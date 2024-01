Rallye Dakar 2024: Češi odletěli do dějiště soutěže, byli jsme u toho

Převážná část českých posádek, závodníků a závodnic odletělo do Saúdské Arábie, kde letos proběhne 46. ročníku Rallye Dakar. Již několik let volí společnou cestu přímým leteckým spojem.

Z nového roku 2024 uběhlo sotva několik hodin a na Terminálu 1 pražského Letiště Václava Havla se sešlo několik stovek mužů a žen v nejrůznějším barevném oblečení. Proplétali jsme se mezi nimi a ptali se na dojmy před odletem,

Prokop si pochvaluje auto

Dvě šestá místa z osmi startů, taková je vizitka Martina Prokopa (Ford Raptor), který patří v kategorii automobilů mezi nejlepší soukromníky. „Samozřejmě se těšíme hodně, protože máme novou techniku, Auto je skvělé, ale jestli to bude stačit, to nám ukáže až samotná soutěž. Velikost vozu je zásadní a vzduchem sebe neprotlačí. Jde spíše o to, že motor funguje mnohem lépe, je pružnější, má větší výkon, takže pojede rychleji, ale myslím ve střední rychlosti. Z nižších otáček se motor „sbírá“ mnohem rychleji, takže rozhodně to je posun dopředu. V dunách tak máme pořád výkon, takže jízda je jednodušší,“ vysvětluje svou situaci Prokop.

Po třech letech dakarské absence se chystá na svůj devátý start Tomáš Ouředníček (Toyota Hilux GR Overdrive). „Myslel jsem, že období po Vánocích bude klidnější. Bohužel nám nepřijde závodní benzin, který jsme objednávali. Geopolitická situace neumožňuje, aby ta loď připlula v termínu a že ji přesměrovali kolem Afriky. Řešil jsem proto ještě organizační záležitosti, abychom měli dostatek paliva na soutěž,“ vysvětluje Ouředníček. Se svým vozem má být součástí zázemí, které má k dispozici tovární tým Toyota. „Závodních speciálů bude minimálně čtrnáct, takže musíme být oběma nohama na zemi. Kromě motoru, bychom však měli mít k dispozici náhradní díly. Chci Dakar především dojet a nasbírat co nejvíce zkušeností. Konečné umístění není zásadní, ale rádi bychom, aby bylo důstojné,“ dodává Ouředníček.

Od začátku být vepředu

Druhé místo v hodnocení kamionů jede obhajovat Martin Macík (Iveco). „Už jsem dost zkušený na to, abych se nervoval. Ještě do 23. prosince jsem pracoval, využil jsem času po Vánocích, dal si trochu cukroví. Nezanedbával jsem ani fyzickou přípravu podle pokynů svého trenéra. Dělám to však už dlouho, takže člověk ví, co si může dovolit,“ řekl Macík. Tým MM Technology bude na Dakaru čítat šedesát lidí. „Podle informací z místa dějiště by měl být terén podmáčený podobně jako minulý rok. Doufám, že na trati nebude tolik vody, to se špatně závodí. Každopádně chceme jet od začátku hodně vepředu,“ dodal Macík.

Tým Buggyra ZM Racing staví na start tři kamiony a několik dní před startem musel zraněného Martina Šoltyse vystřídat Nizozemec Pascal de Baar. K cílům týmu se vyjádřil manažer týmu Jan Kalivoda. „Nechci vydávat prohlášení ve stylu, na jaký konkrétní výsledek pojedeme, protože za roky, co jezdíme, tak víme, jak dokáže být Dakar nevyzpytatelný. Chceme najet co nejvíce kilometrů, zejména s novým vývojovým vozem, pro který máme připravený tříletý program.“

Modrá armáda a tři nováčci

Zkušený manažer Ervín Krajčovič výrazně rozšířil motocyklový tým Orion – Moto Racing Group. Zkušeného Milana Engela, který pojede podesáté a Martina Michka, jehož čeká pátý start, doplňují tři nováčci – Jaroslav Romančík, Dušan Drdaj a Martin Prokeš (všichni na motocyklech KTM). „Musím říct, že je toho hodně, ale snad to zvládneme, už víme, co máme dělat, jak to zorganizovat, ale stejně nás čeká týmová porada, jak organizačně kluky zvládneme. Každý přijede v jiném čase, takže nějak tomu dáme systém. Myslím, že jsme připraveni na to, co bude. Hlavně nás zajímá, kolik bude vody, které by mělo být podle předpovědi dost,“ prohlásil Krajčovič a na téma výsledků připomněl: „Každý má nějaký svůj cíl. Budu rád, jestliže všichni kluci dojedou do cíle, to bude největší úspěch. A každý ať samozřejmě udělá svůj vysněný výsledek.“

A jak vidí situaci jeho svěřenci? „Chtěl bych si soutěž hlavně užít a dojet. Po loňské smůle bych chtěl letos Dakar dokončit. Pokud k tomu bude dobrý výsledek, budu za něj rád. Uvidíme, co nám přinese počasí. Samozřejmě to bude v některých pasážích nepříjemně, ale neměla by to být zásadní překážka,“ myslí si zkušený Engel.

