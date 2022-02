Porsche pracuje na aplikaci, která přenese oblíbenou silnici do simulátorů

Společnost Porsche se pochlubila zajímavým projektem Virtual Roads, který si klade za cíl nabídnout řidiči možnost přenést svou oblíbenou silnici do světa virtuální reality. To je sice možné již nyní, celý proces však vyžaduje velké množství sofistikovaných technologií, jako jsou lasery a skenery, a proces trvá dlouhé měsíce.

Projekt společnosti Porsche ale počítá s využitím chytrých mobilních telefonů, které jsou v poslední době osazovány stále sofistikovanějšími senzory. Řidiči by tak mělo stačit zachytit svou oblíbenou silnici, nebo okruh, prostřednictvím aplikace do telefonu (umístěného například u zrcátka) a následně by si trasu mohl vychutnávat i z pohodlí domova.

Automobilka pracuje na projektu se softwarovou společností Way Ahead Technologies, podle které dokáže současná verze programu digitalizovat úsek dlouhý zhruba 8 kilometrů během hodiny. Samozřejmě v závislosti na komplexnosti trasy.

Technologie přitom pracuje se sofistikovanou umělou inteligencí, která video analyzuje a následně zachytí různé detaily, včetně svodidel nebo stromů. Navíc z videa dokáže odstranit okolní provoz a veřejnost, takže si ve světě virtuální reality řidič vychutná skutečně jen svou oblíbenou trasu.

Aplikace by navíc měla být schopna zaznamenávat i různá specifika trati, včetně nerovného terénu, atd. Pro sběr těchto dat by přitom technici mohli do budoucna pracovat i s informacemi, které během jízdy nasbírá samotný vůz. Na tuhle dobu si ale budeme muset ještě počkat.

Projekt Virtual Roads je zatím neveřejný a funguje pouze na simulátoru Porsche. Vývojáři na něm ale stále pracují a vy hře je možnost integrace tratí do různých závodních her a simulátorů, jako je například Assetto Corsa. Ve hře by však mohla být i mobilní aplikace.