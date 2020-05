Rallye Dakar 2021: V Arábii se pojede druhým rokem

Legendární dálková soutěž vznikla koncem prosince 1978 a za tu dobu změnila dvakrát působiště. Do sezony 2007 se jezdilo v Africe, od sezony 2008 byla z bezpečnostních důvodů na černém kontinentu zrušena. Do roku 2019 se probíhala v Jižní Americe a od letošního roku se koná na Arabském poloostrově, kde se minimálně ještě dalších devět let zdrží.

Už vědí, kudy pojedou?

Podle smlouvy uzavřené v polovině loňského dubna mezi francouzským pořadatelem ASO a saúdskoarabskou vládou byla země letos v lednu výhradním hostitelem soutěže. V dalších ročnících si může Saúdská Arábie určit, zda tu bude podnik startovat, či končit. ASO má volné ruce při výběru zemí a trasy Rallye Dakar pro ročníky 2021 až 2029.

Na základě informací českého webu www.dakarmania.cz francouzský organizátor potvrdil, že ho již kontaktovali zástupci vlád Jordánska a Egypta. Mimochodem v egyptském Šarm aš-Šajchu končily ročníky 2000 a 2003. Mezi zmíněnými destinacemi však leží Izrael, jehož vztahy s arabskými zeměmi jsou napjaté. Podle informací z řad českých jezdců to vypadá, že nová trasa povede směrem na Bahrajn, či Spojené arabské emiráty.

Navzdory současné celosvětové pandemii koronaviru je současný ředitel Rallye Dakar David Castera optimistou. „Neobáváme se, že by se soutěž neuskutečnila. Hodláme však jednat podle zdravotnické situace ve světě. Rádi bychom jeli ve dvou, možná třech zemích, ale možná budeme muset své ambice regulovat. V červenci bychom chtěli vyslat na předpokládaná území několik pracovních týmů současně, abychom dohnali ztracený čas a přípravu tratě zvládli co nejrychleji,“ vysvětluje Castera.

Byli nemocní, ale nevěděli to

Pokud mluvil šéf letošní soutěže o zdravotním aspektu, nemocí způsobenou virem Covid-19 zřejmě trpěla řada účastníků Rallye Dakar 2020. Jako první přišel s touto informací letošní vítěz kategorie automobilů a dvojnásobný mistr světa v rallye Španěl Carlos Sainz.

„Potíže, kterými jsme tam trpěli, nebyly normální. Někteří lidé prožívali chorobu, s kterou si lékaři nevěděli rady. Jeden z mých mechaniků měl zápal plic a týden strávil na plicním ventilátoru,“ uvedl sedmapadesátiletý španělský veterán. „Není pochyb o tom, že to byl koronavirus jako hrom,“ citovala trojnásobného dakarského šampiona Sainze (2010, 2018 a 2019) španělská mutace webu Car and Driver.

Na problém upozornil také šéf české stáje Buggyra Martin Koloc. Pro tým pracuje Španěl Ivan Kruz, jenž je současně Sainzovým přítelem. „Poslední dny soutěže opravdu hodně trpěl. Bylo vidět, že skoro nejedl a hodně zhubl. Odnesl to asi nejhůř,“ vzpomíná na situaci Koloc. Buggyra měla v zázemí rallye početnou padesátičlennou výpravu hostů z Číny, odkud se rozšířila pandemie do světa. „O tom, jestli byl na Dakaru koronavirus, nebo ne, debatujeme v Buggyře týdny. Sainzovo vyjádření mě v tom jen utvrdilo. Jsem přesvědčený, že většina našich lidí už má nemoc za sebou,“ dodal Koloc.

Podobnou zkušenost připustil také jezdec kamionu Aleš Loprais: „Na začátku soutěže prožívám stavy, kdy mám horečky, hodně kašlu a cítím se oslabený. Podobné problémy jako já měla na Dakaru postupně skoro polovina účastníků. V té době bylo šíření koronaviru něčím, o čem se diskutovalo v souvislosti s Čínou. Na Dakaru se tím nikdo nezabýval,“ konstatoval český závodník.

Stížnost měla úspěch

Na tiskové konferenci po skončení Dakaru mluvil automobilový jezdec Martin Prokop o tom, že již v průběhu soutěže se objevily stížnosti na vítězné buginy. Ty totiž těžily z celé řady výhod počínaje větším průměrem restriktoru sání vzduchu přes výrazně nižší hmotnost, větší pneumatiky, účelnější zavěšení kol až po možnost využití systému automatického dohušťování kol.

