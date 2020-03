Prohlédněte si vize 10 ostrých hatchbacků dneška. O většině můžeme jen snít

Trend hovoří jasně ve prospěch SUV. Miniauta a malé hatchbacky si ale podle nás zaslouží pozornost, zejména pak ty slibující svižné svezení. Co na tom, že jsou jen virtuální.

Automobilový průmysl to v dnešní době nemá jednoduché. V posledních dnech se musí vypořádávat s koronavirem, z dlouhodobého hlediska značky řeší přísné emisní limity, elektrifikaci a zužující se nabídku pohonných jednotek. Hledat v takovém “světě” prostor pro malé sportovní hatchbacky, navíc s ryze spalovacím agregátem, to je jako hledat jehlu v kupce sena.

Nezávislý tvůrce, kterého určitě dobře znáte pod přezdívkou X-Tomi, si ale na taková vozidla našel čas a ukazuje nám, jak by vypadaly malé ostré hot-hatche postavené na základech současných modelů. Je to rozhodně zajímavé zpestření, nehledě na to, že životní cyklus většiny těchto modelů začíná a končí několika vrstvami ve Photoshopu.

Audi RS1 sice vypadá lákavě, již od uvedení standardní A1 je nám ale mezi řádky naznačováno, že bychom takový vůz vyhlíželi marně. Obdobný je osud Škody Fabia RS, která by se sportovního provedení mohla dočkat nejdříve s novou generací. Hyundai i10 N je pasé, jeho roli bohatě zastoupí verze N Line. O Peugeotu 208 GTI či sesterském Opelu Corsa OPC se sice hovoří, avšak pouze v souvislosti s elektrickým pohonem. Myšlenka VW Polo R sice zní lákavě, ve Wolfsburgu ale před časem potvrdili, že nejmenším “erkem” zůstane i nadále Golf.

Z vybrané desítky malých hot-hatchů, které si můžete prohlédnout v přiložené galerii, tak máme jistotu vzniku pouze u i20 N, příjezd malého ostrého hyundaie je naplánován na příští rok. A co vy? Kdybyste si mohli vybrat alespoň jedno z těchto deseti aut, které by to bylo?

Zdroj: X-Tomi Design