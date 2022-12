Rallye Dakar 2023: Kategorie motocyklů. Jak na tom budou Češi?

Pro nadcházející řádky využili informace z oficiálního webu soutěže www.dakar.com.

Michek: Dakar je jedinečný

Během několika málo let se Martin Michek stal jedním z nejlepších jezdců v jedné stopě. Čtyřiatřicetiletý český jezdec šílel do motoristického sportu už od dětství poté, co se jednoho vánočního rána probudil a našel pod stromečkem nové kolo. Jeho otec a bratr ho povzbudili, aby se dal na motokros a stal se jedním z nejlepších jezdců České republiky v této disciplíně, když vyhrál 18 národních titulů! Získal také čtyři evropské tituly a dvě stříbrné medaile z mistrovství světa ve třídě MX3. Motokrosu se věnuje dodnes a vysvětluje, že je to ideální příprava na rally-raid, do kterého se zapojil v roce 2019. Českobudějovický rodák během svého debutu na Dakaru v roce 2020 bojoval o cenu nejlepšího nováčka, ale problém s nedostatkem benzinu v předposlední etapě ho srazil na celkové 23. místo. Navzdory tomu, že se později toho roku nakazil vzácným a potenciálně smrtelným onemocněním jater, se plně uzdravil a na Dakaru 2021 se probojoval na historické 10. místo, což je nejlepší umístění českého motorkáře od výkonu Stanislava Zlocha v roce 1998.

Navzdory tomu, že na tento skvělý výkon navázal vítězstvím na Světovém poháru FIM Bajas, měl Martin na Dakaru 2022 poněkud namáhavější zkušenost. Stejně jako mnoho špičkových továrních jezdců ztratil v jedné etapě čas kvůli obtížné navigaci. Další den ho při cestě na rychlostní zkoušku srazil místní jezdec. Bolavá žebra, problémy s palivovým čerpadlem a další havárie způsobily, že se musel spokojit s celkově 36. místem. Do cíle by nedojel, nebýt obdivuhodné ukázky dakarského ducha od ekvádorského jezdce Juana Pugy, který dal Martinovi v předposlední etapě přední kolo. Michek, který v letech 2021 a 2022 zažil „velmi odlišné emoce“, se nyní chce zúčastnit boje o nejlepší desítku. Spolu s krajanem a týmovým kolegou Milanem Engelem bude také usilovat o to, aby to byl nezapomenutelný výlet pro soukromý tým Orion - Moto Racing Group, který letos absolvuje Rallye Dakaru již podesáté.

Martin Michek: „Loni jsem si prošel peklem. První den jsem kvůli navigaci ztratil skoro hodinu, pak jsem měl dopravní nehodu, problémy s palivovým čerpadlem a pád v dunách, který mi zničil kolo. Když jsem ale dojel do cíle, viděl, jak poslední dva jezdci slaví. Skákali kolem sebe, objímali se a smáli. Ten okamžik mě vrátil na zem. Dakar 2023 bude velmi zajímavý. Jeli jsme kolem pouště Prázdná čtvrť v únoru na Abu Dhabi Desert Challenge. Terén je nahoru a dolů, nekonečné duny, nekonečný písek. Je těžké si zvyknout! Asolvoval jsem spoustu dálkových rallye, ale Dakar je jedinečný, že jsem se na něj připravoval stejně tvrdě jako v minulých letech.“

Brabec: Chci se dostat do dvacítky

Jeden z nejtalentovanějších jezdců, které Česká republika v posledních letech vyprodukovala, Jan Brabec, se připravuje na svůj šestý Dakar na motocyklu. Poté, co ve čtyřech letech dostal svůj první stroj BMX a v sedmi vyhrál svůj první titul Masters, začal s podporou svého otce jezdit motokros. Jako dvanáctiletý odletěl s dědečkem do USA, aby si nechal poradit od Caseyho Johnsona a Jeremyho McGratha, jedné z legend tohoto sportu. Jan získal deset národních titulů v motokrosu a superkrosu. Cross-country objevil v roce 2017 poté, co navázal konverzaci na Instagramu s jezdcem závodního kamionu Martinem Macikem, a nakonec absolvoval své první tři starty na Dakaru za Martinův tým Big Shock! Racing.