Proti svým soupeřům mluvil především druhý v cíli Rallye Dakar 2020, katarský jezdec Nasser Al-Attiyah v barvách tovární stáje Toyota. „Na trati jsem se dopustil několika chyb. Ovšem o dva milimetry užší průměr restriktoru nás stál při nižším výkonu během soutěže minimálně hodinu. Rozdíl v pravidlech je od roku 2018 jasně nevýhodný,“ tvrdil letos v lednu Al-Attiyah.

Po sérii jednání se zástupci Toyoty a X-raidu dospěla Mezinárodní automobilová federace (FIA) k rozhodnutí o budoucí podobě nejprestižnější automobilové kategorie cross-country rallye. Od roku 2023 budou smět v nejprestižnější skupině T1 startovat pouze speciály s pohonem všech kol. Buginy s jedinou hnanou nápravou mají před sebou poslední tři sezony mezi elitou.

Nová výzva pro Engeho

Z devětadvaceti českých účastníků na startu letošního Dakaru se jich v cíli objevilo 26. O tom, kdo z Čechů se postaví na start následujícího ročníku, je ještě brzy spekulovat. Ovšem již nyní se mluví o dvou nesporně zajímavých jménech.

Především je to první český pilot ve formuli 1 Tomáš Enge, jenž ukončil spolupráci s německou stájí Reiter Engineering a od začátku března je členem Buggyry. A čeká ho nesmírně náročný program. Měl by jet s vozem Mercedes-AMG GT3 šestidílný čínský seriál. Ve hře je také jeho případná účast na Rallye Dakar 2021 za volantem buginy v prudce se rozvíjející nové kategorii SxS. Zde by se mohla na start postavit i jedna z Kolocových dcer Alliyah, již by mohl navigovat osmašedesátiletý Josef Kalina, třiatřicetinásobný účastník Dakaru.

Třiačtyřicetiletý Enge se na novou výzvu těší. „Bugina je lehounká, výkon akorát. Funguje skvěle, je to motokára do terénu. Těžko se k něčemu přirovnává. Budu mít příležitost se s kluky na dílně na stavbě buginy sám podílet. I to bude součástí mojí přípravy. Nemůžu se jen dívat, jak pracují, ale opravdu cokoliv přišroubuji sám. Tímhle způsobem si auto daleko víc ohmatám,“ vysvětluje Enge.

Co očekávají Češi: Chceme těžší terény

Karel Loprais (Praga): „Doufám, že se naplní indicie, které mám, a pojedeme v terénech Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Bahrajnu. Zavedly by nás do těžkých, písčitých, ale krásných terénů se spoustou dun. To by byl Dakar podle mého gusta. Dáváme dohromady tým se dvěma kamiony, ale jméno dalšího jezdce zatím neprozradím. Pojede jako klasická dvojka, ale ještě není čas na prozrazení detailů.“

Martin Macík (Iveco): „Příští rok čekám náročnější, delší a těžší trasy, než tomu bylo letos. Našeho Karla (iveco s přední kapotou) jsme kompletně předělali. Řešíme, zda kamion dostane automatickou převodovku, což je závislé na fi nancích. Konkurence sice posílila, ale nemám z toho obavy.“

Tomáš Ouředníček (Ford): „Doufám, že organizátoři natáhnou další ročník do sousedních zemí. Napadá mě Omán, kde by bylo určitě větší teplo než na letošním ročníku. Předpokládám, že se na startu sejde více dobře připravených rallyeových jezdců. Také počítám, že rychlostní průměry budou nižší než letos.“

Jan Kalivoda (manažer stáje Tatra Buggyra): „V současné době řešíme podobu okruhového kalendáře a přípravu na něj. Stihli jsme však otestovat dakarské vozy v Milovicích a připravujeme Tomáše Engeho na případný start. Těžko ovšem říci, kolik aut nasadíme. Zatím neznáme informace o trati dalšího ročníku a čekáme, co uslyšíme od pořadatele.“

Ervin Krajčovič (šéf stáje Orion – Moto Racing Group): „Rozhodně bych uvítal, kdyby organizace ASO natáhla soutěž do nějaké sousední země. Mělo by se objevit více dun a trať by si zasloužila náročnější navigaci. Pojedeme opět s dvěma motocykly a řešíme nasazení Václava Fejfara do buginy.“

Boris Vaculík (Ford): „V tuhle chvíli těžko odhadovat, co dokáže organizátor vymyslet a jakou trať postaví. Nedá se vyloučit, že kvůli nedostatku času povede trať pouze v jedné zemi, jako tomu bylo letos. Osobně by mi to vyhovovalo, protože první ročník v Saúdské Arábii se mi líbil.“