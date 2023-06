Stejnojmennou továrnu založil nástrojař, odborník na ozubení a mechanik od pánaboha Josef Walter. Patřil bezpochyby k nejvýraznějším postavám prvorepublikového automobilismu vedle pánů Laurina a Klementa (dnes Škoda Mladá Boleslav), vysočanské Pragy, prostějovského Wikovu, Tatry Kopřivnice a dalších. V malé dílně na Smíchově začal v roce 1898 stavět nejdříve jízdní kola, pak motocykly (1902) a tříkolky (1908).

Svatba? Až po sestavení 3 motorek

V začátcích podnikání se seznámil s dcerou zámožného klempíře Ballinga Barborou a budoucí tchán si vymínil, že ke svatbě svolí, jen když mu Josef vlastnoručně sestrojí tři bicykly. Ten úkol hravě splnil a díky bohatému věnu se mohl pustit do konstrukce svého prvního motocyklu.

Brzy po něm následovaly další typy a také první automobil typu W. Vyhlášená spolehlivost a kvalita výrobků přinesly Josefu Walterovi uznání i komerční úspěch, který rozšířil možnosti jeho podnikání. Už v roce 1911 zakládá společnost s ručením omezeným se sídlem v pražských Jinonicích.

Nejprve přední výrobce leteckých motorů

Ve 20. letech se Waltrovka zařadila také mezi přední evropské výrobce leteckých motorů. Začala s licenční výrobou šestiválce BMW typ IV, pak následovaly vlastní hvězdicové motory – pěti-, sedmi- a devítiválce, řadové šestiválce a došlo i na invertní vidlicový dvanáctiválec.

Skvělé výrobky z Jinonic objednávaly evropské i zámořské státy, dvanáctiválec Sagitta se objevil například v prototypu stíhačky Fokker D.XXIII, a dokonce jej v licenci vyráběla milánská Alfa Romeo jako typ AR 122.

V té době už v továrně nepůsobil Josef Walter a vedení převzala rodina podnikatele Vítězslava Kumpery. Zakladatel firmy odešel do své nové továrny na výrobu ozubených kol v pražských Košířích.

Kumperovi sice preferovali hlavně letecké motory a výrobu automobilů příliš nerozšiřovali, na druhé straně letecká výroba znamenala vysokou kvalitu a technologické prvky z letectví se přenášely i do konstrukce automobilových motorů.

Výkonné šestiválce typu 6B

Za nejvyzrálejší konstrukci značky Walter jsou po zásluze považovány výkonné šestiválce typu 6B (písmeno za číslovkou vyjadřuje jméno konstruktéra – B jako Barvitius), později Super 6, Standard a Regent, nabízené s otevřenými nebo uzavřenými karoseriemi od nejrůznějších karosářských firem.

Počátkem 30. let navázala Waltrovka spolupráci s italským Fiatem, v jehož licenci postupně vznikaly čtyřválcové Walter Bijou, Junior, sportovní Junior SS a větší šestiválce Princ a Lord.

Po druhé světové válce se v prostorách továrny montoval Aero Minor II a také speciál Aero Minor Sport, který vybojoval druhé místo v absolutním pořadí 24 hodin Le Mans 1949. Tím výroba automobilů v Jinonicích definitivně skončila a z Waltrovky se stal národní podnik Motorlet, kde výroba leteckých motorů pokračovala až do devadesátých let minulého století.

Firma, nakonec přejmenovaná na Walter Engines a.s., definitivně zanikla v roce 2008. Dnes stojí na místě jinonické továrny moderní administrativní čtvrť, alespoň symbolicky pojmenovaná Waltrovka. To už je ale jiná kapitola.

Řadový šestiválec typu 6B se poprvé objevil pod kapotou automobilů Walter po roce 1928. Moderní agregát s rozvodem OHV byl umístěný v klasickém žebřinovém rámu a jeho temperament krotily hydraulické brzdy Lockheed s podtlakovým posilovačem Bosch-Dewandre.

Rychloběh Maybach a kompresor Roots

Převodovka měla čtyři rychlostní stupně a zpětný chod. Na přání se montoval příplatkový rychloběh Maybach, který Walter vyráběl v licenci německé továrny. Motor 6B navrhl a zkonstruoval ing. František Barvitius, šéfkonstruktér a technický ředitel Waltrovky. Lehký, kompaktní a výkonný agregát se stal základem největších sportovních úspěchů značky. Původní objem motoru 6B 2860 cm3 v roce 1930 narostl na 3,3 litru a byl dále zákazníkům nabízen jako typ Super 6 (menší 2860 cm3 byl přejmenován na Standard).

