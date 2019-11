Příprava motorů pro českou rallye: Takto vznikají špičkové agregáty

Automobilové soutěže jsou v České republice hodně populární. Podívali jsme se na jedno místo, kde se v tuzemsku připravují špičkové agregáty do rallyeových speciálů.

Pokud bychom dali na česká přísloví, pak je v tématu našeho vyprávění jednoznačně nejtrefnější to o pověstných zlatých ručičkách. O nich jsme měli možnost se přesvědčit nedaleko Zlína.

Krása je na dívání

Když vyrazíte z města obuvi a pojedete směrem na Valašské Meziříčí, dorazíte po patnácti kilometrech na kraj městyse Lukov. Hned na jeho okraji se rozkládá malá průmyslová zóna a v její zadní části pár nenápadných budov s nápisem Vančík Motorsport. Tady se již druhým rokem chystají závodní motory různých značek, především však značka Škoda.

Ve vstupní hale trůní originální Citroën C2S1600 jako připomínka jezdeckých zkušeností zakladatele firmy. Jeho blízkým spolupracovníkem je Tomáš Kolečkář, který nás provádí všemi prostory. V malé hale vidíme na zvedáku nalakovanou karoserii starší soutěžní Lady VFTS, která čeká na kompletaci. Kousek dál je další bílý skelet, jenž se stane za pár týdnů Fabií S2000. A vedle ní figuruje Fabie R5, karoserie s číslem 4, kterou měl doma český rallyeový jezdec Jan Kopecký. „Hodně jsme ji chtěli, je to pamětnice počátků nejúspěšnější éry škodovky a Honzův táta Josef nám vyšel vstříc.“

Makat musí i šéf

Jsme v dílnách už notnou chvíli, ale pořád nevidíme hlavní osobu zdejšího dění. „Tady si nehrajeme na ředitele ani na pracovní dobu,“ vysvětluje Tomáš Kolečkář a dodává: „Tamhle za těmi dveřmi ho najdeme. Maká, jak jinak.“

Má pravdu. U téměř složeného motoru klečí lehce zarostlý muž a soustředěně pracuje. „Italský zákazník pospíchá, tak pracuje každý, kdo může. Motory se snažíme dělat špičkově a já mám tohle řemeslo hodně rád. Naštěstí jsou i kolem mě kolegové, kteří jsou na tom stejně jako já. Nikdy nechci po lidech, aby dělali něco, čemu bych sám nerozuměl, nebo na co bych si netroufl. U nás jsou zaměstnanci a nadšenci pro rallye v jednom,“ směje se Jarda Vančík.

Začínal jako mechanik u Romana Kresty, pracoval v továrním týmu Škoda a nakonec se v roce 1999 postavil na vlastní nohy. Tady v Lukově sídlí dva roky, původně měl malou dřevěnou dílnu ve Zlíně. Ale to už je minulostí. „Potřebovali jsme pořádnou základnu pro výrobu a vývoj, protože zakázky přibývaly a práce musela dostat jasný systém. Tyto naše prostory nám také usnadňují jednání s partnery. Především zahraniční zákazníci hodně dají na dojem. Potěšilo mě, že když poprvé přijel náš momentálně největší klient, Rakušan Raimund Baumschlager, bylo z jeho chování i slov cítit, jak na něj naše základna zapůsobila,“ říká Jarda.

Všechno pro zákazníka

Základní repase motoru tady v Lukově není pouhou standardní výměnou příslušných dílů, ale zahrnuje i funkční optimalizaci a ladění motoru jako celku. Agregáty vozů kategorie R5 čeká takový zákrok každých 2000 kilometrů, speciály S2000 musí na kontrolu po poloviční vzdálenosti. „Nejvíce trpí zdvihátka a vahadla pod vačkami. Naopak nejdéle drží písty a blok, ty měníme při každé druhé repasi. Zákazníci dostávají po práci na brzdě navíc i nahranou motorovou mapu, sladěnou s příslušným motorem a palivem. Sami se pak rozhodnou, jak ji budou využívat. Běžně samozřejmě s klienty jejich požadavky a potřeby dále konzultujeme nezřídka i v průběhu rallye. Vzhledem ke komunikačním technologiím můžeme snadno reagovat na aktuální požadavky nebo podmínky a poradit,“ říká Jarda.

Za poslední tři roky měla jím vedená firma téměř tři stovky zakázek na stavby, úpravy či repase motorů. „Snažíme se velkou část vydělaných peněz dávat do vývoje, protože musíme jít s dobou a mít takové vybavení, abychom mohli zákazníkům stále odvádět špičkovou práci. Plánujeme také zainvestovat do nové haly, která by měla stát jen pár metrů od té současné. Tam bychom se věnovali přípravě rallyeových speciálů, jak vlastním, tak zákaznickým. V našich současných dílnách se chceme soustředit pouze na práci spojenou výhradně s motory a strojní výrobou,“ říká.

