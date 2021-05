První jízda s Fordem Mustang Mach-E: Slušné elektro, na které bankovky v matraci nestačí

Řekli byste, že od premiéry Fordu Mustang Mach-E uplynul již rok a půl? Světu se představil v listopadu 2019, pro představu jen pár dní po nové Octavii. Zatímco ta už se stala nedílnou součástí našich cest, na první samostatný elektromobil americké značky jsme si museli počkat až do teď.

A Ford kolem své úvodní elektrické vlaštovky (nepočítáme-li krátký experiment s elektrickým Focusem) dokázal udělat pořádné haló ještě před tím, než by kdokoliv z novinářů či veřejnosti usedl za volant. Elektrické SUV totiž pojmenoval Mustang Mach-E. Ano, to je přesně to auto, proti kterému majitelé mustangů – těch skutečných – zbrojili tisícovkami podpisů na petici. Ani to ale na rozhodnutí společnosti nic nezměnilo a stála si za svým. V případě Fordu Puma to ještě nebyla taková hrůza, tam se „jen“ z roztomilého sporťáčku stal městský crossover. Když ale vezmete americkou sportovní ikonu a její typické rysy našroubujete na elektrickou krabici, musíte holt počítat, že se někdo ozve.

Je to Mustang?

I když jsme v redakci měli elektrickou novinku k dispozici jen na jediný den, o pozornost kolemjdoucích nebyla nouze. Zvídavé pohledy ostatních motoristů střídaly čočky fotoaparátů ukryté v chytrých telefonech. Nepotřeboval jsem kolemjdoucí slyšet, abych věděl, že jim v hlavě právě šrotuje otázka, jestli to je nebo není Mustang. Jakkoliv je rozhodnutí Fordu o jmenovce modelu kontroverzní, svůj účel plní.

Zástupci automobilky tedy říkají, že Mustang Mach-E není moderní náhradou za klasický Mustang, ale jen dalším členem této úspěšné rodiny. A první obchůzka auta to potvrzuje. Zamračená příď s protáhlými světlomety, cválající koník na zaslepené masce, silueta navozující dojem kupé či nezaměnitelný světelný podpis vzadu, to všechnu dobře známe z legendárního pony caru. Obzvlášť se sklonem střechy si tvůrci vyhráli. Na první pohled to opravdu vypadá, že je Mustang Mach-E dalším SUV-kupé, jenže při bližším zkoumání zjistíte, že je to jen šikovný optický klam. Vyvýšená část střechy je totiž jen nalakována černě.

Na druhý pohled si všimnete absentujících klik dveří. Na ně u Fordu zcela rezignovali, místo nich najdeme na bocích tlačítka. Po stisknutí se dveře lehce pootevřou, zbytek úkonu už je na uživateli. Kromě klasického klíčku si při tradičním testu budeme moci vyzkoušet i další možnosti odemknutí vozu – prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu, případně naťukáním kódu PIN na číselník na druhém sloupku.

Inspirováno Teslou

Je zřejmé, že doma v Americe bude jedním z hlavních konkurentů vozu Tesla Model Y. Možná právě proto se tvůrci v kabině nechali elektrickým SUV Elona Muska tak inspirovat. Oni to teda oficiálně nepřiznají, ale když se podíváte na 15,5“ vertikálně umístěnou obrazovku multimediálního systému, opravdu pochybujete? Drtivá většina ovládacích prvků se schovala do obrazovky, takže v kabině najdeme jen minimum fyzických tlačítek. Zajímavě zakomponovaný je do displeje otočný ovladač pro hlasitost. To je prý věc, jejíž absenci v autě zákazníci nesou nelibě.

Přiznám se, že jsem potřeboval nějaký čas, abych se s prostředím infotainmentu seznámil. Za jízdy jsem měl občas problém s hledáním té které funkce, ale věřím, že tohle je hlavně o zvyku. Potěšilo, že systém fungoval svižně a na dotyk prstem reagoval okamžitě. Systém umí bezdrátové aktualizace a je neustále připojen k internetu, pod obrazovkou pak najdeme starší i novější typ USB (třikrát hurá!), stejně jako bezdrátovou nabíječku. Když jsem se připojil s chytrým telefonem a vyvolal službu Apple CarPlay, zakryla jen horní polovinu obrazovky, takže ve spodní části zůstal i nadále virtuální panel pro nastavování teploty či intenzity foukání.

