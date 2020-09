Kde se vyrábějí jaká auta: Značky se jen doma zdaleka nedrží

Před časem jsme se zabývali otázkou, podle čeho v dnešní složité době určit národnost automobilky. Jestli je důležitější země vzniku a lokace sídla, nebo státní příslušnost mateřského koncernu. Dnes se na jednotlivé automobilky podíváme jinou optikou. Zjišťovali jsme, kde přesně se vyrábějí modely prodávané na českém trhu.

Navzdory všeobecnému povědomí o sdílení vývojových nákladů, výrobních kapacit a spojování značek do koncernů či aliancí totiž motoristé s oblibou omílají vousatá klišé o německé preciznosti, italské zfušovanosti, švédské bytelnosti či japonské spolehlivosti. Jenže pak z našich tabulek vyčtete, že takové Audi Q3 se vyrábí v Maďarsku, většina SUV od BMW přijíždí z Ameriky, polovina francouzských aut se montuje ve Španělsku, zatímco španělský Seat může být klidně z Česka, fiaty jsou polské, srbské či turecké a asijské značky houfně produkují napříč Evropou.

Když na toto téma hovoříme s šéfy automobilek, všichni se vzácně shodují, že kvalita výsledného produktu je dána výhradně standardy té které značky bez ohledu na lokalitu výroby. Normy jsou jen jedny a podle nich musí vzniknout identické auto kdekoli na světě pod rukama dělníků libovolné národnosti. Že to nejsou jen alibistické řeči, dokládá produkce některých prémiových modelů evropských značek v zemích, které byste nejspíš netipli – Audi Q5 se vyrábí výhradně v Mexiku, BMW tam přesunulo část produkce řady 3. Mercedes-Benz C sedan pochází z Jihoafrické republiky a Volvo V90 z Číny.

Rozšířenou mýlkou bývá představa, že v dané továrně vzniká auto od prvního do posledního šroubku. Výjimečně tomu tak skutečně je, ale obvykle do fabrik míří k montáži hotové celky z jiných závodů automobilky nebo od externích subdodavatelů. Typicky jde o motory a převodovky, kompletně nastrojené palubní desky, ale i celé přední stěny, tedy nárazník s výztuhami, světly a maskou.

Občas se také výrobní proces mění podle aktuální situace. Není to tak dlouho, co české fabriky Škody nestíhaly, a tak se vozily svařené karoserie fabií lakovat do Německa k Volkswagenu a pak zase zpátky k dodělání.

Podobnou rošádu podstupuje každý nový rolls-royce. Hliníkové karoserie se svařují ve specializované továrně BMW v Německu, pak putují do Anglie a v sídle značky v Goodwoodu začíná výroba až lakovnou.

Pouhá hrstka značek se při výrobě aut striktně drží rodné hroudy. Alfa Romeo si hatchback Giulietta, sedan Giulia i SUV Stelvio vyrábí doma v italském Cassinu. Doma v Itálii se bez výjimky vyrábějí i exkluzivní vozy Ferrari a Lamborghini.

Na britský původ si potrpí ostrovní šlechta Bentley a Rolls-Royce. Byť při vývoji úzce spolupracují s mateřskými německými koncerny (Volkswagen, respektive BMW) a neštítí se z kontinentální Evropy dovážet motory nebo svařené karoserie, výrobní závody mají výhradně doma v Anglii.

Do třetice dva Japonci: všechny v Česku prodávané modely značek Lexus a Subaru se dovážejí ze země vycházejícího slunce. Nicméně obě automobilky mají závody i mimo Japonsko, produkují v nich ale vozy pro jiné než evropské trhy.

Univerzál

Občas se nějaký model samotné automobilce nehodí do žádné vlastní továrny, a tak požádá o pomoc externí firmu. Typickým příkladem je Magna Steyr z rakouského Štýrského Hradce. Odjakživa vyrábí terénní legendu Mercedes-Benz třídy G a to platí i v současné, nové generaci. Ze stejné brány vyjíždějí i sportovní dvojčata BMW Z4 a Toyota Supra nebo Jaguary E-Pace a elektrický I-Pace. Dříve Magna produkovala třeba Peugeot RCZ, Saab 9-3 Cabriolet, Mini Countryman a Paceman, Jeep Grand Cherokee, Chrysler Voyager a 300 C, Mercedes třídy M, BMW X3, luxusní sedan Aston Martin Rapide a spoustu dalších vozů.

