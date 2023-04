Porsche slaví. Závodního modelu 911 Cup se vyrobilo již 5 tisíc kusů!

Závodní série s modely Porsche 911 jsou již neodmyslitelnou součástí světa motorsportu. Není těžké uvěřit tomu, že se německé automobilce v různých generacích podařilo vyrobit již 5 tisíc závodních vozů 911 Cup. Jubilejní závoďák bude jezdit v letošním ročníku Porsche Supercup na vybraných závodech s “hostujícími” jezdci, kteří se neúčastní celého šampionátu.

“Více než 5 tisíc modelů 911 Cup - toto působivé číslo symbolizuje obrovský úspěch našich celosvětově vyrobených závodních modelů Porsche jako nic jiného. Také to znamená vysokou úroveň popularity, které se Porsche těší mezi týmy, závodními profesionály, mladými jezdci i amatérskými závodníky po celém světě. Žádné jiné závodní auto od Porsche nebylo vyrobeno v tak velkém počtu,” řekl Oliver Köppen, manažer prodeje Porsche Motorsport.

Celý příběh začal v roce 1990 vozy vyrobenými pro Porsche Carrera Cup Deutschland. Jednalo se o Porsche 911 Carrera 2 Cup (964) s 3,6litrovým motorem o výkonu 265 až 275 koní, kterého se vyrobilo v celkovém počtu 297 kusů. První generace závodní 911 měla například sportovní podvozek a upravený výfukový systém. S postupem času byly nároky na závodní vozy 911 náročnější.

“Od debutu Porsche Carrera Cup Deutschland v dubnu 1990 prošly modely Porsche Cup 911 velkým vývojem. V letošní sezóně se počet celosvětových sérií zvýšil na 34 a téměř všechny z nich spoléhají na nejnovější Porsche 911 GT3 Cup nejnovější generace 992. Tento úspěch byl z velké části zásluhou našich zákaznických týmů, kterým platí speciální poděkování,” řekl Michael Dreiser, ředitel prodeje Porsche Motorsport.

Druhá generace závodního modelu 911, Porsche 911 Cup (993) dorazila v roce 1994. 3,8litrový šestiválec nabízel výkonové rozmezí od 310 do 315 koní. Oproti předchozímu modelu byla zásadní novinkou víceprvková zadní náprava. Vyrobeno bylo 186 kusů.

V roce 1998 se na scéně objevilo Porsche 911 GT3 Cup (996), které jako první udělalo větší průlom do světa - během 7 let se ho vyrobilo na 873 kusů. Plochý atmosférický šestiválec nabízel výkon v rozmezí 360 až 390 koní. Model 911 GT3 Cup zažil během své éry několik aerodynamických vylepšení. V roce 2001 dostal mohutné zadní křídlo, které zdvojnásobilo přítlak, a o rok později jej bylo možné nastavit do sedmi různých poloh.

Čtvrtá generace, 911 GT3 a GT3 RS, posunula výkon na 400 až 450 koní. Každý z 1485 vyrobených kusů měl díky nastavitelnému spoileru a většímu zadnímu křídlu přibližně o 40 procent větší přítlak ve srovnání s předchozím modelem. Následující řada 991.1 přišla na řadu v roce 2013 a byla prvním modelem, který měl na volantu pádla řazení. Kvůli krátkému životnímu cyklu se vyrobilo pouze 673 kusů.

Předposlední generace opět posunula hranici celkového výkonu, tentokrát na 485 koní. Postaral se o to vzadu uložený 4,0litrový šestiválec s točivým momentem 480 Nm v 6250 otáčkách. Mezi lety 2017 až 2021 sjelo ze Zuffenhausenu 737 modelů 911 GT3 Cup (991.2).

Tou nejnovější, celkově již sedmou generací pohárových modelů 911, je Porsche 911 GT3 Cup v generaci 992. Bez velkého překvapení zde oproti starší verzi znovu dochází k rekordnímu navýšení výkonu. 4,0litrový boxer nyní poskytuje výkon 510 koní v 8400 otáčkách za minutu. Novinkou je, že je motor navržen pro spalování syntetického paliva. Do letošního března se zatím vyrobilo 782 kusů.