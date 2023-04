Příští Audi A8 přejde na elektřinu, může být nejvýkonnějším elektromobilem značky

Z luxusních německých limuzín je Audi A8 tou poslední, u které se čeká na novou generaci. Jako první z trojice se generační obměny v roce 2020 dočkal Mercedes-Benz třídy S, který má elektrický ekvivalent v podobě modelu EQS.

BMW udělalo podobný krok v minulém roce s novou řadou 7 a elektrickou verzí i7, ale narozdíl od rivala ze Stuttgartu oba modely sdílí platformu. U nové generace Audi A8, která má dorazit v roce 2024, je očekávána sázka na jedinou kartu - bude plně elektrická.

Video se připravuje ...

V příštím roce dorazí model s designovým stylem inspirovaným konceptem grandsphere, což může znamenat, že místo tradičních ostrých hran limuzíny bude mít nová A8 uhlazenější styl karoserie ve formě liftbacku.

Vůz postavený na platformě PPE (Premium Platform Electric) může nabídnout výkon přesahující 700 koní, dojezd více než 700 kilometrů a rychlonabíjení až do výkonu 270 kW. Taková čísla by znamenala, že by se Audi A8 stalo nejvýkonnějším a nejkomfortnějším sériovým vozidlem německé automobilky. Zmíněné hodnoty zatím slouží jako hrubá představa.

Jak byste u prémiové limuzíny očekávali, velké Audi nabídne čistý a přehledný interiér, který bude obsahovat minimum fyzických tlačítek. Sid Odedra, vedoucí designu Audi, nedávno prohlásil, že ve hře jsou také holografické projekce a ovládání pomocí senzorů: “Nedáváme vám méně. Dáváme vám více. S menší porcí fyzické architektury vám dáme více digitálního zážitku.”

V příštích letech bude mezi automobilkami nepochybně zuřit boj o největší pokrok v oblasti autonomního řízení. Nová generace modelu A8 bude jistě znamenat další krok kupředu, neočekávejme však, že bude disponovat zatahovacím volantem a pedály, které nabídl koncept grandsphere.

Rok 2024 bude zároveň 30. výročím představení první generace Audi A8. Pohon všech kol s elektrickým řízením stability, hliníková karoserie Audi Space Frame a mnoho dalších luxusních a bezpečnostních prvků bylo to, co před 30 lety nastartovalo úspěšnou éru luxusní limuzíny. Teď je na nové generaci, aby vlajkové lodi z Ingolstadtu navrátila pomalu se vytrácející lesk.