Na dílnách Vančík Motorsport bývá vždy v průměru tolik dílů, aby byli schopni rychle zareagovat na požadavky zákazníků. „Snažíme se mít dostatek skladových zásob. Od továrního týmu Škoda Motorsport nakupujeme díly, které podléhají homologaci, abychom mohli dát zákazníkům to nejlepší, zbytek je na nás. Podle mého názoru odvádějí v Mladé Boleslavi špičkovou práci a je naší profesionální hrdostí, abychom tuhle vysokou úroveň přinejmenším udrželi,“ vysvětluje šéf.

Dáváme přesné informace

Nezbytnou součástí firmy, která připravuje pohonné jednotky do závodních vozů, je motorová brzda. Detailně si prohlížíme vybavení místnosti, která se za chvíli rozduní, a přemisťujeme se do velína. Tomáš Kolečkář zapíná počítače, oživuje software a startuje motor, který si zatím „notuje“ v nízkých otáčkách. Postupně přidává otáčky a v potemnělé místnosti svítí doruda rozžhavené turbodmychadlo.

Už několik minut pracuje motor v režimu rychlostní zkoušky. Otáčky dosahují hranice 4700 a točivý moment se přehoupl přes hranici 400 Nm. Za chvíli náš průvodce uvádí motor do sníženého režimu otáček, rozžhavené turbo se musí dochladit bez zátěže, jinak by se mohlo nenávratně poškodit. Odbrzdit jednu pohonnou jednotku tak, aby byla v optimálním stavu a zákazník mohl dostat všechna potřebná data, trvá v průměru jeden den. Loni jich tady odbrzdili kolem sto padesáti a letos v polovině roku byli za hranicí osmdesáti kusů.

„Kromě nejnovějších motorů repasujeme také pohonné jednotky historických automobilů a někdy to není úplně lehké. Lidé nám argumentují, že jejich vozy mají mít papírově tolik a tolik koní, ale ne vždy jsou tyhle hodnoty reálné. Naše odpověď je: Od nás máte přesné, naměřené a reálné informace, které odpovídají danému motoru,“ vysvětluje Tomáš Kolečkář.

Peníze se musí vrátit

Dnes má firma vedená Jaroslavem Vančíkem zákazníky nejen po celé Evropě, ale dokonce i v Číně, Africe a Jižní Americe. „Největší porce práce je vždycky na začátku kalendářního roku, když se posádky připravují na sezonu. Všichni tady máme po mnoho měsíců spoustu práce a nikdo se samozřejmě nezastaví. Během sezony jsou to pro nás průběžné zakázky, které lze podle termínových kalendářů alespoň rámcově naplánovat. Někdy to sice bývá hodně akční, ale to je rallye,“ připomíná s úsměvem Jarda.

Partnerkou Jardy Vančíka je bývalá úspěšná závodnice Kateřina Trojanová, se kterou má dvě děti. Obě ratolesti už mají za sebou první úspěchy na motokárách. „Ukazují, že mají po mamince slušnou zásobu motoristických genů,“ směje se Jarda. Jeho jméno vídáme na mnoha rallyeových speciálech, v letošním roce zejména na vozech Samohýl Škoda Teamu, kde s podporou MOL Česká republika jezdili Miroslav Jakeš a Martin Březík. Druhým rokem je Vančík Motorsport také partnerem jednodenní soutěže Rallye Kopná. „Jarda má filozofii, že peníze, které vydělal v motorsportu, patří zase zpátky,“ uvedl letos na jaře ředitel zmíněné soutěže Josef Minařík.

Pro pětačtyřicetiletého rallyeového matadora jeho aktivity nekončí. „Myslím, že v naší republice máme spoustu talentovaných dětí nebo kluků od motokár až po rallye. Přemýšlíme nad projektem, který by pomohl mladé naděje vychovat, snad se nám ho podaří realizovat,“ dodává Jaroslav Vančík.

Motorová brzda

Motor se po sestavení postaví do upínacího zařízení, takzvané palety, která simuluje jeho upevnění ve skeletu karoserie. Poté se propojí s brzdou. Připojí se výfuková soustava, chlazení, paliva a měřící soustava. Je možné simulovat libovolné provozní podmínky a testovat různé režimy. Základními veličinami jsou točivý moment, otáčky motoru, teploty, tlaky, průtoky, exhalace a desítky informací. Všechna data jsou uchovávána na serveru pro další možné využití. Zkoušky jsou dlouhodobé, kde se testuje životnost motoru a funkčnost, při které se prověřuje odolnost jednotlivých součástí pohonné jednotky. V prostoru, kde se agregát zkouší, jsou instalovány hasicí přístroje a také senzory na úniky spalin, například CO 2 . Mimo budovu je umístěný rezervoár pro chladicí vodu.