Jindřich Knapp, legendární jezdec, mechanik a waltrovák tělem i duší, pro zvýšení výkonu motor osadil kompresorem Roots a stanovil československý národní rekord, když dosáhl rychlosti přes 185 km/h. Účastnil se závodů do vrchu Zbraslav–Jíloviště, Masarykova okruhu a mnoha dalších. V roce 1934 slavil Jindřich Knapp svůj životní úspěch, když získal absolutní vítězství v závodě 1000 mil československých na voze Walter Standard S poháněném jak jinak – šestiválcem 3,3 litru Walter Super 6.

Příběh Walteru Super 6 z fotografií

Walter Super 6, který vám představujeme, je osazený tovární otevřenou karoserií Touring Sport v nejvyšší možné výbavě. Ta zahrnuje příplatkový rychloběh Walter-Maybach, luxusní světlomety Carl Zeiss Jena s elektromechanickou regulací a skleněnými parabolami, dva hledací světlomety Phares-Besnard a výfukovou klapku, která eliminuje odpor tlumiče výfuku a v případě potřeby zvedne výkon motoru asi o 10 procent.

Továrna vůz vystavila na Pražském autosalonu v roce 1930, kde si jej vyhlédli a brzy také zakoupili majitelé pražské velkotruhlárny Josef Vak a Antonín Kačín. Auto používali k projížďkám ve volných chvílích a nebáli se s ním vyrazit ani na dovolenou do Itálie. Druhou světovou válku Walter „přežil“ schovaný v garáži a jen díky tomu jej nepotkal osud mnoha jiných silných vozů, které zkonfiskovala po svoje účely armáda.

Po osvobození auto koupil pan Danihel z Prahy, který s ním jezdil v každodenním provozu. V roce 1965 půjčil vůz režiséru Jiřímu Menzelovi do hrabalovského filmu Perličky na dně a krimikomedie Zločin v dívčí škole. S Ferdinandem Krůtou za volantem se stal filmovou hvězdou.

Při druhém natáčení ho bohužel už jen tlačili, protože se filmařům podařilo uvařit motor. Odnesla to prasklá hlava válců a to znamenalo definitivní konec. Jeho majiteli došla trpělivost, vystrkal waltra na ulici a nechal stát bez povšimnutí.

Petr Volf a kompletní renovace

Ještě že šel kolem Petr Volf starší... Jak ho uviděl, okamžitě se do auta zamiloval. Bylo mu líto, že takový skvost chátrá jen tak na ulici. V pětadvaceti sice neměl ani korunu, ale půjčil si od sestry a auto koupil. Tak se Walter dostal z Prahy do Jičína, kde čekal dlouhých 52 let na svoje znovuzrození.

Zásadní obrat nastal v roce 2001, kdy Petr Volf mladší dostal vysněného Waltra od táty k třicátým narozeninám. A začaly se dít věci. Nejprve musel celé auto rozebrat a zdokumentovat. Naštěstí se Walter dochoval takřka kompletní a nebylo třeba mnoho věcí shánět.

Od počátku byl záměr zachovat maximum původních dílů a materiálu, aby neutrpěla historická hodnota vozidla. Podařilo se to beze zbytku a automobil se dnes může chlubit nejen zcela originálním podvozkem a agregátem, ale dokonce i renovovanou původní výdřevou, původním oplechováním a většinou autentického spojovacího materiálu. Prostě „matching numbers“ auto nejvíc, jak to je vůbec možné.

Zajímavostí je čalounění přírodní hovězí kůží bez povrchové úpravy, která přirozeně stárne a získává jemnou patinu. Kůži dodala firma z Rakouska, protože u nás nebylo nic takového k sehnání.

Co se motoru, převodů a mechaniky podvozku týká, všechno zrenovoval majitel osobně „u sebe“ v Petr Volf Garage. Karoserii a opravu výdřevy dostal na starost kamarád Jakub Stauch z Líšnice. Když bylo potřeba něco doplnit, sehnat nebo zkonzultovat, byl vždy nablízku další dlouholetý kamarád, chodící encyklopedie českého i světového automobilismu – Standa Karger mladší.

Kompletní renovace trvala nějakých šestnáct let. Dřív to zkrátka po večerech, byť s pomocí kamarádů, nešlo. Jak sám Petr Volf říká, na svoje věci čas nezbývá. Premiéru slavil Walter Super 6 v plném lesku na zámku v Loučni u příležitosti Concours d’Elégance 2017.

Vyobrazený vůz pohání kapalinou chlazený řadový zážehový šestiválec OHV se zvětšeným zdvihovým objemem 3,3 litru. Klikový hřídel má čtyři hlavní ložiska a tlumič torzních kmitů. Motor je uložený pružně na třech gumových blocích a běží zcela bez vibrací, jak se na řadový šestiválec sluší. Benzin z palivové nádrže do dvou karburátorů Zenith HAKB 30 dopravuje podtlakový nasavač od firmy Espero Praha. Zásoba 90 litrů vystačí při troše optimismu i na 500 kilometrů rozumné jízdy.

