je to označení pro doplňkové zařízení mechanických kapesních nebo náramkových hodinek, které kompenzuje rozdíly chodu v různých polohách tím, že se jeho setrvačka a krok pravidelně otáčí. Vynalezl ho hodinář A. L. Breguet už koncem 18. století a k hodinářskému světu má nová bugattka blízko.

Začněme ale tím nejdůležitějším – pohonným ústrojím. Jeho gros je zmíněná V16, která z objemu 8,3 litru dává tisíc koní (735,3 kW) a 900 newtonmetrů bez přeplňování. Její zvuk si poslechněte ve videu; není to hromové, burácivé bublání nadvakrát přeplňovaného osmilitru chironu, ale i tak má něco do sebe. Vyšší výkon než točivý moment i maximální otáčky 9.500 rpm naznačují podčtvercové spalovací komory, byť automobilka zrovna tento detail nespecifikuje.

S šestnáctiválcem spolupracují celkem tři synchronní elektromotory s permanentními magnety, každý o vlastním výkonu 250 kW (340 k) a nejvyšších otáčkách 24.000 za minutu. Dva z nich pohánějí přední kola silou až 3000 Nm po zpřevodování, třetí dává svých 250 kW a 240 Nm kolům zadní nápravy.

Výsledkem je kombinovaný výkon 1800 koní, tedy 1323,5 kW, a zatím neznámý točivý moment. To stačí ke zrychlení na 100 km/h za rovné 2 sekundy a vzhledem k tomu, že není řeč o Tesle, dost pravděpodobně to bude skutečně z nuly, tedy bez odečtené tzv. první stopy rozjezdu. Na dvoustovku má vůz zrychlit za méně než 5 s, na třístovku za méně než 10 s a na 400 km/h to má trvat méně než 25 s; automobilka tyto časy zatím přesněji neuvádí.

Nejvyšší rychlost je 445 km/h ve speciálním nastavení, které se odemyká tzv. rychlostním klíčem („Speed Key“). Toto nastavení zajistí nižší odpor vzduchu díky schovanému zadnímu křídlu, které ve všech ostatních režimech slouží k lepšímu přítlaku a při brzdění také jako aerodynamická brzda, stejně jako u starších moderních bugattek. Standardně je maximálka omezena na 380 km/h.

Inspirace stíhačkami

Zvenčí tourbillon víc než připomíná dosluhující chiron; dokonce by jednoho mohlo napadnout, zda nejde jen o velký facelift. Podkova na přídi je však výrazně placatější a protažená daleko dopředu; může připomínat železniční tunely nebo třeba některé stíhačky z éry studené války. Bohužel, na registrační značku v nejběžnějším formátu „nudle“ – ve většině EU to je 520 × 110 mm – designéři očividně moc nemysleli, a tak bude překážet proudícímu vzduchu a kazit křivky přídě.

Vzadu zase ohromí obří difuzor s koncovkami výfuku vmáčknutými do horní části. LEDkový pás osvětlení objímá výdechy horkého vzduchu a uprostřed prominentně zobrazuje nápis „Bugatti“. Spolupracuje s dlouhou vertikální linkou třetího brzdového světla na žebru nad motorem – pochopitelně odhaleným – které je součástí designové „páteře“, běžící středem celé karoserie. Zajímavostí je, že její součástí je i stěrač v klidové poloze.

Zatímco design vozu je spíš evolucí chironu, automobilka tvrdí, že technika v útrobách je kompletně nová včetně karbonového monokokového šasi. Jeho součástí je i 25kWh baterie hybridního systému. Navzdory baterii a přidaným elektromotorům ovšem tourbillon váží necelé dvě tuny – 1995 kg, tedy zhruba stejně jako chiron. Úspor hmotnosti v Molsheimu dosáhli např. rameny zavěšení kol – jsou tu lichoběžníky, pochopitelně – z kovaného hliníku místo oceli nebo použitím osmisetvoltové architektury elektrického ústrojí.

V kabině se konečně dostáváme k důvodu, proč má novinka blízko ke světu luxusních hodinek. Přístrojový štít vypadá jako trio ciferníků a vyjma displeje zobrazujícího rychlost dole uprostřed je kompletně analogový včetně budíčku pro stav nabití baterie. Ve třech kruzích tu je celkem osm ukazatelů a nechybí teplota oleje či zvláštní stupnice pro aktuálně podávaný výkon V16 – všimněte si, že končí číslem 1001 jako před lety u veyronu – a elektropohonu.

Neméně zajímavý je volant, který má svá dvě ramena na 12 a 6 hodinách, což je poměrně neobvyklé. Půjčuje si nápad s nehybným středem – jeho součástí jsou kromě airbagu a přístrojového štítu také ovládací knoflíky pro jízdní režimy a módy pohonu, umožňující výběr z jízdy na benzín, jako hybrid nebo na elektřinu – z Maserati Boomerang či staršího Citroënu C4 a dalších aut.

Design interiéru také dost připomíná chiron svisle uspořádanými ovládacími panely na centrální konzoli, která je opět optickou součástí páteře běžící středem auta. Má ale pár zajímavých detailů, které stejně jako V16 odkazují na první polovinu 20. století. Třeba ten, že se vůz startuje potažením za táhlo a vypíná jeho zatlačením.

Vývojáři tentokrát přidali i centrální displej, jen ho není běžně vidět – je výsuvný. Nabídne couvací kameru či zrcadlení smartphonu. Za zmínku stojí také fakt, že sedačky jsou pevně ukotvené v monokoku a posouvá se volant a pedály.

Bugatti Tourbillon vznikne v celkem 250 exemplářích, o polovinu méně, než se vyrobilo chironů. Bude taky podstatně dražší – jeho základní cena bez daní a personalizace, které možnosti budou jistě velmi extenzivní, je 3,8 milionu eur, tedy 94,6 milionu korun bez daní. Aktuálně probíhá testování a první zákazníci mají vůz dostat v roce 2026.