Audi

Zatímco většina modelů s „áčkem“ se rodí u našich západních sousedů, hlavně rozmach SUV donutil Audi využít kapacity závodů po celém světě. Nejluxusnější jsou ze Slovenska.

Model Země Město A1 Španělsko Martorell A3, A4, A5, Q2 Německo Ingolstadt A6, A7, A8 Německo Neckarsulm e-tron Belgie Brusel Q3, TT Maďarsko Györ Q5 Mexiko San José Chiapa Q7, Q8 Slovensko Bratislava R8 Německo Böllinger Höfe

BMW

Většina nízkých bavoráků se pyšní ryze německým původem, zatímco modely SUV značka tradičně vyrábí výhradně v USA. Zajímavostí je přesunutí části produkce trojky do Mexika.

Model Země Město 3 Sedan a GT, 4 Coupé a Gran Coupé, 5/M5, 6 GT, 7, 8/M8 Německo Dingolfing 1, 2 Gran Tourer, 4/M4 Cabrio, X2 Německo Řezno 1, 2/M2, i3 Německo Lipsko 3 Sedan Mexiko San Luis Potosí 3 Sedan a Touring, 4 Cabrio, M4 Coupé Německo Mnichov X3, X4, X5, X6, X7 USA/Jižní Karolína Spartanburg Z4 Rakousko Štýrský Hradec

Citroën

Dvojitý šíp je dalším příkladem toho, že původ značky a jejích aut se může významně lišit. Vždyť francouzské jsou jen dva modely.

Model Země Město Berlingo, C4 Spacetourer Španělsko Vigo C1 Česká republika Kolín C3 Slovensko Trnava C3 Aircross Španělsko Zaragoza C4 Cactus Španělsko Madrid C5 Aircross Francie Rennes Spacetourer Francie Hordain Španělsko Valenciennes Velká Británie Luton

Fiat

Na účet italské kvality známe spoustu vtipů, ale pak se podíváte na modely Fiatu a zjistíte, že z Apeninského poloostrova jich zas tak moc nepochází.

Model Země Město 500 Polsko Tychy 500L Srbsko Kragujevac 500X Itálie Melfi Panda Itálie Neapol Tipo Turecko Bursa

Ford

Americká značka je symbolem globálnosti a podle toho vypadá i přehled jejích závodů rozesetých po celém glóbu. Z USA se dosud vozil jen mustang, nově přibude explorer.

Model Země Město Ecosport, Puma Rumunsko Craiova Explorer USA/Illinois Chicago Fiesta Transit/Tourneo Německo Kolín nad Rýnem Focus Německo Saarlouis Kuga, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit/Tourneo Connect Španělsko Valencie Mustang USA/Michigan Flat Rock Mustang Mach-E Mexiko Cuautitlan Ranger JAR Silverton Transit, Transit/Tourneo Custom, Transit/Tourneo Courier Turecko Kocaeli

Honda

Dlouhé roky svěřuje Honda výrobu evropských modelů do britských rukou. Brexit ale zamíchal kartami a továrna ve Swindonu má být příští rok uzavřena.

Model Země Město Civic hatchback Velká Británie Swindon Civic sedan Turecko Gebze NSX USA/Ohio Marysville Jazz, e, HR-V, CR-V Japonsko

Hyundai

Malé levné vozy z Turecka, nejžádanější z Nošovic, dražší elektrické a luxusní z Koreje. Hyundai má výrobu logicky uspořádanou.

Model Země Město i10, i20 Turecko Izmit i30, Tucson Česká republika Nošovice Ioniq, Kona, Nexo, Santa Fe Jižní Korea Ulsan Kona EV s menší baterií Jižní Korea Ulsan Kona EV s větší baterií Česká republika Nošovice

Jaguar

Jaguar je synonymem Anglie a dělá maximum, aby tomu tak bylo nadále. Ani nová továrna ale nestačí, kompaktní SUV E-Pace a elektrický model I-Pace si musí nechávat stavět u Magny Steyr v Rakousku.

Model Země Město XE, F-Pace Velká Británie Solihull XF, F-Type Velká Británie Birmingham E-Pace, I-Pace Rakousko Štýrský Hradec

Jeep

Po spojení s Fiatem a zavedení menších modelů se vám může stát, že teréňák s legendárním americkým logem bude Made in Italy.

