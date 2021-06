Před 47 lety v červnu byl vyroben poslední kus nejkrásnějšího auta světa

Tento sportovní vůz s charakteristickou dlouhou kapotou se představil na ženevském autosalonu na jaře 1961, první zákazníci se ho dočkali v červenci téhož roku. Ve třech generacích, které se vnějším designem lišily jen mírně, se elegantní jaguar vyráběl až do roku 1974.

Techniku převzal automobil od závodních předchůdců, vnější vzhled pak byl dílem odborníka na aerodynamiku Malcolma Sayera, který k firmě Jaguar přešel po válce od letadel. Výsledkem jeho práce byla elegantní karoserie s čistě tvarovanou zadní částí, kvůli menšímu odporu také Sayer zapustil kola hluboko do blatníků. Přesto ale byl konečný součinitel aerodynamického odporu dosti vysoký - 0,44 (třeba u o pět let starší Tatry 603 se udává hodnota 0,36). Mohlo za to hlavně velmi svisle navržené čelní okno jen 1,2 metru vysokého jaguaru. Své rychlosti tak auto dosahovalo hlavně díky motoru, řadovému šestiválci o objemu 3,8 litru.

Motor se dvěma vačkovými hřídeli v hlavě válců, plněný třemi karburátory (tedy jeden pro dva válce), měl výkon 265 koní a Jaguar E-Type s ním mohl uhánět rychlostí až 240 kilometrů v hodině. A to - ve srovnání s dobovou konkurencí - při delších cestách nestrádala ani posádka. Důkaz, že se s ním dá cestovat rychle na dlouhé vzdálenosti, podal už v březnu 1961 jeden z továrních řidičů. Na autosalonu v Ženevě totiž továrna připravila jen uzavřené kupé, zájemci ale stáli také o seznámení s otevřenou verzí. Ze sídla v Coventry proto vyrazil zkušený Norman Dewis, který během pouhých 11 hodin ujel skoro tisíc kilometrů.

"Měl jsem průměr 68 mil za hodinu (110 kilometrů za hodinu), a to tehdy nebyly žádné dálnice, takže to bylo nějakého řízení," vzpomínal po letech na svůj výkon zkušební řidič Jaguaru. Na jeho příjezd do Ženevy reagoval ředitel firmy překvapeně: "Myslel jsem, že se sem nikdy nedostaneš." Na švýcarské výstavě byl Jaguar E-Type jednou z hlavních hvězd a podobně se mu vedlo také o pár týdnu později v New Yorku, když jej představili americkému publiku. Právě na druhé straně Atlantiku slavil jaguar největší úspěchy, kromě krásy a výkonu mu k tomu pomohla i výhodná cena. Byl o třetinu levnější než bondovský Aston Martin DB4 - a dokonce o polovinu než základní ferrari.

Přesto ale nebyl Jaguar E-Type laciné auto, začátkem 60. let přišel v domovské Británii na 2250 liber, což byl průměrný plat za dva a čtvrt roku. Pro srovnání - legendární Mini přišlo na 500 a větší sedan jako Austin Cambridge stál kolem 900 liber. Krásný jaguar ale lákal jiné zájemce než usedlé austiny, pořizovaly si jej filmové hvězdy jako Brigitte Bardotová a Steve McQueen, měl ho kytarista Beatles George Harrison nebo fotbalista George Best. Auto neuniklo ani zájmu filmařů - zahrálo si třeba ve snímcích Jak ukrást Venuši nebo komedii Tonoucí se stébla chytá s Louisem de Funesem, kde v jedné scéně jeho už tak dlouhou kapotu ještě o kus protáhli.

Hlavním trhem se E-Type staly Spojené státy, kam se nakonec vyvezly asi dvě třetiny produkce, což ovšem pro výrobce znamenalo nejen příliv peněz, ale také starostí a tak trochu vynucených modernizací. Část z nich se odehrála pod kapotou - kam se už na podzim 1964 nastěhoval šestiválec s objemem zvětšeným na 4,2 litru -, aby vůz vyhověl americkým emisním normám, další ovlivnily podobu vozu. Kvůli předpisům v USA třeba od druhé série, vyráběné mezi roky 1968 a 1971, zmizely kapkovité překryty světel. Podobně se musel změnit třeba i Citroën DS, ten ale pro Evropu zůstal u původního řešení a nekryté světlomety dostávaly francouzské "bohyně" jen pro Ameriku.

Třetí a poslední série Jaguaru E-Type, která přišla na trh v roce 1971, pak přinesla zcela nový motor, vidlicový dvanáctiválec o objemu 5,3 litru a výkonu 270 koní. Pohonná jednotka se čtyřmi karburátory měla i vyšší točivý moment a na stovku díky ní auto zrychlilo pod sedm sekund, přesto ale měla nižší emise než původní šestiválec - a na to Američané slyšeli. Tedy až do ropné krize v roce 1973, kvůli níž se během 14 měsíců pětkrát zvýšila cena této suroviny, což mělo velké dopady i na automobilový průmysl. Mimo jiné se výrazně snížil zájem o "žíznivá" auta, mezi které E-Type se spotřebou kolem 18 litrů na sto kilometrů patřil.

Závěrečná padesátikusová série černě vyvedených vozů opustila výrobní linku v červnu 1974, úplně poslední E-Type pak byl vyroben 12. června 1974 a zamířil do firemní sbírky, dnes patří organizaci Jaguar Daimler Heritage Trust, která se stará o historický odkaz britské továrny. Celkem se během 13 let vyrobilo na 72.500 kusů Jaguaru E-Type, nejvíc - 38.419 - připadlo na první sérii z let 1961 až 1968. Necelá půlka - přesně 33.996 vozů - vznikla ve otevřené variantě, o zbytek připadl na kupé, které se vyrábělo jak dvoumístné (20.297), tak v prodloužené verzi pro 2+2 pasažéry (18.222).

Už během výroby se jaguar s typickou dlouhou kapotou, která tvoří s čelem i blatníky jeden kus (pro přístup k motoru se odklápí celý mohutný díl), stal legendou, dnes je z něj jeden žádaný veterán. A přitom není úplně nedostupný - kusy k renovaci se dají koupit za půl milionu korun, auta ve slušném stavu se inzerují za milion. Automobil sehrál důležitou roli i v jedné z nejsledovanějších událostí poslední dekády, svatbě britského prince Harryho a americké herečky Meghan Markleové v květnu 2018. Novomanželé se tehdy na soukromý večírek po obřadu odvezli v modrostříbrném Jaguaru E-Type, přestaveném ovšem chorvatským inženýrem a vynálezcem Matem Rimacem na elektrický pohon.