Po solidním debutu v roce 2018 (39. místo) byl v roce 2019 na cestě k umístění v top 20, dokud nedostal devítihodinovou penalizací za navigační chybu. Později toho roku měl při tréninku v Tunisku těžkou havárii, ale i přes sedm zlomenin a vnitřní krvácení se mu na Dakaru 2020 podařilo dojet do cíle na 54. místě. Poté, co nedokončil Dakar 2021, měl další ošklivou havárii ve španělské Baja Aragon, ale znovu se dokázal dát dohromady na Dakar 2022. Před rokem si užil svůj dosavadní nejlepší závod, když skončil celkově 23. a čtvrtý v kategorii Rally2. Dokonce vytvořil dakarský rekord, když dokázal jet 12,2 sekundy na zadním kole. Letos skončil šestý v Rally2 na mistrovství světa v Rally-Raid a nyní chce dokázat, že má na to, aby skončil v nejlepší dvacítce.

Jan Brabec: „Cítím se dobře! Strávil jsem dva týdny v Dubaji se Stefanem Svitkem, trochu jsem si odpočinul na Vánoce a teď je čas na Dakar. Ročník 2022 byl docela dobrý, i když jsem jel na osmdesát procent. Ve třech předchozích ročnících jsem měl nejrůznější problémy. Chci usilovat o přibližně 20. místo. Sezona byla dobrá. Skončil jsem šestý ve W2RC, pak třetí s francouzským týmem ve 24hodinovém závodě. Takže si myslím, že jsem připravený zajet dobrý výsledek. Trasa se mi líbí, i když tam bude ráno strašná zima.“

Engel: Udělám vše, abych byl stoprocentní

Je mu sice teprve 31 let, ale už se Milan Engel chystá na svůj devátý Dakar. Než objevil rally-raid, měl talentovaný český závodník velký úspěch v enduru a nyní se může pochlubit více než 25 národními tituly na dvou kolech. Poprvé ochutnal Dakar v roce 2015, když předvedl svůj potenciál tím, že skončil jako čtvrtý nejrychlejší nováček na 30. místě celkově. Od té doby se účastnil všech ročníků a zažil všechny vrcholy a pády, které byste očekávali na nejtěžší rallye světa. V roce 2016 byl na cestě k umístění v první dvacítce, ale dva dny před cílem mu selhal motor. Přesto to v šesti z osmi účastí dotáhl až na 15. místo v roce 2019.

Na Dakaru 2022 předvedl působivý výkon v Original by Motul, když skončil druhý za obhájcem titulu Lotyšem Arunasem Gelazninkasem. Jeho vynikající bilance na FIM International Six Days Enduro (ISDE), kde se může pochlubit třemi zlatými medailemi, mu jednoznačně pomohla ve třídě bez asistence. Kromě péče o vlastní motorku pomáhal také týmovému kolegovi Martinu Michkovi, který se dostal do problémů. Vzhledem k nedávným výsledkům již nemá nárok na kategorii Original by Motul. Již druhý rok po sobě bohužel jeho přípravu narušilo zranění. Před Dakarem 2022 utrpěl při ošklivé havárii na Rallye du Maroc zlomeninu klíční kosti, prasklou pánev a tři žebra. Na začátku tohoto roku si na tréninku zlomil ruku, ale sebevědomí si zvedl výkonem během v říjnu v Maroku. Orion - MRG letos trochu změnili design díky novému partnerovi Big Shock!. Šéf týmu Ervin Krajčovič doufá, že při desáté týmové účasti na Dakaru dokáže jeho dynamické duo Milan a Martin zamíchat do soubojů s těmi nejlepšími v kategorii.

