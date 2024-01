Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zima je tu a každý řidič by měl vědět, jak připravit vůz na nízké teploty. Přezouvání pneumatik a kontrola dezénu jsou samozřejmě důležité, ale existuje ještě jeden aspekt údržby, který by neměl uniknout vaší pozornosti - stav chladicí kapaliny. Dnes se podíváme na to, jak vybrat správnou chladicí kapalinu, proč je to důležité a jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Jak funguje chladicí kapalina? Přínosů je mnoho

Chladicí kapalina hraje klíčovou roli v udržení správné teploty motoru. Je to směs nemrznoucího koncentrátu a destilované vody, která odvádí teplo od motoru, chladí jej a zabraňuje přehřívání. Voda sama o sobě by nemohla být použita, protože by zamrzla již při 0°C. Pravidelná kontrola, doplňování a výměna chladicí kapaliny je zásadní pro bezproblémový provoz vozidla v zimních měsících.

Chrání motor před přehřátím i zamrznutím

Zabraňuje vzniku rzi a koroze

Chrání pryžové a plastové díly (ne všechny typy)

Rozpouští vodní kámen a nečistoty

Typy, barvy a složení chladicích kapalin

Na trhu existuje několik různých typů chladicích kapalin, které se liší svými vlastnostmi a barvou. Je důležité používat správný typ a pokud možno nemíchat.

Označení chladicí kapaliny Barva Obvyklé složení Výměnná lhůta Typ B, - Není předepsáno, obvykle bezbarvé Soli anorganických kyselin 2-3 roky Typ C, G11 Modrozelená Soli organických kyselin + silikáty 2-3 roky Typ D, G12 Červená Soli organických kyselin, triazoly 5 let Typ F, G12+ Fialová a růžová Soli organických kyselin, triazoly 5 let Typ G, G12++, G13 Fialová a růžová Soli organických kyselin, triazoly + silikáty 5 let nebo 250 000 km

G10 (Žlutá): Často se vyskytuje v starších motorech bez hliníkových hlav válců, má speciálně upravené složení.

G11 (Modro-zelená): Je vhodná pro novější motory s hliníkovými válcovými hlavami.

G12 (Červená): Je navržena pro moderní vozidla s hliníkovými válcovými hlavami a šetří měkké kovové slitiny, gumová těsnění a plastové součásti.

G12 + (Fialová a růžová): Má stejné vlastnosti jako červená G12, liší se pouze v barvě.

G12++ a G13 (Fialová a růžová): Moderní směs určená pro nová auta, která účinně chrání kovové části před korozi. Lze ji také použít jako náhradu za jiné typy chladicích kapalin ve starších vozidlech.

Video se připravuje ...

Všechny vozy Škoda = Chladící kapalina G12evo

Originální hotová směs chladicí kapaliny G12evo je určena pro všechny vozy Škoda vyrobené od roku 1999 po současnost. Dodává se již namíchána ve správném poměru a je tak připravena k okamžitému použití. Litr na oficiálním eshopu Škoda stojí 149 Kč.

Lze ji volně mísit s kapalinami G12++ a G13. Škoda uvádí, že je vhodná po celou dobu životnosti vozidla, ale jak si popíšeme níže, měnit doporučujeme.

V případě, že nebudete kupovat originální směs, byste měli mít na paměti, že vybraná kapalina by měla splňovat normu VW TL 774. I u všech jiných značek vozů doporučujeme držet se originálního chladiva či přesné normy.

Jak často měnit chladicí kapalinu?

Doporučuje se kontrola chladicí kapaliny před zimou a její výměna každé 3 roky. Přesněji dle konkrétního typu a využití, viz. tabulka výše. Použití kvalitní chladicí kapaliny je klíčové pro správnou funkci chladicího systému a tak i celkovou životnost vozidla. Její životnost tedy určitě nepovažujeme za doživotní, jak někteří výrobci uvádějí.

Jak doplňovat a měnit chladicí kapalinu? A v jakém poměru?

Pokud jste se rozhodli provést výměnu nebo doplnění chladicí kapaliny sami, je důležité dodržet bezpečnostní pravidla a postupy:

Motor musí být vychladlý: Nikdy neotvírejte nádržku chladicí kapaliny, když je motor horký. Vysoký tlak a teplota mohou způsobit vytrysknutí kapaliny a vážně vás popálit.

Používejte správný typ chladicí kapaliny: Je důležité používat chladicí kapalinu doporučenou výrobcem a nikdy nesmíchat nekompatibilní typy.

