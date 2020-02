Letošní ročník slavné Rallye Dakar skončil teprve nedávno, už teď se však objevují první informace o tom nadcházejícím. Co všechno už o něm víme?

Rallye Dakar 2020 skončila teprve nedávno, už teď však probíhají přípravy na nadcházející, již 43. ročník. Na Rallye Dakar 2021 se tak už chystají nejen sami organizátoři, ale také závodníci. Opět nebudou chybět ani čeští jezdci, které by tentokrát měli doplnit Libor Podmol a Václav Fejfar.

Chystají se Podmol, Fejfar i Valtr

Libor Podmol je český elitní freestyle motokrosař, a tak není divu, že se připravuje na účast právě v kategorii motocyklů. Už si dokonce zakoupil speciál pro dálkové soutěže, konkrétně Husqvarnu 450, tedy stroj značky, který reprezentuje už ve freestyle motokrosu.

Jak Podmol přiznal, získání stroje se zdálo jako těžké, nakonec se ale o pořízení musel narychlo rozhodnout. „Tyto motorky se vyrábí pro dakarské týmy a je těžké je získat. Koncem prosince mi od nich přišel mail, že jim jedna zbyla, ale že se musím během dne rozhodnout. Tak jsem musel běžet co nejdříve do banky,“ říká dvojnásobný vítěz prestižních X-Games.

V tuto chvíli však není stoprocentně jisté, že se Podmol na Dakaru 2021 skutečně ukáže. V rámci přípravy na prestižní závod se chce nejprve zúčastnit několika menších dálkových soutěží, podle nichž uvidí, jak na tom bude. Navíc se pořád zotavuje z těžkého zranění, které utrpěl loni na jaře, kdy si během závodu mistrovství světa zlomil obě nohy. To už Podmolovu účast na Dakaru posunulo, závodník totiž zvažoval, že se slavné rallye zúčastní už letos.

Na letošní Rallye Dakar mohl startovat také Jaroslav Valtr, který kdysi závodil za stáj Buggyra, nakonec však i on změnil své plány a na Dakar se chce vrátit v roce 2021. Opět přitom pojede v kategorii kamionů. „Bylo to rozhodnutí celého týmu. Máme nové auto, dostavujeme ho, k tomu doprovodná vozidla. Ještě nejsme dostatečně připravení a silní na to, abychom tak náročnou rallye absolvovali," uvedl Valtr v lednu. Nový kamion chce Valtr před Dakarem řádné otestovat, proto se připravuje třeba na dubnovou rallye v Maroku.

Jistější je také účast pětinásobného mistra Evropy v autokrosu a pětinásobného držitele Zlatého volantu Václava Fejfara, který svoji účast na Rallye Dakar 2021 oznámil už před startem letošního ročníku. Pojede v barvách týmu Orion – Moto Racing Group, za nějž letos jeli Martin Michek, Milan Engel a Tomáš Kubiena, přičemž se závodu účastní v kategorii SxS, tedy bugin.

Ta je pro stáj pořád relativně nová (byť v ní už na Dakaru závodila Olga Roučková s navigátorem Danielem Zelenkou), a tak byl Fejfar vybrán právě pro svoje zkušenosti, aby speciál značky Can-Am pořádně prověřil. „Neznamená to, že končím s autokrosem. Ale velký vliv na mé rozhodování má negativní přístup mezinárodní automobilové federace FIA k divizi Touring Autocross. V příští sezóně chci odstartovat do všech autokrosových závodů ME, kde bude naše divize vypsána, ale zároveň budeme již vše směřovat ke zmiňovanému startu v roce 2021,“ upřesňuje své závodnické plány sám Fejfar.

„V autokrosu už jsem dosáhl prakticky všeho, co je možné dosáhnout. Start na Dakaru považuji za další významný milník v mé závodní kariéře. Za tým můžu slíbit, že pro start na Dakaru 2021 v týmu Orion – Moto Racing Group uděláme maximum. Je to pro mě velká výzva,“ doplňuje ke své účasti dnes jednašedesátiletý závodník.

A co další Češi?

