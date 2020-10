Přibývá tragických nehod chodců, bezpečné nejsou ani přechody

Od ledna do září tohoto roku nepřežilo srážku s vozidlem již 62 chodců, což představuje meziroční nárůst o pět osob. Na celkovém počtu usmrcených či těžce zraněných osob na českých silnicích se pak chodci podílejí 17 procenty - zatím.

„Epidemická situace a opatření související s covid-19 letos celkově snížila intenzitu dopravy a nehodovost na silnicích. Střetů, při nichž umírali chodci, přitom ale neubylo. Většinu těchto tragických nehod způsobují řidiči vozidel a často přitom přehlédnou chodce dokonce na vyznačeném přechodu,“ říká Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

„Velmi apeluji na to, aby řidiči v souvislosti se zhoršující se podzimní viditelností ubrali rychlost a byli velmi pozorní u přechodů. Mohou tím zachránit život. Chodci svou bezpečnost zvýší tím, že budou i ve městě nosit reflexní prvky a budou se soustředit na pohyb v provozu místo například sledování mobilního telefonu,“ dodává Neřold.

Česko přitom počtem chodců usmrcených na silnicích dlouhodobě lehce přesahuje evropský průměr. Zatímco mezi lety 2011 až 2019 tvořili chodci v průměru 19,2 procenta ze všech usmrcených na evropských silnicích, na českých silnicích činil uvedený podíl 21,3 procenta.

Snad nejčastější příčinou tragických střetů s chodci přitom bývá nevěnování se řízením, což bylo v minulém roce důvodem cca čtvrtiny tragických srážek. V cca 21 % případů pak byla na vině nepozornost spojená s nedáním přednosti na vyznačených přechodech. Pouze u 13 % smrtelných dopravních nehod s usmrceným chodcem nebyla vina na straně řidiče. A podobně hovoří statistiky i o nehodách s vážnými následky.

„U řidičů i chodců je nejčetnější selhání na úrovni detekce podnětů, což znamená, že účastník selhal ve vnímání toho druhého jako nebezpečí, tedy nedetekoval dostatečně včas nadcházející kritickou situaci. Stává se tak v důsledku omezené viditelnosti nebo distrakce pozornosti,“ vysvětluje příčiny Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV.

Řidiči ovšem nejsou jediní, kdo by měl dávat u přechodů pro chodce větší pozor. Ani chodci totiž nejsou zcela bez viny. „Náhlé vstoupení do vozovky, neodhadnutí vzdálenosti a rychlosti přijíždějícího vozidla, nečitelné a zbrklé chování – to vše dohromady si každý rok vyžádá desítky zbytečných obětí,“ poukazuje na chyby chodců MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Společným problémem řidičů a chodců je pak nepozornost zaviněná používáním mobilních telefonů. „Stále častější příčinou nehod je také nepozornost spojená s používáním mobilních telefonů za provozu – ty přinášejí nebezpečí nejen na straně řidičů, ale i na straně chodců, kteří jsou často do světa na displeji ponořeni natolik, že už jim pro ten reálný moc pozornosti nezbývá,“ potvrzuje plk. Mgr. Pavel Žíha, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Dlouhodobé statistky pak už jen potvrzují, že k vyššímu počtu úmrtí chodců po srážce s vozidlem dochází v nočních hodinách při snížené viditelnosti – a to ve více jak polovině případů. Bez ohledu na možnou příčinu je ale potřeba si uvědomit, že z těchto srážek vyvázne vždycky hůř chodec. A to bez ohledu na to, zda měl přednost. Proto je potřeba stále dbát zvýšené opatrnosti.

„I proto nesmí chodci chápat svou přednost absolutně a náhle vstupovat před jedoucí vozidlo, které už nemůže stihnout před přechodem zastavit. Protože případnou nehodu vždy odnesou na následcích hůře než řidič,“ doporučuje prevenci v chování chodců na vyznačených přechodech Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, jejíž jednou z aktivit je řízení bezpečnostní kampaně Ty to zvládneš – Setkání s realitou.

Co může udělat chodec?

Na první pohled se může zdát, že odpovědnost i vina ohledně bezpečnosti chodců na přechodech spadá pouze na hlavu řidičů. Jenže i chodec má možnosti, jak přispět k vyšší bezpečnosti. Důležité je pečlivě zvážit situaci, nezmatkovat, náhle nezpomalovat nebo se dokonce nevracet zpět přes komunikaci.

„Ideálně by měl chodec navázat oční kontakt s přijíždějícím řidičem a ujistit se o vzájemném pohybu na vozovce. Protože na přechodu se protínají světy chodců a řidičů a bez tolerance a vzájemného respektu to na takové hranici dvou světů fungovat nemůže,“ dodává tisková zpráva kampaně Ty to zvládneš.