Dodržujte správný poměr s vodou: Pokud kupujete koncentrát, je důležité dodržet správný poměr smíchání s destilovanou vodou. Většinou to bývá 1:1, ale vždy se podívejte na obal produktu nebo do manuálu vašeho vozidla.

Dbejte na odvzdušnění systému: Po doplnění nebo výměně chladicí kapaliny je nutné systém odvzdušnit, aby nedošlo k vytvoření vzduchové bubliny, která by mohla způsobit přehřívání motoru.

Kontrolujte případné úniky: Po výměně či doplnění chladicí kapaliny důkladně zkontrolujte celý chladicí systém a ujistěte se, že nedochází k žádným únikům.

Správná úroveň chladicí kapaliny: Měla by být vždy mezi minimem a maximem uvedeným na nádržce. Příliš nízká hladina může vést k přehřívání motoru a poškození jednotlivých součástek, příliš vysoká hladina může způsobit zvýšení tlaku v systému a následné poškození.

Správné množství chladící kapaliny

V motorovém prostoru najdete obvykle baňku (nádobku kulatějšího tvaru) s barevnou tekutinou, se šroubovacím víčkem. Na straně je vyznačena měrka s maximálním (MAX) a minimálním (MIN) doporučeným množstvím. Hladina chladící kapaliny by se měla pohybovat mezi těmito dvěma ryskami.

Čtyřválce obvykle pracují s množstvím od 6 do 10 litrů chladící kapaliny

Co dělat, pokud dojde k úniku chladicí kapaliny?

I malý únik chladící kapaliny pravděpodobně brzy způsobí přehřívání motoru. Proto zastavte a vypněte motor, aby nedošlo k vážnému poškození. Když potřebujete nutně dojet několik kilometrů, kontrolujte bedlivě teplotu chladící kapaliny.

K vážnému poškození součástí motoru a chlazení dochází obvykle až při cca 115 °C, nicméně vše nad standardní hodnotu okolo 90 °C není optimální, navíc teplota se může najednou zvýšit skokově a následné snížení otáček nebo vypnutí motoru již nepomůže.

I voda z kohoutku je lepší, než prázdný chladič. Její dolévání během přestávek při delší cestě je však samozřejmě velmi otravné, zdlouhavé a potenciálně nebezpečné, protože povolování víčka chladícího systému u přehřívajícího se motoru doprovází horká pára a prskání.

Příčiny a řešení úniku chladící kapaliny

Pokud pod autem vidíte loužičku chladící kapaliny, pravděpodobně bude na vině některá z hadic. Mnohdy je také dírka v samotném chladiči, zejména u starších aut. Nebo např. netěsní příruba vodní pumpy. Raději doporučujeme navštívit servis, kde mohou kromě výměny/opravy dílů také celý chladící systém propláchnout a po dolití nové chladící kapaliny i odvzdušnit.

Pokud nedokážete problém sami vyřešit a nemáte dostatek chladicí kapaliny k doplnění (např. v 1.9 TDI je ji 6,3 litru), je nejlepší volbou zavolat odtahovou službu a nechat odvézt auto do servisu.

Pravidla pro míchání: Barevná alchymie chladicích kapalin

Míchání chladicích kapalin různých barev může být rizikové, protože každá barva signalizuje specifický typ kapaliny s odlišnými vlastnostmi. Při dolévání chladicí kapaliny do motoru je důležité vědět, který druh kapaliny v našem systému už je. Dolévání pouhé destilované vody snižuje mrazuvzdornost směsi, což může v zimních měsících vést k poškození motoru.

Nejlepší je samozřejmě použít stejnou chladící kapalinu, nicméně následující křížení nebývají fatální:

„Teplé“ barvy jako oranžová, červená, růžová a malinová se mohou míchat navzájem

„Studené“ barvy jako zelená, zelenožlutá a modrá také spolu mohou být míchány

G11 lze míchat s G12+

G12 lze míchat pouze s G12+

G12++ lze kombinovat s G13

Přestože tato pravidla platí ve většině případů, pro absolutní jistotu byste měli zkontrolovat štítky na obou kapalinách.

Měření hustoty chladící kapaliny

Provádí se hustoměrem. Ten je složen ze skleněné trubice, balonku pro nasátí kapaliny, nasávací hubice a plovákem uvnitř. Pomocí tohoto hustoměru lze měřit chladící kapaliny na bázi glykolu a metanolu. Měření se provádí nasátím chladicí kapaliny do skleněné trubice s ryskami.