Milan Engel: „Dakar 2022 byl extrémně dlouhý, ale posledních pár dní uteklo rychle. Jezdil jsem hlavou a motorku dal vždy rychle dohromady. Říjnová Rallye du Maroc byla prvním testem po mém tréninkovém zranění. Bolí mě ruka, ale už se to zlepšuje. Udělám vše, co bude v mých silách, abych byl na rallye stoprocentní. Snažím se v tréninku držet krok s Martinem, ale je rychlejší než já. Moje specialita je navigace a jsem o něco opatrnější se svým strojem.“

Pabiška: Mám stále velkou výdrž

Skutečná dakarská legenda v České republice David Pabiška se chystá na své čtrnácté vystoupení. Před rokem se jednalo o smolné číslo 13, když měl sedmačtyřicetiletý jezdec ošklivou havárii a soutěž poprvé nedokončil. Závodí přes třicet let a bylo mu pouhých 14 roků, když si dal za cíl absolvovat Dakar. Tento sen uskutečnil v roce 2007, to již měl velké zkušenosti na domácí i mezinárodní scéně v motokrosu a enduru. Po svém debutu na Dakaru v Africe jel všechny jihoamerické ročníky kromě jednoho. V roce 2012 se dostal až na 12. místo v kamionech a Dakar 2014 dokončil na 18. místě v motocyklech. Zkušený mechanik se třemi stříbrnými medailemi na FIM International Six- Days Enduro, poté absolvoval Dakar 2020 jako součást servisní posádky truckera Martina Macíka. To ho přimělo vrátit se na motorku ve vyčerpávající třídě Original by Motul v roce 2021.

Davidovi se ten rok podařilo skončit čtvrtý v kategorii a cílí na podobný výsledek na Dakaru 2023. V Original by Motul ho doplní český jezdec Libor Podmol, který před dvěma lety skončil o jednu příčku za ním na 31. místě. Po dvouletém působení v Jantar Teamu se letos chystá na svůj vlastní outfit (SP Moto Bohemia Racing), stejně jako to udělal při svém debutu v roce 2007. V přípravě na 45. ročník dokonce spal v simulované výšce v hypoxickém stanu. Již dříve mluvil o tom, že má „nedokončené záležitosti“ s Original by Motul a rád by získal své první dakarské pódium na stejné KTM 450, se kterou skončil na čtvrtém místě v roce 2021.

David Pabiška: „Po posledním smolném ročníku věřím v to nejlepší. Věřím, že si užiju závěrečné pódium. Věřím v boj o místo v první pětce své třídy. První polovina soutěže bude trochu kamenitá, na což jsme zvyklí, ale druhá polovina bude nová a velmi těžká. Jedeme do oblasti s velkými písky. Nikdy jsem nebyl z těch, kteří by předem deklarovali své cíle, ale chtěl bych bojovat o co nejlepší výsledek. Libor Podmol a já jsme jediní Češi v Original by Motul, tak snad si pomůžeme. Skončil jsem čtvrtý v této třídě v roce 2021, a pokud bych to mohl zopakovat, byl bych rád. Už nejsem tak rychlý jezdec, ale pořád mám velkou výdrž. Vždy jsem se cítil lépe, když byly dlouhé etapy. Rallye vás od samého začátku vystaví velkému stresu, takže bude důležité jet takticky a s respektem.“

Podmol: Budu si dávat pozor

Poté, co poprvé ochutnal Dakar v roce 2021, se Libor Podmol vrací do nejtěžší rallye světa v roce 2023. Osmatřicetiletý Čech se proslavil jako jedna z největších hvězd freestyle motokrosu a zajistil si mistrovský titul v roce 2010. Získal také dvě zlaté medaile X-Games a stal se prvním neamerickým jezdcem, kterému se to podařilo ve skoku do výšky. Většinu své kariéry strávil dvouminutovými výstupy na nízké převody a zdokonalil své velkolepé skoky a triky. Myšlenka na Dakar ho poprvé napadla v roce 2016 a možná by to zkusil dříve, nebýt hrůzné havárie na freestyle motokrosu v Mnichově v dubnu 2019, která měla za následek dvě zlomené nohy a zdlouhavou rehabilitaci. Svůj debut na slavné soutěži se 43 šrouby v nohách, dotáhl na 31. místo. Absolvování rallye mělo pro Libora zvláštní význam. Jeho otci se nepodařilo dokončit Dakar 1994 a zemřel o čtyři roky později. Jeho syn byl potěšen, že konečně dostal jméno Podmol na cílové pódium.

