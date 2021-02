Podle nové studie si řidiči myslí, že je v pořádku psaní sms a volání během řízení

Nesmírně pracovitý Steve Jobs osobně představil mobilní telefon iPhone přesně 9. ledna 2007 na konferenci Macworld Conference & Expo v San Franciscu. Před 14 lety tak začala éra chytrých telefonů následovaných další inteligentní elekronikou. Zejména dotykové mobily plné aplikací se ustálily v rukou všech generací uživatelů, do displeje nahlíží děti školkou povinné i rodiče.

Volání a psaní bez starostí

Starší ročníky vybavené řidičským průkazem neodolávají telefonu ani za volantem, proto se stále vyskytují autonehody způsobené nepozorností kvůli myšlenkám na odpověď v chatu Facebooku či Instagramu. Používání smartphonu během řízení zakazuje řada zemí vlastními zákony, které jdou proti přesvědčení obyvatel.

Skutečně se objevují jedinci, kteří nechápou nebezpečí při vnímání mobilu a provozu zároveň. Nová studie ukázala, že psaní sms a volání během řízení je podle některých v pořádku. Nemilé zjištění zveřejnili australští vědci, kteří otázkami zjišťovali, jak vybraný vzorek populace hodnotí vlastní řidičské schopnosti a do jaké míry mají dotazovaní v oblibě telefonování nebo psaní zpráv za jízdy.

Navzdory celosvětově rozšířeným informačním kampaním o ztrátě pozornosti během mobilování se z celkového počtu 447 řidičů projevilo 68 % jako lehkomyslných.

Horší odolnost proti dotykovému zařízení mají čerství řidiči, naopak rozumné ponechání telefonu ladem zvládají lépe ti zkušenější s větším množstvím naježděných kilometrů. Když už je třeba něco vyřídit, převažuje obecně volba mluveného hovoru nad vytvářením psané konverzace. Slovní domluva je snadnější proti kontrole naťukaného sdělení.

Autoři analýzy dále podložili zjištěné poznatky, že z hlediska pohlaví častěji používají své milované telefony ženy než muži. Jeden z tvůrců studie potvrdil, že chybí rozumné posouzení situace. „Řidiči neumí dobře určit, kde je bezpečné používat jejich telefon,“ uvedl v tiskové zprávě Oscar Oviedo-Trespalacios. „Pro řidiče je bezpečnější zastavit na vhodném místě, rychle použít telefon a poté pokračovat v cestě,“ dodal akademik z australské technologické univerzity Queensland University of Technology.

Celý dokument včetně metodiky zkoumání řidičů nese název Should I Text or Call Here? A Situation-Based Analysis of Drivers’ Perceived Likelihood of Engaging in Mobile Phone Multitasking. Pod dlouhým nadpisem jsou závěry otištěny v renomovaném akademickém měsíčníku Risk Analysis.

Pomůže policie, provoz a zatáčky

Nadějí na eliminaci nepozornosti jsou další vjemy kolem řízeného vozidla. Vědci si všimli méně častého soustředění na mobil během zhoršeného provozu, při jízdě klikatou silnicí a také po zjištění přítomnosti policie.

Plošně nejlépe aplikovatelný preventivní prvek je právě viditelná policie, jelikož se hlídky mohou pohybovat po vytyčeném území a vlastní přítomností odrazovat od zacházení nejen s iPhonem. Preventivní metodu využívají mnohé státy, bohužel se stále objevují méně civilizované represivní procesy dohledu utajenými hlídkami.