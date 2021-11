První jízda elektrickým BMW iX: Zvenčí kontroverzní, uvnitř minimalistické, v přímce brutální

Vzpomínáte, jaké pozdvižení vzbudil před lety příjezd elektrického BMW i3 a plug-in hybridního supersportu i8? Mnichovští jsou na pozornost při uvádění svých elektrifikovaných novinek zvyklí, takže je asi příliš nepřekvapilo, jaké haló vzniklo krátce po odhalení velkého elektrického SUV iX.

Není se co divit, vždyť vůz na oficiálních snímcích připomíná spíše koncept pro rok 2040 než sériové auto, které se v horizontu několika příštích měsíců začne prohánět po českých cestách. A tentýž dojem neopadá ani při prvním osobním setkání. Ostatně se můžete přesvědčit v níže přiloženém videu, kde jsme se zaměřili právě na vzhled a netradiční zpracování interiéru.

Technologická špička

Na úvodní seznámení s BMW iX jsme měli jen několik málo hodin. Abychom podrobně prozkoumali veškeré jeho funkce, potřebovali bychom minimálně tradiční testovací týden. Ale nebojte, i toto auto se u nás zastaví na klasický test. Do té doby si pojďme vypíchnout alespoň několik málo zajímavostí, které mě během úvodního setkání zaujaly nejvíce.

Zvenčí jsou hlavním poznávacím znamením obrovské, vertikálně orientované ledvinky, na které u zkoušeného exempláře navazují příplatkové laserové světlomety (+51.184 Kč). Takřka pět metrů dlouhé, dva metry široké a 1,7 m vysoké auto je pořádným kusem techniky, na kterém najednou i obouvaná jednadvacetipalcová kola působí maličkým dojmem. Ale nebojte, komu by to hodně vadilo, ten si může připlatit za dvaadvacítky. Zatímco příď vozu je hodně divoká, zadní partie vsází spíše na minimalismus a uhlazené tvary. Až v nás pohled z některých úhlů evokuje asijské vozy.

Příplatkovou výbavou se nešetřilo ani uvnitř. Položkám za peníze navíc dominuje prémiový audiosystém Bowers & Wilkins za 170 tisíc korun a nějaké drobné. Nutno říct, že zvukový projev v kabině esúvéčka je excelentní a vaši oblíbenou skladbu zvládne dokonce přehrát se 4D efektem! Panoramatické okno Sky Lounge stojí 89.414 Kč, čtyřzónová klimatizace dvacet tisíc, multifunkční sedadla vpředu třicet tisíc… o možnosti individualizace nebudou mít zákazníci nouzi, je jen otázkou, kolik budou chtít investovat.

Kabina překvapí svou jednoduchostí, je to zkrátka takový prémiový minimalismus. Použité materiály jsou na dotyk příjemné, obrazovky digitálního přístrojového štítu a multimediálního systému kvalitní. Plovoucí středová konzola s dřevěným dekorem a tlačítky přímo v ní je originální řešení, samozřejmě doprovázené tradičním otočným ovladačem iDrive, který tu ale dostává specifickou povrchovou úpravu.

Vpředu vás potěší obrovská křesla, která sice nemají kdovíjaké boční vedení, zase se v nich ale sedí pohodlně jako doma v obýváku. Sedáky jsou tak rozměrné, že mezi ně a výplň dveří tak tak prostrčíte ruku. Není divu, že nastavování sedačky se po vzoru mercedesů přesunulo na dveře, kde kromě jiného najdeme i samostatné tlačítko pro jejich otevření. Ale nebojte, pro případ nouze existuje i mechanická zpětná vazba.

A samotná multimédia? Zase posun o pořádný kus kupředu. Nespočet možností individualizací a nastavení pro jednotlivé funkci. Dokonce i vzhled digitálního štítu si můžete změnit na několik způsobů, jak jsem vám ukázal ve videu. Samozřejmě nechybí ani spárování přes službu Apple CarPlay, která obraz roztáhne krásně přes celou středovou obrazovku. To všechno na displejích se sytými barvami a okamžitou reakcí na jednotlivé pokyny. Důležité informace o jízdě nemusíte lovit na obrazovkách, stačí je mít aktivní na velkém head-up displeji promítajícím informace na čelní sklo. A když chcete, můžete si skrz infotainment a kameru ve stropnici pořídit v autě třeba i selfie.

O krok dál

Samo BMW označuje model iX jako líheň inovací, které si postupně najdou cestu do dalších modelů značky. Například palubní elektronika připravená na autonomní jízdu třetí úrovně je až dvacetkrát rychlejší než v současných vozech. Nový přístup k výrobě a používání recyklovaných a udržitelně certifikovaných materiálů efektivně omezuje uhlíkovou stopu ve srovnání s konvenčními vozy až o 40 %.

A elektrický pohon? Jeho nejnovější generace využívá akumulátory, které mají o 40 % vyšší energetickou hustotu než loňská i3. BMW si celý řetězec elektrického pohonu vyvíjí a vyrábí samo. Unikátní jsou kupříkladu elektromotory s elektromagneticky buzenými rotory, které jsou schopné dosahovat vyšších otáček a nevyžadují použití vzácných kovů.

První ochutnávka

Pro úvodní seznámení jsme měli k dispozici verzi iX xDrive50, tedy variantu se dvěma elektromotory o systémovém výkonu 385 kW (523 k) a točivém momentu 765 newtonmetrů. Ta zrychlí z klidu na stovku za 4,6 sekundy a umí svištět maximální rychlostí až 200 km/h. Akumulátor s využitelnou(!) kapacitou 105,2 kWh má dle WLTP vystačit na dojezd 590 až 630 kilometrů na jedno nabití a na delších cestách určitě potěší rychlonabíjení výkonem až 200 kW. Spotřeba během úvodních jízd byla i kvůli pauzám na focení a natáčení druhořadá, zpravidla se ale pohybovala mezi 18 a 25 kWh. Více se na ní samozřejmě zaměříme během klasického testu, kde budeme mít na poznání více času.

Dynamika v přímce odpovídá papírovým předpokladům, po sešlápnutí akcelerátoru až k podlaze vás elektrická technika přišpendlí do sedačky a řidič má co dělat, aby se mu z několika takových svižných zkoušek neudělalo šoufl. Neumím si představit, co navíc chce ještě nabídnout chystané iX s „emkovým“ odznáčkem, které by se mělo vyšplhat na systémový výkon 600 koní!

Ruku v ruce s obrovskou baterií, která dle přístrojového štítu slibuje reálný dojezd někde kolem 500 kilometrů, však kráčí i 2,6tunová hmotnost. A i když se iX nejrůznějšími berličkami snaží (k dispozici má adaptivní podvozek či natáčení kol zadní nápravy), zcela potlačit ji v zatáčkách nedokáže. Atletické výkony v serpentinách nečekejte, tady už se projeví výrazné náklony karoserie a nepříliš komunikativní řízení. To je však naladěné lehce, takže společně s natočenými zadními koly dokáže značně usnadnit manipulaci třeba v úzkých podzemních garážích.

Závěr

Elektrické BMW iX zatím přijíždí ve dvou verzích – slabší xDrive40 s výkonem 240 kW začíná na částce 2 067 000 Kč, zkoušený kus stojí minimálně 2 480 400 Kč. Započteme-li veškeré příplatkové položky, dostáváme se na finální cenu 3,5 milionu korun! To je pořádný ranec peněz, na druhou stranu ale ani na sekundu nepochybuji o tom, že nová výkladní skříň mnichovských technologií si svého zákazníka najde, aniž by se musela dvakrát podbízet.