Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Ptáme se vás: Radar do každé obce, nebo jen prostá šikana řidičů?

Radar
Radar
Rychlostní radary
Rychlostní radary
10 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (6)

Kamerové radary přibývají v českých obcích jako houby po dešti. Zatímco jedni tvrdí, že zachraňují životy a nutí řidiče zpomalit, druzí je považují jen za výběrčí mýta do obecních pokladen. Patří radary opravdu do každé obce, nebo je to spíš jen iluze bezpečnosti?

Rychlost je v Česku stále nejčastější příčinou smrtelných dopravních nehod. Podle statistik souvisí až čtyři z deseti úmrtí na silnicích s nepřiměřenou rychlostí. Radary obce instalují stále častěji – a většinou fungují: provoz zpomalí, přestupků ubude.

Jenže ročně vybírají i stamiliony na pokutách a někde tvoří klíčovou část rozpočtu. Tolerance se navíc liší (někde projde 60 km/h, jinde padne pokuta hned) a v minulosti se objevily smlouvy s provizemi pro dodavatele. To podkopává důvěru, že jde opravdu o bezpečnost.

A co si myslíte vy?

Znáte místa, kde radar opravdu zklidnil dopravu?

Nebo naopak lokality, kde působí jen jako výběr mýta?

Mají být radary v každé obci, nebo jen tam, kde jsou nehody?

Je férové, když část obcí používá pokuty jako příjem do rozpočtu?

Stačí informační tabule, nebo až hrozba pokuty?

Má být tolerance jednotná v celé zemi?

Někde chrání, jinde kasírují

Rychlost vždy zásadně ovlivňuje následky nehody. Výzkumy ukazují, že při střetu auta s chodcem je hranice kolem 50 km/h zlomová – pod ní má člověk šanci přežít, nad ní prudce stoupá riziko smrti. U čelních střetů dvou vozidel v obci už rychlosti kolem 60 km/h znamenají fatální riziko, protože nárazová energie se násobí. Mimo obce se pak smrtelné nehody typicky pojí s rychlostmi nad 80–100 km/h.

Specifickou kapitolou jsou tzv. informační radary, které řidičům pouze zobrazují jejich rychlost. Studie ukazují, že i tyto „blikající tabule“ mají efekt: řidiči většinou zpomalí, alespoň krátkodobě. Nevydělávají ale na pokutách, takže pro obce znamenají jen náklady – přesto se osvědčují zejména u škol, přechodů a v menších obcích, kde je spíš cílem připomenout řidiči jeho odpovědnost než vybírat peníze.

A jaký je váš názor? Podělte se v komentářích.

Video placeholder
Fén místo radaru. Babička takto bojuje proti rychlým vozům na silnici • Zdroj: Facebook

Zdroje: BESIP, MDČR, Centrum dopravního výzkumu〡Foto: archiv

Vstoupit do diskuze (6)

Doporučeno

Články z jiných titulů