Připravovaný crossover Range Rover má vyměnit terénní schopnosti za luxus

Jak jsme psali již začátkem srpna, společnost Jaguar Land Rover plánuje v tomto roce představit hned pět novinek. Tou první byla nová generace Defenderu, jehož premiéra se uskutečnila na autosalonu ve Frankfurtu. V příštím roce bychom se měli dočkat nové vlajkové lodi Jaguaru, plně elektrifikovaného XJ, a v roce 2021 mají dorazit hned dvě SUV.

Tím prvním bude nový Jaguar J-Pace, který má nabídnout ještě víc prostoru a luxusu než Jaguar F-Pace. Druhou novinkou se pak má stát nový crossover z dílny Range Roveru, který by měl velikostně zapadnout mezi modely Velar a Evoque. Jenže oproti nim už si novinka nemá dělat větší ambice pro jízdu v terénu.

S touto informací přišli britští kolegové z webu AutoExpress, podle kterých by měl být připravovaný model zásadním milníkem v historii značky. Vůbec poprvé by totiž automobilka měla upřednostnit design, jízdní vlastnosti a luxus před schopnostmi v terénu. Podle všeho se tak můžeme těšit na dosud nejnižší model s elegantní siluetou.

Těmto spekulacím ostatně nahrál i Gerry McGovern, designový ředitel Land Roveru, který měl k myšlence primárně silničního crossoveru uvést následující: „Pro mě je to, co jsme skutečně ukázali, schopnost značky přizpůsobit se a být odlišná. Vždy jsme byli spíše průkopníky. Dovolte mi to říct takto – pokud mohou lidé jako Bentley a Rolls-Royce dělat SUV, proč by Land Rover nebo Range Rover nemohl udělat luxusní auto?“

A i když sama automobilka o konkrétních vlastnostech modelu mlčí, podle AutoExpress by se základem novinky měla stát platforma MLA a v nabídce motorizací by neměla chybět kompletní nabídka elektrifikace – od mildhybridů, přes plug-in hybridy až po čistě elektrické modely.

Platforma MLA by měla nabídnout možnost zástavby dvojice elektromotorů, což by vozu zajistilo čistě elektrický pohon všech kol. Vzhledem k celkově menším rozměrům crossoveru však nejspíš nedostane baterii s kapacitou 100 kWh, jakou by měla nabídnout čistě elektrická varianta nové generace Range Roveru. Ten má být pátou z očekávaných novinek a jeho představení se očekává z kraje roku 2022.