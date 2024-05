Přežití motoru v 12Cilindri si vyžádalo ohromné úsilí, říká Ferrari. Twin-turbo V12 neplánuje

Do nejnovější evoluce atmosférického motoru V12 vložilo Ferrari takové prostředky, že jednoduché nasazení turbodmychadel a snížení objemu prý nepřipadá v dohledné době v úvahu.

Zatímco od Lamborghini přišla nedávno zpráva, že svůj dvanáctiválec bude držet v produkci, dokud to jen bude možné, obdobně vyhraněný názor na svou tradiční techniku má vcelku očekávatelně i Ferrari. V rozhovoru s britským Autocarem vedení značky v podstatě zavrhlo možnost přeplňovaní motoru V12. A má pro to jasný důvod.

S příchodem nejnovějšího dvanáctiválcového super-GT 12Cilindri se opět mluví o oslavě velkého atmosférického motoru, který je dnes v automobilovém průmyslu obecně ohroženým druhem. Ferrari nicméně do vývoje evoluční 6,5litrové jednotky z předchůdce 812 Superfast vložilo opravdu rozsáhlé prostředky, právě aby vyhovělo nadcházejícím emisním normám a značka se nemusela schýlit k přeplňování turbodmychadly.

„Úsilí, které bylo na tomto motoru vynaloženo, aby zůstal výkonný a vyhovoval legislativě, je naprosto ohromující, což je pravděpodobně jeden z důvodů, proč dnes do motorů V12 již mnoho výrobců neinvestuje,“ sdělil britské publikaci obchodní ředitel Ferrari Enrico Galliera. Dokud je tedy možné V12 v této specifikaci prodávat po celém světě, bude v tom dle Galliera značka pokračovat.

O přednostech atmosférického dvanáctiválce si je značka naprosto vědoma. „Nad V12 s turbodmychadly vůbec nepřemýšlím,“ uvedl vedoucí produktového vývoje Gianmaria Fulgenzi. „Náš V12 je atmosféricky plněný z mnoha důvodů. Turbodmychadla používáme, když redukujeme zdvihový objem. […] V12 má přirozený charakter. Je to něco, co vytváří emoce, zvuk a zrychlení od nízkých až po maximální otáčky. To je výsledek, který jsme chtěli zákazníkům dodat,“ uzavřel Fulgenzi.

Dalšího výrobce kromě Ferrari, který stále používá atmosférický V12 v sériové produkci, dnes najdete stěží. Nadcházející dvanáctiválec od Aston Martinu se opět spolehne na dvojici turbodmychadel, u Lamborghini motor V12 bez přeplňování udržují v Revueltu stále naživu, avšak již v elektrifikované formě. U Bentley nakonec nepřežil ani dosavadní twin-turbo W12, ten britská značka v nejbližší době nahradí plug-in hybridním osmiválcem.

Vypadá to tedy, že poslední érou nepřeplňovaných dvanáctiválců bude nakonec hrstka malosériových výrobců jako například Gordon Murray se svým analogovým supersportem GMA T.50.