Model Země Město Compass, Renegade Itálie Melfi Grand Cherokee USA/Michigan Detroit Cherokee USA/Illinois Belvidere Wrangler USA/Ohio Toledo

Land Rover

Britské terénní vozy se dlouho nehodlaly vzdát mateřských ostrovů. Předloni značka otevřela nový závod na Slovensku, především pro nástupce slavného defenderu.

Model Země M ěsto Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar Velká Británie Solihull Discovery Sport, Range Rover Evoque Velká Británie Halewood Discovery, Defender Slovensko Nitra

Kia

Podle tabulky by se mohlo zdát, že většina u nás jezdících kií pochází z Koreje, ale opak je pravdou. Nejprodávanější modely se rodí v Žilině.

Model Země Město Ceed, Proceed, Xceed, Sportage Slovensko Žilina e-Soul Jižní Korea Gwangju Picanto Jižní Korea Seosan Rio, Stonic, Stinger Jižní Korea Sohari Sorento, Niro Jižní Korea Hwasung

Mazda

Zajímavostí u Mazdy je rozdělení produkce crossoveru CX-30 podle motorů. Tradiční benziny z Mexika, revoluční benzin Sky-X spalující na dieselovém principu z Japonska.

Model Země Město 2 Mexiko Salamanca 3, 6, CX-3, CX-5, MX-30, MX-5 Japonsko Hirošima CX-30 s motory SKY-G Mexiko Salamanca CX-30 s motory SKY-X Japonsko Hirošima

Mini

Britská legenda pod křídly německého BMW využívá pro polovinu modelů kapacity nizozemského závodu.

Model Země Město Cabrio Nizozemsko Born Clubman Velká Británie Oxford Countryman Nizozemsko Born Hatchback Velká Británie Oxford

Mitsubishi

Tři diamanty dnes v Evropě nabízejí jen skromný výběr modelů, které značka po světě produkuje. Všechny se dovážejí z Asie.

Model Země Město Space Star, L200 Thajsko Laem Chabang ASX Japonsko Kurashiki Eclipse Cross, Outlander Japonsko Okazaki

Mercedes-Benz

Grunt výrobních kapacit Mercedesu najdeme v Německu, jež ovšem doplňuje celá řada celkem exotických lokalit. Velká SUV se už dlouho montují výhradně v USA, GLB z Mexika a sedany třídy C z Jižní Afriky jsou pro mnohé překvapením.

Model Země Město A Německo Rastatt Maďarsko Kecskemét B, GLA Německo Rastatt CLA Maďarsko Kecskemét C kombi, kupé a kabriolet, E kupé a kabriolet,GLC, EQC Německo Brémy C sedan JAR East London E, S, CLS, SL, AMG GT Německo Sindelfingen G Rakousko Štýrský Hradec GLB Mexiko Aguascalientes GLC Finsko Uusikaupunki GLE, GLS USA/Alabama Vance

Nissan

Nissan je příkladem značky, u níž lidé s oblibou vyzdvihují japonský původ, ale jen zlomek modelů jej skutečně má.

Model Země Město Juke, Qashqai, Leaf Velká Británie Sunderland Micra Francie Flins e-NV200, Navara Španělsko Barcelona X-Trail, GT-R, 370Z Japonsko Yokohama

Opel

Sice Opel rád zdůrazňuje německý původ, ale podle výčtu výrobních závodů je to spíš Evropan. Řadu modelů vyrábí v továrnách mateřského koncernu PSA.

Model Země Město Corsa, Crossland X Španělsko Zaragoza Astra Polsko Gliwice Astra ST Velká Británie Ellesmere Port Grandland X Francie Sochaux Německo Eisenach Insignia Německo Rüsselsheim Combo Španělsko Vigo Zafira Life, Vivaro Velká Británie Luton Movano Francie Batilly

Peugeot

Stěžejní modely si Peugeot staví doma, menší svěřil do rukou Čechů a Slováků. Ke značce léta patří továrna ve španělském Vigu, další lokality přineslo spojení s konkurenty při vývoji dodávek.

Model Země Město 108 Česká republika Kolín 208 Slovensko Trnava 2008 Španělsko Vigo 308, 3008 Francie Sochaux 5008 Francie Rennes 508 Francie Mulhouse Rifter Španělsko Vigo Partner Portugalsko Mangualde Traveller Francie Hordain Expert Velká Británie Luton Boxer Itálie Val di Sangro

Porsche

Výrobce sportovních vozů se dlouho držel doma v Německu, jen při výrobě SUV Cayenne si vypomáhal dovozem komponentů z bratislavské továrny Volkswagenu. Po příchodu macanu se tam začal dělat cayenne celý.

