Přínos kolenních airbagů je téměř zanedbatelný, tvrdí Američané. Prý mohou i ublížit

S technologií kolenních airbagů přišly před více než dvěma desítkami let značky Toyota a Kia, které se tak snažily zajistit maximální ochranu dolních končetin řidiče. Časem se kolenní airbagy objevily i na straně spolujezdce a dnes je ve svých vozech nabízí široké spektrum automobilek. Jaký je ale jejich přínos v případě skutečné nehody?

Když se kolenní airbagy poprvé objevily v Euro NCAP, technici z nich byli nadšeni. S odstupem času se však objevují poněkud protichůdné názory. Podle techniků z amerického IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) je totiž přínos kolenních airbagů zanedbatelný a v některých případech mohou být dokonce zdrojem dalších problémů.

Závěr svého výzkumu přitom IIHS opírá o nespočet analyzovaných dat. Technici se nejprve zaměřili na analýzu v minulosti realizovaných 400 testů čelních srážek, u kterých hledali jakýkoliv pozitivní přínos kolenních airbagů. Aby si ale ověřili jejich přínos i ve skutečném světě, analyzovali zprávy o dopravních nehodách ze 14 států USA a hledali rozdíly mezi automobily s kolenními airbagy a bez nich.

Obě analýzy dat přitom ukázaly, že kolenní airbag může snížit riziko úrazu pro posádku jen minimálním způsobem. Analýza crash-testů s figurínami IIHS však ukázala, že v určitém případě mohlo vlivem kolenního airbagu dojít i k nepatrnému zvýšení rizika dolních končetin a stehenní kosti. Řeč je o tzv. nehodách s malým přkrytím, na které se v IIHS v nedávné době výrazněji zaměřili. U nehod se středním překrytím však kolenní airbagy neměly žádný větší přínos.

Díky nafouknutí kolenního airbagu však dochází k zafixování těla, což může nepatrně přispět ke snížení rizika poranění hrudníku a hlavy. Podle analýzy skutečných autonehod však podle IIHS přispěl kolenní airbag ke snížení rizika úrazu jen o 0.5 procenta, což je ze statistického hlediska téměř zanedbatelná hodnota.

„Existuje mnoho různých způsobů ochrany dolních končetin a chodidel, které by měly kolenní airbagy chránit,“ uvedla za IIHS vedoucí technická inženýrka Becky Muller, spoluautorka výzkumu. „Ostatní možnosti přitom mohou být stejně efektivní, pokud ne dokonce efektivnější.“

Proč tedy automobilky přidávají kolenní airbagy do stále většího množství modelů? Podle IIHS to může být hlavně kvůli snaze projít federálními testy s nepřipoutanou figurínou. Právě v těchto momentech by kolenní airbag mohl pomoci svou schopností zafixovat tělo a nepřipoutaným cestujícím by v reálném životě skutečně mohl pomoci. IIHS však neprovádí testy s nepřipoutanou figurínou a proto tuto teorii nemůže potvrdit.