Chybět by pak neměli tradiční čeští účastníci Dakaru v kategorii kamionů, jako je Martin Macík mladší nebo Aleš Loprais. Naopak účast stáje Buggyra, za níž letos v kategorii kamionů startoval jen Martin Šoltys, zatím není jistá. Respektive, tým se chce v následujících letech zaměřit na rozvíjející se kategorii SxS (bugin), a tak není vyloučeno, že se kategorie kamionů na Dakaru zcela zbaví. I kvůli tomu, že letos končí smlouva o tovární podpoře s automobilkou Tatra. Kvůli neuspokojivým výsledkům totiž není vůbec jisté, že bude prodloužena na další léta.

Opět vrátit by se chtěl i Martin Kolomý. Ten měl po letech strávených v kamionu Buggyra letos startovat mezi automobily v týmu Martina Prokopa, jenže bezprostředně před závodem během shakedownu těžce havaroval, a tak z účasti na Dakaru 2020 nakonec nic nebylo.

„Určitě se chci vrátit do auta. Myslím si, že bych se tak za půl roku mohl zase posadit za volant. Ale bude záležet, jak rychlá bude rehabilitace, jak bude vše držet a srůstat. To je zatím ve hvězdách,“ říká Kolomý s tím, že by rád nadále spolupracoval s Martinem Prokopem.

Ten naopak řeší, zda speciál s pohonem všech kol nevyměnit za zadokolku, kterým letošní Dakar vyhovoval více, a tak není vyloučeno, že tomu tak bude i do budoucna. Od závodníka Mathieu Serradoriho má nabídku, aby si do Jižní Afriky přijel vyzkoušet jeho speciál Century, což Prokop patrně využije. Zároveň však ví, že by nechtěl ztratit další roky nutným vývojem nového vozu.

Vrátí se Alonso?

První informace máme také o zahraničních účastnících Dakaru 2021. Svoji účast již potvrdila společnost Prodrive, známá z minulosti především díky úpravám vozů Subaru pro světový šampionát v rallye. Chystá vlastní elitní speciál, jehož vývoj financuje bahrajnský fond Mumtalakat, který letos podporoval tým X-Raid vítěze v kategorii automobilů Carlose Sainze.

„Po účasti na Dakaru toužil Prodrive i já osobně velmi dlouho. Situace je o to zajímavější, že k prvnímu startu dojde ve spolupráci s Bahrajnem a v Saúdské Arábii. Právě na Blízkém východě totiž v roce 1984 začala cesta Prodrivu světem motoristického sportu,“ připomíná zakladatel a šéf společnosti David Richards.

Pravděpodobný je i návrat Fernanda Alonsa, který byl při první účasti na Dakaru hojně sledovanou osobností. Nakonec z toho bylo třinácté místo, což mu vyneslo titul nejlepšího nováčka. „Pokud se rozhodnu pro další start na Dakaru, budou má očekávání vysoká. Ale o tom teď nechci přemýšlet,“ říká zatím tajemně sám španělský závodník. Už teď je ale jasné, že účast dvojnásobného šampiona F1 je zajímavá už jen kvůli marketingovým účelům, a tak bychom se hodně divili, kdyby na Dakaru 2021 nestartoval.

Pojede se v Egyptě?

Ať už se na start Rallye Dakar 2021 postaví z českých posádek kdokoliv, jisté je to, že se závod opět pojede na území Saúdské Arábie. Pořadatelé závodů jsou totiž se saúdskou vládou domluveni na pořádání pěti ročníků.

Není však vyloučeno, že závod tentokrát zavítá i do okolních zemí. Pořadatelé ze společnosti Amaury Sport Organisation jsou totiž ze Saúdskou Arábií domluveni na tom, že následujících letech si země může určit, zda bude na jejím území začínat, nebo končit. Samotná trasa už je ale na volbě pořadatelů, kteří mají volné ruce při jednání se sousedními zeměmi. A podle ředitele soutěže Davida Castery tak skutečně jednají.

„Rychle se pouštíme do další práce. Saúdská Arábie je jasná a k ní přidáme ještě jednu zemi,“ říká ředitel Dakaru, který již dříve potvrdil, že jednal se zástupci Egyptu a Jordánska.