Model Země Město 911, 718 Německo Zuffenhausen Cayenne Slovensko Bratislava Macan, Panamera Německo Lipsko

Seat

Španělská značka začala s expanzí do světa SUV využívat výrobní kapacity koncernu Volkswagen v Česku a Německu. Pro sportovní divizi Cupra postavila novou továrnu doma v Martorellu.

Model Země Město Arona, Ibiza, Leon, Cupra Leon Španělsko Martorell Alhambra Španělsko Palmela Ateca Česká republika Kvasiny Mii electric Slovensko Bratislava Tarraco Německo Wolfsburg

Smart

Nejnovější trpaslíci koncernu Daimler vznikli ve spolupráci s Renaultem, proto nepřekvapí výroba třídveřového modelu ve Francii a čtyřdveřového ve Slovinsku na jedné lince s twingem.

Model Země Město Fortwo Francie Hambach Forfour Slovinsko Novo Mesto

Renault

Když se rozhlédnete po prodejně Renaultu, jen zlomek vozů pochází z domácí Francie. Jsou to hlavně ty velké a užitkové.

Model Země Město Captur Španělsko Valladolid Clio, Mégane GrandCoupé Turecko Bursa Espace, Talisman, Grand Scénic Francie Douai Kadjar, Mégane hatchback a kombi Španělsko Palencia Kangoo Francie Maubege Koleos Jižní Korea Busan Master Francie Batilly Trafic Francie Sandouville Twingo, Clio Slovinsko Nové Město

Suzuki

Japonský specialista na kompaktní modely s pohonem všech kol k nám dováží auta z domova a léta provozovaného závodu v Ostřihomi. V Maďarsku je Suzuki považované prakticky za domácí značku.

Model Země Město Ignis, Swift Japonsko Makinohara Jimny Japonsko Kosai Vitara, S-Cross Maďarsko Ostřihom

Toyota

Nadnárodní kolos se nevyhýbá ani naší zemičce. Dosud v Kolíně vyrábí malé aygo, od příštího roku tam bude vznikat i část produkce nového yarisu.

Model Země Město Aygo Česká republika Kolín Yaris Francie Valenciennes Corolla hatchback a kombi Velká Británie Burnaston Corolla sedan, C-HR Turecko Arifiye Proace Francie Hordain Proace City Španělsko Vigo Supra Rakousko Štýrský Hradec Hilux JAR Durban Camry, Mirai, Prius, RAV4, Land Cruiser Japonsko

Volkswagen

Německý koncern je skutečným světoběžníkem. Lokality v tabulce platí jen pro vozy prodávané u nás, jinak ale VW provozuje řadu dalších závodů v Asii, Americe i Africe.

Model Země Město Arteon Německo Emden e-Up Slovensko Bratislava Golf/Sportsvan Německo Wolfsburg ID.3 Německo Cvikov ID.4 Německo Cvikov Passat Německo Emden Polo Španělsko Pamplona Sharan Portugalsko Setúbal T-Cross Španělsko Pamplona Tiguan Německo Wolfsburg Tiguan Allspace Mexiko Puebla Touareg Slovensko Bratislava Touran Německo Wolfsburg T-Roc Portugalsko Setúbal T-Roc Cabriolet Německo Osnabrück Up Slovensko Bratislava

Volvo

Pro mnohé tradiční švédská značka má doma na Severu jen jednu továrnu. Menší modely léta produkuje v Belgii, po převzetí čínským koncernem Geely se výroba velkého sedanu S90 přesunula na Východ a menší S60 vzniká v novém americkém závodě.

Model Země Město S60 USA/Jižní Karolína Ridgeville S90 Čína Daqing XC40 Belgie Gent V60, V90, XC60, XC90 Švédsko Torslanda

Kde se ve světě vyrábějí české škodovky: Škoda není jen Mladá Boleslav

O české automobilce se nejčastěji hovoří v souvislosti se středočeským městem nad řekou Jizerou. Jenže boleslavský hlavní závod je jen jedním z mnoha dílků puzzle. Škodovky se rodí po celém světě.

