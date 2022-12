Pozor, konec velkého technického průkazu se blíží!

Platnost evidenční kontroly aut se prodlouží z nynějších 30 dnů na jeden rok. Počítá s tím novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou dnes schválil Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident.

Senátní ústavně-právní výbor chtěl návrh zákona zamítnout. Jeho členům vadily chyby v předloze, které dnes ministr dopravy Martin Kupka (ODS) popsal jako dílčí nedostatky. Senátory ujišťoval, že tyto nedostatky nebudou mít negativní vliv na práva občanů a zákon bude v praxi fungovat. Některé nedostatky, u nichž je až pozdější účinnost, chce napravit při nejbližší příležitosti. Podle něj vznikly tak, že Sněmovna přijala několik pozměňovacích návrhů směřujících do stejných částí zákona, které se ale nepodařilo úplně provázat.

Rezervace registračních značek umožní především firmám vyřizovat si potřebná povolení ještě předtím, než úřad zapíše vozidlo do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel by také mohlo být možné podávat elektronicky. Registrační značku bude možné rezervovat až na jeden měsíc. Žádost bude muset obsahovat VIN vozidla, a pokud vozidlo VIN nemá, pak alespoň číslo podvozku. Vláda uvádí, že dopravci se potýkají se zbytečnými prodlevami při pořizování vozidel, neboť povolení, která ke své činnosti potřebují, jsou často vázána na registrační značku vozidla.

Na základě pozměňovacího návrhu poslance Stanislava Blahy (ODS), který do zákona vložila Sněmovna, úřady už od roku 2024 zřejmě nebudou vydávat takzvaný velký technický průkaz k vozidlu. Nahradí je osvědčení o registraci vozidla, takzvaný malý technický průkaz, který ale bude obsahovat víc údajů.

Ministerstvo dopravy již připravuje aplikaci, která má začít fungovat od 1. ledna 2024. Tato aplikace umožní žadateli po zadání identifikačních údajů o vozidle zobrazit technické údaje o vozidle, které jsou dnes na zadní straně velkého technického průkazu. Půjde třeba o informace o rozměrech pneumatik.

Návrh dále počítá se zrušením povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o registraci vozidla nebo při změně provozovatele. K protokolu o evidenční kontrole mají obecní úřady s rozšířenou působností přístup přes informační systém technických prohlídek. Proto se podle vlády jeví povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole jako nadbytečná. Zákon také ruší povinnost evidenční kontroly v případě, kdy má být za vlastníka zapsán dosavadní provozovatel vozidla. Půjde hlavně o ukončení leasingových smluv a může se to týkat až 100.000 lidí ročně, informoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Sněmovna také schválila, že technickou způsobilost historických vozidel budou posuzovat stanice technické kontroly. Platnost výsledku technické kontroly bude platit pět let. V případě veteránů s nejvyšší konstrukční rychlostí bude kontrolovat vozidla mobilním způsobem, tedy na místě určeném úřadem. Půjde o vozidla s obručemi nebo loukotěmi, která nelze testovat válcovou brzdou.