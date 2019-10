První SsangYong Korando dorazil do Česka. Víme, kdy se objeví na trhu

České zastoupení automobilky SsangYong dnes na své pražské konferenci s českými a slovenskými dealery ukázalo svůj nejnovější model, kompaktní SUV Korando, které by mělo na český trh dorazit již během pár týdnů. A my jsme měli unikátní šanci být u toho.

Značka SsangYong na českém trhu rozhodně neztrácí čas. Od svého lednového návratu postupně představila prémiově působící SUV Rexton, městský crossover Tivoli, praktický pick-up Musso Grand a nyní do Česka přivezla i první kompaktní SUV Korando, které si odbylo svou premiéru na letošním ženevském autosalonu.

Elegán evropského střihu

Již od března tak víme, že nové Korando sází především na hranaté, maskulinní a výrazné tvary, které odkoukalo od většího Rextona. Ostatně přezdívka „baby Rexton,“ kterou si vysloužilo od mého kolegy, je poměrně trefná. Nic to ale nemění na skutečnosti, že je Korando líbivým vozem. Jeho příď, kterou u prezentovaného modelu zdobily LED světlomety, dokonce stylově zapadá do evropských designových standardů.

Jediným slabším bodem je trochu těžkopádně záď, kterou se snaží rozbít alespoň stříbrná linka propojující zadní lampy s originální grafikou. Prezentovaný kousek stál na devatenáctipalcových litých kolech, která představují vrchol nabídky.

Moderní a prémiový

Místem, kde Korando skutečně boduje, je interiér. Ten působí moderně, prostorně a nechybí mu ani bohatá technologická výbava. Hned na první pohled mě zaujal digitální přístrojový štít, který má slušné rozlišení a líbivou grafiku. Obrazovka infotainmentu, který je shodný s Rextonem, je umístěna níž v palubní desce. Reakce na dotyk jsou ale svižné, menu je jednoduché a zabudovaná navigace TomTom s vámi pohovoří česky.

Pod panelem infotainmentu se nachází ovládání digitální dvouzónové klimatizace, která ukazuje zvolenou teplotu ve středu otočných ovladačů. Je to sice drobnost, ale líbivá. Ještě o něco níž pak najdeme třístupňové ovládání ventilovaných a vyhřívaných předních sedadel.

V interiéru jsou použity převážně tvrdé plasty, snad jen s výjimkou vrchní části palubní desky. Interiér však působí bytelně a nelze mu upřít prémiový vzhled. To ostatně podtrhuje netradiční ambientní osvětlení v palubní desce a výplních dveří, které vytváří prostorový dojem.

Prostor vám chybět nebude

Co se pohodlí posádky týče, není si nač stěžovat. Přední sedadla působí komfortně a nabízí i elektrické ovládání s možností přifouknutí bederní opěrky, zatímco u zadních sedadel je možné upravit sklon opěráku. Volant je samozřejmě možné nastavit ve dvou směrech. Prostoru je pak v obou řadách skutečně víc než dost – a to jak nad hlavou, tak před koleny. Sám za sebe jsem si při svých 183 cm sedl s přehledem a velkou rezervou.

Zavazadlový prostor je pak se svým základním objemem 551 litrů jedním z premiantů svého segmentu, ve kterém se Korando utká například se Škodou Karoq (základní objem 521 l), Peugeotem 3008 (základní objem 520l nebo Dacií Duster (základní objem 445 l). Po sklopení zadních sedadel pak Korando nabídne 1248 litrů, čímž už ale na některé konkurenty ztrácí.

Osobně se mi však líbilo i dvojité dno zavazadlového prostoru, kterým lze zavazadelník snadno rozdělit, vyrovnat schod po sklopení sedadel nebo si ulehčit námahu při vytahování těžších předmětů. Po stranách pak nechyběly ani háčky s jednoduchou síťkou, zadní roletka se dá kvůli možnosti sklápění zadních opěráků posouvat a v případě potřeby i jednoduše uložit do speciálně připraveného prostoru. Pod dvojitým dnem kufru pak může být uložena buď rezerva, nebo opravná sada.

Vždy se čtyřmi válci

Na český trh dorazí Korando s dvojicí motorizací. Pro zájemce o benzínové motory je připraven přeplňovaný čtyřválec 1.5 GDI s filtrem pevných částic, který nabídne výkon 120 kW (163 k) s točivým momentem až 280 Nm. Dieselové pohonné jednotky zastupuje šestnáctistovka o výkonu 100 kW (136 k) se systémem vstřikování adBlue. Zda se objeví i další motorizace prozatím není jisté, vedení automobilky SsangYong se však chce ubírat cestou postupné elektrifikace, díky které by se měl příštím rokem představit i elektromobil na platformě Koranda.

Obě motorizace bude možné spárovat jak s šestistupňovým manuálem, tak šestistupňovým automatem Aisin. Ke každé kombinaci je přitom možné objednat i pohon všech kol, který kromě automatického režimu nabízí ještě režim Sport/Snow a Lock, který uzamkne rozdělení točivého momentu 50/50 mezi obě nápravy.

Korando je navíc prvním modelem automobilky, který v nedávných Euro NCAP testech 2019 získal plný počet hvězdiček. Svůj podíl na tom měly i sofistikované bezpečnostní a asistenční systémy, mezi kterými nechybí automatické nouzové brzdění nebo systém sledování jízdních pruhů.

Cena a příchod na trh

A teď se dostáváme asi k tomu nejzajímavějšímu, což je samozřejmě cena. Kompletní ceník by měl být zveřejněn zhruba během 14 dnů, podle potvrzených informací by však nové Korando s benzínovou motorizací mělo startovat od 439.900 Kč. U dealerů by se přitom mělo objevit již začátkem listopadu. Výbava bude samozřejmě podstatně chudší, než u prezentovaného kousku, ovšem i tak by se mohlo jednat o velice zajímavou nabídku. Automobilka se chce totiž stále držet své cenové politiky, kterou je nabízet vysoký standard za příznivé ceny.