Vůz sice navozuje dojem kupé, ale když si s výškou 178 cm sednu sám za sebe, pořád mi před koleny a hlavně nad hlavou zůstává dostatečná rezerva. Nestěžuje si ani kolega o deset centimetrů vyšší, takže o pohodlí by vzadu neměla být nouze ani na dlouhých cestách. O tom se ostatně rádi necháme přesvědčit v průběhu tradičního týdenního testu, který bychom měli stihnout ještě letos.

Prozatímní vrchol

S kolegy jsme si nemuseli nic závidět, protože Ford do Prahy přivezl na chlup stejně specifikované vozy, které se liší pouze zbarvením. A rovnou jde o to nejlepší, co lze u modrého oválu aktuálně objednat. V útrobách totiž pracují dva elektromotory tvořící pohon všech kol, které disponují maximálním výkonem 258 kW a 580 newtonmetry točivého momentu. Na stovce je auto za 5,1 sekundy a pokračovat může na maximálních 180 km/h. V podlaze najdeme větší ze dvou akumulátorů (68 a 88 kWh), který lze stejnosměrným proudem nabíjet výkonem až 150 kW.

Tolik teoretická část, ale co na 4,7 metru dlouhé a téměř 2,2 tuny těžké SUV říká realita v podobě českých cest? Už na prvních kilometrech si všímám velmi dobře odhlučněného podvozku, který v našem případě obouvá devatenáctipalcová kola. U elektromobilu to k celkové kultivovanosti přispívá násobně výše než v autech se spalovacím motorem. Samotný podvozek je sice tužší, aby navodil sportovní dojem, ale není to nic přehnaného, co by z vás na delších rodinných výletech mělo vytřást duši. Kromě hladkých silniček jsem vyzkoušel i jednu pozáplatovanou rozbitou cestu se sérií nerovností, na které podvozek pořád zůstával jistý a komfortní. Jen jedinkrát za celou dobu se v zatáčce ozvala tupá rána doprovázena jemným uskočením zadní nápravy.

Papírový výkon nemáte důvod nevěřit. V přímce je Mustang Mach-E opravdu svižný, v nejostřejším režimu vás zarazí do sedačky a rychlost na digitálním přístrojovém štítu letí směrem vzhůru. Řízení není ani trochu odtažité či bezpohlavní, je to jedno z těch lepších, které jsem měl u elektromobilů možnost vyzkoušet. A překvapí vás rovněž ochota, se kterou se poník vrhá do zatáček. Jasně, za volantem klasického Mustangu pořád zažijete násobně víc emocí, v porovnání s elektrickými „esúvéčky“ však Mach-E funguje velmi, velmi dobře.

Přiznám se, že jsem spotřebu v průběhu testovacího dne zas až tolik nehlídal. Mix pražského popojíždění, okresek a dálnic s různorodou svižností nakonec znamenal průměr 22 kWh, tady bych ale počkal na dlouhodobější zkušenost. Kromě standardního jízdního režimu můžete přepnout na L, tedy takovou simulaci brzdění motorem, případně si na obrazovce infotainmentu zvolit jízdu jedním pedálem, což už dobře známe z jiných elektromobilů.

Na to všechno si blíže posvítíme v tradičním testu, jenž by se měl uskutečnit na podzim. Na přelomu letošního a příštího roku bude rovněž spuštěn online prodej (ceník startuje na 1.299.900 Kč). To je v tomto případě významná informace, protože Mustang Mach-E je prvním vozem značky, který půjde koupit výhradně online. Vůz si u prodejce sice budete moci vyzkoušet, za igelitku plnou bankovek s ním ale ještě ten den neodjedete. Inu, budoucnost je tady!

Ford Mustang Mach-E: Technická data a ceny Verze Standard Range Extended Range First Edition GT Pohon 2x4 4x4 2x4 4x4 4x4 4x4 Využitelná kapacita baterie [kWh] 68 68 88 88 88 88 Max. výkon [kW] 198 198 216 258 258 358 Max. točivý moment [Nm] 430 580 530 580 580 860 Nejvyšší rychlost [km/h] 180 180 180 180 180 200 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,1 5,6 6,2 5,1 5,1 3,7 Max. výkon nabíjení [kW] 115 115 150 150 150 150 Délka x šířka x výška, rozvor [mm] 4713 x 1881 x 1625, 2984 Provozní hmotnost [kg] 1966 2063 2085 2182 2182 2273

