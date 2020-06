Prodeje Mercedesu EQC jsou prý za očekáváním. Výrobce s hodnocením čeká

Doba elektrická je tady, nabídka elektromobilů se postupně rozšiřuje a jejich prodeje začínají stoupat. Ne ve všech případech se však ukazuje, že je o nová elektroauta skutečný zájem. Třeba v souvislosti s Mercedesem EQC, prvním zástupcem stuttgartské elektrické řady EQ, už zaznívají hlasy, že se jedná o prodejní propadák. Je tomu tak skutečně?

Naznačují to prodejní statistiky z domácího německého trhu, kde za celý loňský rok bylo podle tamějších úřadů registrováno jen 397 kusů EQC. Letos to pak zatím není o mnoho lepší, za první čtyři měsíce roku bylo v Německu evidováno jen 276 exemplářů. Přestože už do letošních výsledků promluvila koronavirová pandemie, jsou takové výsledky za očekáváním. Zvlášť když konkurenční Audi e-tron od května 2019 do dubna 2020 má u našich západních sousedů na svém kontě na 4.500 registrací. Tesla Model S je na tom pak s 8.700 kusy v tomto období ještě lépe.

Není tak divu, že němečtí dealeři pod rouškou anonymity podle tamějších médií už mluví o prodejním propadáku. EQC nejenže má na svém kontě nízký počet registrací, ale ani se prý o něj němečtí zákazníci Mercedesu moc nezajímají.

Tuzemské výsledky EQC zatím nejsou o moc lepší. Za loňský rok má elektrické SUV Mercedesu na svém kontě 11 registrovaných kusů podle veřejně dostupný statistik Svazu dovozců aut. Za pět měsíců letošního roku je to pak stejný počet. Konkurenční Audi E-Tron přitom od ledna do května hlásí 23 registrací, loni jich bylo 47.

Nízký počet registrací ale podle českého zastoupení Mercedesu má svůj důvod. „V ČR, podobně jako na ostatních trzích, se první dodaná vozidla používala v loňském roce především pro prezentační účely. Dealeři dostávali první předváděcí a výstavní vozidla až v posledním čtvrtletí, někteří až na přelomu roku 2019 a 2020. Teprve od té doby mohli zvát svoje zákazníky na předvedení vozidla, vyzkoušení a podobně,“ vysvětluje Jan Kuhn z tuzemského zastoupení značky.

Podle jeho slov se tak skutečně prodaná auta objeví ve statistikách až nějaké tři až čtyři měsíce od jeho pořízení. Zákaznická auta se tudíž logicky v českých statistikách zatím ukázala jen v minimálním počtu. Většinu dubna totiž už byly české autosalony z důvodu pandemie koronaviru zavřené, a tak měly omezené možnosti na předávání aut.

I proto je prý zatím úspěch, či neúspěch EQC předčasné hodnotit. „Na prodejní úspěšnost EQC bude mít v ČR vliv i to, že většina výrobních kvót je plánovaná na druhé pololetí tohoto roku. I z toho důvodu budeme moci úspěšnost modelu hodnotit až po uzavření letoška,“ doplňuje Kuhn.

Ať už budou další výsledky EQC jakékoliv, už teď je jasné, že se elektrická řada EQ rozšíří minimálně o další dva modely. Jejich vývoj už je v takové fázi, že zastavit jejich uvedení nelze. Jistotou je tak už příchod EQA, elektrické verze GLA, a EQS - nového čtyřdveřového kupé, které patrně nahradí dnešní CLS.