Jak se jezdí s rychloběhem?

Manuální převodovka Walter je spojená s motorem přes jednolamelovou suchou spojku vyrobenou také „doma“ ve Waltrovce. Jízda s příplatkovým rychloběhem Walter-Maybach je na kvalitní rovné silnici velmi příjemná a nebývale dynamická. Řazení probíhá tak, že při zařazeném přímém záběru nejprve předvolíte pákou rychloběhu zrychlený převod. Pak jemně uvolníte plynový pedál a rychloběh sám přeřadí. Otáčky motoru klesnou o 20 procent a automobil se na dlouhých cestách výrazně ztiší, je komfortnější a úspornější. I se zrychleným převodem hladce překonává běžná stoupání a pružně akceleruje. Ve Waltrovce pochopili výhody rychloběhu velmi záhy a montáž nabízeli již v roce 1928.

Náš walter je schopen dosáhnout bez většího úsilí rychlosti 130 km/h, ale určitě by uměl i víc. Zatím to prý Petr Volf raději nezkoušel a Jindřich Knapp nám s tím už bohužel nepomůže. Do závodnického nebe odešel v roce 1982.

Brzdy Lockheed, posilovač Bosch-Dewandre

Rychlý vůz musí také bezpečně zastavit, což pro brzdovou soustavu Lockheed s posilovačem Bosch-Dewandre nepředstavuje žádný problém. Když je potřeba, král silnic zastaví opravdu na pětníku. I jen „lehký tlak“ na brzdový pedál, jak uvádí tovární prospekt, je přenesen podtlakovým mechanismem na hydraulický systém, který rovnoměrně rozdělí sílu na všechna čtyři kola. Ruční brzda je mechanická a působí na zadní kola. Dvacetipalcová kola Rudge Whitworth s drátěným výpletem a centrální maticí jsou obutá do pneumatik Michelin DR o rozměru 6,50/7,00 x 20.

Zhruba 500 kusů, karoserie Touring Sport

Kolik automobilů řady 6B, Super 6, Standard a Regent (poslední evoluce typu 6B) bylo vyrobeno, už nikdo přesně nezjistí, tovární archiv lehl při požáru popelem. Odhady ale mluví o pěti stech vyrobených kusech.

Karoserie Touring Sport, která vznikla přímo v továrně, je jedna z posledních sportovních karoserií pro volný čas. Jinak už ve třicátých letech převažovaly limuzíny a zakázkové kabriolety od firmy Petera Vrchlabí nebo od Sodomky z Vysokého Mýta.

Cena vozu se pohybovala okolo 100.000 korun československých, když vilka postavená na klíč v Jičíně na Čeřovce stála tehdy zhruba 25.000 korun...

Technické údaje Walter Super 6 (1930) Motor kapalinou chlazený zážehový řadový šestiválec Objem 3257 cm Vrtání 80 mm, zdvih 108 mm Výkon 80 k při 3000/min Kompresní poměr 6,5:1 Točivý moment 279 Nm při 2080/min Převodovka čtyřstupňová nesynchronizovaná se zpětným chodem, přídavný rychloběh Walter-Maybach Pohon zadních kol Nápravy tuhé nápravy odpružené podélnými listovými pery Tlumiče kapalinové pákové tlumiče pérování Delco-Lovejoy Brzdy kapalinové bubnové brzdy Lockheed s podtlakovým posilovačem Bosch-Dewandre Kola drátěná 20" Rudge Whitworth s centrální maticí Pneumatiky Michelin DR 6,50/7,00-20 Rozchod vpředu/vzadu 1400/1400 mm Vnější rozměry 4700 mm, šířka 1600 mm, výška 1700 mm Pohotovostní hmotnost 1800 kg Největší uváděná rychlost 130 km/h Spotřeba zhruba 20 l/100 km. Pořizovací cena (1930) asi 100 000 korun československých

Walter Royal s vidlicovým dvanáctiválcem

Posledním automobilem značky Walter vlastní konstrukce byl model Royal s vidlicovým dvanáctiválcem 5,8 litru. Motor vznikl i ve verzi 7,3 litru, která poháněla rychlý hasičský speciál a autobusy Walter D-bus. Ve své době největší, nejvýkonnější a nejluxusnější český automobil dokázal, že výrobek domácích konstruktérů může směle konkurovat vozům Hispano-Suiza, Horch, Mercedes-Benz nebo Rolls-Royce.

Při návrhu svého mistrovského díla použil ing. František Barvitius nejlepší materiály a zúročil zkušenosti z letecké výroby. Podle některých pramenů vznikly jen tři, podle jiných čtyři vozy typu Royal. Do dnešních dnů se dochoval jediný kus.

Walter Royal

Autor: Jindra Lasík