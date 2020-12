Prodeje nových aut v prosinci zatím rostou. Dokonce meziročně

Za celý rok očekávají pokles prodejů o zhruba 18 procent. Vyplývá to z informací dovozců.

Jen za prvních deset pracovních dní měsíce přibylo v registru více než 10.000 nových osobních vozů. Za celý měsíc by tak jejich počet mohl přesáhnout 22.000. To je o 4500 více než v listopadu. Za celý rok by to znamenalo 205.000 prodaných aut, tedy o 18 procent meziročně méně.

Podle generálního ředitele společnosti Porsche ČR, která dováží do ČR vozy koncernu VW, Jana Hurta se prodeje a stav objednávek po otevření showroomů výrazně zlepšily, ale celkový pokles trhu na úrovni 20 procent velmi citelně zasáhl i značky skupiny VW. Kvůli unikátnosti letošního roku jej ale nechtěl s loňskem srovnávat.

"Zavřené showroomy na jaře, znejistělí zákazníci, zavřené výrobní závody, které až se zpožděním reagovaly na rostoucí poptávku v létě, kdy se stav začal stabilizovat, dlouhé čekací doby a opět zavřené prodejny na podzim. Do toho přicházely nové zásadní modely, které jsme museli uvádět na trh netradičními cestami. To vše v prvním roce, kdy se nedodržení limitů CO2 výrazně promítne do ekonomiky výrobců, takže docházelo k optimalizaci nabídky klasických spalovacích verzí a naopak rozšíření nabídky hybridů a zavádění čistě elektrických modelů," podotkl Hurt.

Pořadí nejprodávanějších značek se v prosinci výrazně nezměnilo. První je s náskokem Škoda Auto, následuje Volkswagen a za ním Hyundai. Na čtvrtou příčku se z pátého místa posunula Toyota a pátý je Renault.