Když se řekne Škoda, obvykle se nám vybaví Mladá Boleslav. Jenže tam ve skutečnosti vzniká jen pět z osmi nabízených modelů – tedy oficiálně v době uzávěrky, jinak už tam probíhá i montáž prvních kusů elektromobilu Enyaq, jenž se ve světové premiéře představí 1. září. Další modely se rodí v tradičním závodě v Kvasinách a malé elektrické Citigoe iV se k nám dováží ze sousedního Slovenska.

Úspěch české značky na východě si vyžádal stavbu zahraničních továren pro pokrytí tamních trhů. V Rusku najdeme hned dvě, jednu na Ukrajině a v Kazachstánu, v Číně se škodovky montují už na čtyřech místech. Dokonce tam vznikají i modely, které my doma v Česku neznáme – třeba sportovně střižená SUV Kamiq GT a Kodiaq GT. Velké plány má Škodovka v Indii, kde dnes vyrábí ve dvou lokalitách.

Chilský pokus: Před půlstoletím se Škoda Octavia kromě Česka vyráběla i v jihoamerickém Chile. Tempem maximálně tři auta denně ji tam montovali místní Indiáni, na které dohlížel Bohuslav Čtvrtečka, zapálený škodovák z Kvasin, dodnes působící ve východočeském podniku jako průvodce. Třídveřová Octavia Combi z šedesátých let minulého století byla jednoduché, robustní a praktické auto. V rozloženém stavu se vyvážela k následné montáži na Island, do Pákistánu, Indonésie i Turecka. Málo známým příběhem je pokus o výrobu v chilském městě Arica. Ve spartánských podmínkách otevřených hal tam pod rukama domorodých dělníků za dva roky vzniklo 300 až 400 octavií, sestavených výhradně ručně z dodaných celků.

Víte, že…

… škodovky se od roku 2017 rodily i v africkém Alžírsku? Nešlo však o klasickou výrobu, ale zpětnou kompletaci v Česku vyrobených a následně na menší celky demontovaných vozů Fabia, Rapid a Octavia. Ve společné továrně Volkswagenu a lokální společnosti Sovac obdobným způsobem vznikala i audi, seaty a volkswageny. Píšeme v minulém čase, protože provoz továrny byl koncem loňského roku pozastaven z důvodu vyšetřování šéfa firmy Sovac v rámci rozsáhlé korupční aféry.

Co se vyrábí v Česku: Nemáme se za co stydět!

Věděli jste, že klidně na druhém konci světa najdete v autě součástky z České republiky? Vozí je i takové značky jako Ferrari nebo Rolls-Royce. Češi jsou světová špička.

Automobilový průmysl je pořád tahounem národní ekonomiky, který se podílí ze čtvrtiny na průmyslové produkci země a skoro stejně i na exportu. Loňské tržby činily 1124 miliard korun a práci dává více než 180.000 zaměstnancům a jejich rodinám. Průměrná mzda v oboru už šplhá na 44.000 korun.

Občas lze slyšet, že české firmy jsou pouze montovnami světových gigantů. Naopak – renomované společnosti stále více staví vývojová centra a zkušební provozy na zemí ČR, protože místní technické vzdělávání je na špičkové úrovni. Po Česku lze spatřit zamaskované prototypy Mercedesu z plzeňské prototypové dílny MB Tech. A u Sokolova už vzniká zkušební polygon pro nová BMW.

Otisk českých dlaní najdete téměř na každém autě světa, doma vyráběné komponenty se vyvážejí i za hranice Evropy. Tak například v Hrušovanech u Brna se produkují loga na kapotu běžných produkčních značek, ale i třeba Aston Martinu, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini či Rolls-Royce. V Hořovicích u Berouna dokonce před sedmi lety jako jediní na světě dokázali zhotovit superlehké čelní okno pro nové LaFerrari v limitované edici 499 kusů. Tloušťka skla dosahovala jen 4 mm, takže bylo o dvanáct procent lehčí než jakékoliv jiné podobné. Pikantní je, že technicky náročný majstrštyk ubral celkové hmotnosti vozu „jen“ 1,3 kilogramu. Ale u supersportu se počítá každý gram. Zajímavý je pohled do tabulky aut nominovaných na evropské Auto roku. Bez výjimky na každém najdete nějaké komponenty z ČR. Podle optimistických výhledů by to neměla úplně zvrátit ani příchozí elektromobilita.