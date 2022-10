První čistě elektrický Jeep Avenger konečně odhaluje detaily

Jeep Avenger se nám poprvé představil již před pár týdny, kdy značka Jeep představovala paletu elektrifikovaných novinek. Jeho design tak můžeme projít jen velmi letmo a konečně se můžeme podívat na podrobné technické specifikace. Začněme ale tradičně od exteriéru.

Čistě elektrický Jeep Avenger měří na délku pouze 4,08 metru, takže se v nabídce zařadí ještě pod model Renegade, který je o 16 centimetrů delší. Automobilka ovšem zapracovala na jeho proporcích a díky minimálním přesahům karoserie by měla novinka nabídnout i dostatek prostoru v kabině.

Kombinace krátkých přesahů a poměrně velkých kol, která mají mít standardně průměr 18 palců, modelu Avenger zaručuje slušné předpoklady i pro jízdu mimo silnice. Světlá výška má hodnotu 200 mm, přední nájezdový a přejezdový úhel mají hodnotu 20°, odjezdový úhel pak 32 °.

Celá karoserie myslí na ochranu jak při jízdě v terénu, tak v městské džungli. Příď, která si ponechala klasickou mřížku se sedmi sloty, má vysoko posazená a lehce zapuštěná světla, což by je mělo chránit v případně drobných městských kolizí. Silueta vozu byla tvořena s ohledem na co nejlepší aerodynamiku, plovoucí zadní sloupek pak vytváří dojem dynamičnosti a navazuje na současný designový jazyk značky. Vzadu pak zaujmou svítilny s tradiční grafikou ve tvaru písmene X, navazující na tradiční kanystry.

Přední i zadní nárazníky, lemy blatníků a boky vozu chrání plastové dekory, které by měly zmírnit následky kolizí v nižších rychlostech, které v Evropě údajně tvoří až 70 % nehod. Některé ochranné dekory jsou navíc vyrobeny z polymeru, na kterém nejsou vidět ani drobné škrábance. Ochranné prvky na bocích vozu jsou zas lehce vystouplé pro lepší ochranu.

Než se podíváme do kabiny, pojďme si říct něco málo k technice. Jeep Avenger používá novou generaci elektrického pohonného systému, který kombinuje nový elektromotor a nové baterie. Díky vyššímu výkonu a vyššímu točivému momentu by tak novinka měla nabízet nekompromisní jízdní kvality na silnici i v terénu.

Druhá generace 400V elektrického pohonného systému pracuje s elektromotory Emotors, což je společný podnik Stellantis a Nidec Leroy-Somer Holding. Elektromotor nabízí 115 kW, tedy cca 156 koní, a 260 Nm točivého momentu.

O napájení se stará nová baterie s kapacitou 54 kWh, kterou vyrábí přímo Stellantis. Baterie se chlubí vysokou energetickou hustotou a byla testována na nájezd až 2 milionů kilometrů. Baterie se skládá ze 17 modulů a 102 Lithium-ion článků NMC811. Kombinovaný dojezd dle WLTP by měl dosahovat až 400 km, ve městě se údajně bavíme až o 550 km.

Baterie je uložena pod předními sedačkami, středovým tunelem a zadními sedačkami. Zespodu ji navíc kromě vysoké světlé výšky chrání také ochranný plech. Ani s nejmenším zástupcem značky se tak majitelé údajně nemusí bát ani do terénu.

Avenger by měl podporovat rychlonabíjení stejnosměrným proudem při výkonu až 100 kW. Během tří minut by posádka měla získat dojezd až 30 kilometrů, nabití z 20 na 80 % by pak mělo zabrat zhruba 24 minut. Pomalé nabíjení střídavým proudem probíhá při výkonu až 11 kW, kdy nabití z 0 na 100% kapacity zabere 5,5 hodiny.

Podle automobilky bude Avenger prvním Jeepem s pohonem předních kol, který dostane volič jízdních režimů Selec-Terrain a asistent sjíždění svahů Hill Descent Control ve standardní výbavě. Volič jízdních režimů nabídne módy Normal, Eco, Sport, Snow, Mud a Sand. Elektrická novinka by se tak v přírodě ztratit neměla. O verzi s pohonem všech kol se automobilka zatím nezmiňuje, přesto během prezentace potvrdila, že dorazí.

Kabina nového modelu Jeep Avenger zaujme především výraznou horní části palubní desky, která je estetickým i funkčním prvkem. Na její horní části vidíme dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 10,25“, v jejím středu jsou výdechy ventilace a nechybí ani ambientní osvětlení. V nižší části a před spolujezdcem je navíc praktická odkládací polička na drobnosti.

Designéři se zaměřili na jednoduchý a robustní design, praktičnost a také prémiový pocit. Avenger by tak měl nabídnout například sedadla částečně čalouněná kůží, masážní funkci, vícebarevné ambientní osvětlení, široké střešní okno, atd.

Důraz byl kladen také na dostatek odkládacích prostor, kdy kabina nabídne až 34 litrů, zatímco průměr v tomto segmentu by měl být pouze 15 litrů. Za zmínku stojí například velký úložný box v přední části středového tunelu, ukrytý pod magnetickým odklápěcím krytem, který pojme 1,5litrovou lahev.

Středový tunel je vybaven odkládací přihrádkou, kterou lze variabilně přehradit – nebo nechat zcela otevřenou. I na fotkách je tak patrné, že přední část kabiny pojme spoustu drobností i poměrně velké věci. Funkční design byl uplatněn také u kufru, který nabídne objem 380 litrů. Designéři snížili nakládací hranu a rozšířili nakládací otvor na více než metr. Víko kufru navíc nabídne i bezdotykové ovládání.

Každý Jeep Avenger bude vybaven infotainmentem s úhlopříčkou 10,25 palce, pracujícím na systému Uconnect, který doplňuje digitální přístrojový štít. Ten bude dostupný s úhlopříčkou 7, nebo 10,25 palce. Infotainment nabídne bezdrátovou podporu Apple CarPlay i Android Auto, možnost vlastního uspořádání až s 12 widgety nebo navigaci TomTom s bezdrátovými aktualizacemi.

Chybět nebude ani možnost bezdrátového přístupu k vozu prostřednictvím Jeep Mobile App nebo podpora hlasového ovládání. Na cestách se pak řidiči mohou těšit na podporu širokého spektra jízdních asistentů, včetně semi-autonomního asistenta řízení na 2. úrovni, tvořeného adaptivním tempomatem a systémem udržování jízdy v pruzích.

Kromě toho nabídne Avenger i nouzové brzdění, rozpoznávání značek, hlídání mrtvého úhlu, udržování jízdy v pruzích, 360° parkovací senzory nebo systém aktivního parkování se 180°zadní parkovací kamerou a pohledem shora.

Za zmínku pak stojí ještě Jeep Avenger 1st Edition, který bude na trzích v Itálii a Španělsku exkluzivně dostupný také s benzínovým přeplňovaným motorem. Na ostatních trzích se pak můžeme těšit alespoň na bohatou výbavu a výrazný design. Značka navíc plánuje uvést na trh přes 100 kusů příslušenství pro individualizaci vozu.