Po vynechání Dakaru 2022 kvůli únavě a některým zdravotním problémům se Libor vrací s třeskem ve třídě Original by Motul bez asistence. V posledních měsících tvrdě pracoval na své kondici a získal několik cenných tipů pro servis svého motocyklu. I když letos odjel jen jeden závod, je si jistý, že může odvést dobrou práci v Original by Motul, kde ho doplní česká rally-raidová legenda David Pabiska. Zařídil si také pomoc od týmu Fesh Fesh, který vede ostravský rodák Tomáš Vrátný. Talentovaný všestranný Libor Podmol, který si zahrál v několika filmech a vydal čtyři knihy, je odhodlaný napsat další nezapomenutelnou kapitolu svého dakarského příběhu.

Libor Podmol: „Fyzicky se cítím dobře. Poslední tři měsíce jsem trénoval s profesionálním trenérem Karlem Kolpkem. Dělal balanční cvičení a ráno si dával studené koupele. V nohách mám ještě asi 35 šroubů. Doktoři se je po Dakaru pokusí dostat ven. Letos už mám za sebou jednu operaci, ale pořád to není ono, běhat mi to moc nejde. O servisu motorky jsem se učil od Pavla Bartůňka, který posledních deset let jezdí na Dakaru s týmem Orion - Moto Racing Group. Nechci jen dojet, stále jsem sportovec a závodník. Jen si budu muset dávat pozor, abych zbytečně nerozbil motorku. Chci to mít v první části v klidu, trochu poznat motorku. A pak podle toho, jak to půjde, možná zrychlím tempo. Chtěl bych být vysoko v Original by Motul. V této třídě je dobrá atmosféra. Určitě si nechám poradit od zkušeného dakarského jezdce Davida Pabišky.“

Tůma: Sním o stupních vítězů

Zdeněk Tůma byl jedním z pouhých sedmi hrdinů, kteří na Dakaru 2022 dojeli se čtyřkolkou do cíle, a čtvrté místo byl jeho nejlepší výsledek dakarské kariéry. Byl to senzační výkon padesátiletého Čecha, který začal závodit na čtyřkolkách v roce 2009. Rychle se propracoval mezi nejlepší jezdce na čtyřkolkách. Získal několik umístění na stupních vítězů v seriálu Czech Offroad maraton a nakonec si v roce 2015 zajistil první místo. Debut na Dakaru si odbyl v roce 2017 a skončil na 12. místě. V ročníku 2018 byl patnáctý. Přiznal, že nebyl dostatečně připravený, dal si dva roky na přípravu na Dakar 2020, kde se poprvé probojoval do první desítky.

Poté kvůli pandemii vynechal ročník 2021, aby se vrátil a získal nejlepší české umístění na Dakaru 2022. Jezdec Barth Racing Teamu očekává, že tentokrát to bude ještě těžší, zejména s dlouhým úsekem v poušti Prázdná čtvrť, ale stále míří na celkové pódium. Jeho Yamaha Raptor má nový rám a motor s několika komponenty dodal pětinásobný vítěz Dakaru Josef Macháček. Zdeněk byl jediným jezdcem na čtyřkolce, který se v říjnu zúčastnil závodu Africa Eco Race. I přes problémy se zády se cítí fyzicky připravený na svůj pátý Dakar.

Zdeněk Tůma: „Na loňský rok mám moc hezké vzpomínky. Splnil jsem si sen a po technické stránce odvedl lepší práci než většina mých soupeřů. Když se podívám na to, co organizátoři připravili pro tento ročník – pravděpodobně nejtěžší trasu v historii – nepochybuji, že to bude další extrém. Je tady čtrnáct etap, včetně tří nebo čtyř ve čtvrté největší poušti světa Prázdná čtvrť. Je prý plná obřích dun, vysokých až 250 metrů, což bude neskutečná výzva. Je to děsivé! Myslím, že Prázdná čtvrť hodně zamíchá pořadím. Sním o podiu, ale vím, že to bude extrémně těžké. Hlavním cílem je dokončit. Stát se může cokoliv. Na každém kilometru číhá nebezpečí.“