Jeho týmový kolega Martin Michek má na svém kontě desáté místo z ročníku 2021 a jedenácté z minulého ročníku. „Když se podívám do startovní listiny, tak myslím, že je třicet lidí, kteří mohou pomýšlet na první trojku v konečném pořadí. Musím si uvědomit, kolik je továrních kluků, které nejsem schopen předjíždět, ale můžu se jim přibližovat. Během soutěže se může stát cokoliv, takže být do dvacátého místa pro mě znamená úspěch,“ míní Michek.

Co říkají ke své dakarské premiéře nováčci týmu? „Chtěl bych dojet a udělat nějaký výsledek. A když bude důležité ubrat na ambicích v zájmu toho, abych dojel, tak to udělám,“ říká Romančík. O stupínek skromnější je Dušan Drdaj: „Chci být hlavně v cíli, jakýkoliv výsledek bude bonus.“ Podobně vidí situaci Martin Prokeš: „Nějaké zkušenosti mám z písku v Maroku. Bude to strašně dlouhý závod a je to hodně o zkušenostech. Jdeme do toho všichni srdcem, takže si myslím, že se to všechno povede.“

Kdo z Valtrů bude nejlepší?

Na startu soutěže budou tři nositelé jména Valtr. Nejstarší z nich Jaroslav nastupuje v barvách Buggyry, jeho syn Jaroslav mladší jede jako navigátor Aleše Lopraise a Michala čeká dakarská premiéra, řídit bude kamion iveco rodinného týmu. „Momentálně nepociťuju absolutně nic, což jsem rád. Člověk by měl být ve stresu, měl by se bát, ale já mám tomuhle takový ten zdravý přístup. Když si z toho nějak moc jako hlavu nedělám, chci si to hlavně užít a dojet zdravý do cíle,“ myslí si mladý Valtr. O závodech se samozřejmě baví také s bratrem a otcem. „Probíráme de facto všechno, vyslechnu si různé možnosti a zvážím, může být užitečné. Bylo by hezké, kdyby naše rodina ovládla kategorii kamionů! Úspěšný Dakar by znamenal být na pódiu s tátou, bratrem a strýcem, který bude naším týmovým manažerem,“ dodal Michal Valtr.

Na první Dakar se chystá také Lucie Engová, která pojede jako navigátorka s Barborou Holickou s vozem Citroën 2CV v kategorii Classic. „Žádná nervozita nepanuje, cítím se hodně natěšená. Ani jsem nemohla dospat, svátky byly strašně dlouhé. Na přípitek jsem si dala ovocný koktejl. Bojím se všeho, ale nedávám to na sobě znát, člověk musí mít respekt,“ usmívala se sestra Tomáše Engeho, jediného Čecha, který startoval v závodech formule 1.

Hrdinové bez mechaniků

Na šestnáctý Dakar se chystá David Pabiška, který bude startovat s motocyklem KTM v kategorii Original by Motul, kde závodí jezdci bez asistence mechaniků. „Poslední dny jsem strávil klidnou přípravou. Trochu jsem odpočíval, bylo to takové mírně lenivé. Už se těším, až tam budeme, to se mi určitě zlepší nálada. Mám sice hodně zkušeností, ale pořád nechybí respekt k tomu, co nás čeká. Chci být vysoko v kategorii, ale zajímá mě především celkové pořadí. Pokud skončím kolem třicítky a stáhnu odstup pod tři hodiny, budu spokojený,“ uvedl Pabiška.

Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu Libor Podmol nastoupí rovněž v kategorii bez asistence mechaniků. „Byl jsem doma a jen dolaďoval fyzičku. Na motorku jsem raději nelezl, abych s sebou náhodou sebou někde nepraštil. Jedu tam hlavně dojet, protože když nedojedu, tak nebude žádný výsledek. Z druhého Dakaru jsem toho moc nepobral, takže se se stále považuji za nováčka. Doufám, že to doklepu do cíle, užiju si zábavu a nebudu se čtrnáct dní trápit,“ uvedl Podmol.