Soutěž je rozdělena do prologu, 12 etap, které se pojedou v rámci dvou týdnů. Účastníky soutěže čeká také jeden den odpočinku v Rijádu, metropoli Saúdské Arábie. Součet oficiálně uvedených kilometrů je 7975 a z toho je 4729 kilometrů vedeno jako měřené úseky. První číslo v závorce u každé etapy znamená počet kilometrů v etapě, číslo za lomítkem uvádí kilometry rychlostní zkoušky.

5. 1. Prolog: Úla - Úlal (158/28)

Místo poklidného začátku půjde o dakarskou etapu v koncentrované podobě, ve které budou závodníci kličkovat mezi kameny, na písečných tratích i v jiných úsecích úchvatné krajiny. Takový přísný test zaručí, že prolog splní svůj základní účel oddělit zrno od plev.

6. 1. Úla - Hanakíjá (532/405)

Náročná a akční výzva úvodní etapy udává tón ročníku 2024. Jeho trať, nakreslená od nuly v oblasti s geologickými rysy, které na Dakaru ještě nebyly, uvrhne závodníky do složité situace. Trať se bude vlnit kolem sopek v paletě minerálních odstínů naplněných všemi odstíny šedé, od nejtemnějších po nejjasnější. I v této rané fázi závodu je tato etapa dostatečně obtížná na to, aby vytvořila velké časové rozdíly mezi závodníky.

7. 1. Hanakíjá - Davadmí (662/470)

Extrémně náročná silniční sekce. V první části tratě čeká na pole třiceti kilometrů dun. Zásadní dění na tomto zbrusu novém speciálu se však odehrává na rychlých úsecích, kde štěstí přeje odvážným, ale ne lehkomyslným. Dakar bude směřovat do sféry vytrvalosti. Na cestě do Al Duwadimi to bude dlouhý den.

8. 1. Davadmí - Salamíja (733/440)

První specialitou je různorodá směs kamenitých úseků, rozlehlých pískových ploch a řetězců dun. Najít ten správný rytmus se v této směsi rychlých, pomalejších a členitých terénů je snadnější teoreticky než za volantem. Aby mechanici posypali ránu solí, dostanou v cíli speciálu pouze dvě hodiny práce, než vozidla zamíří do maratonského bivaku pro posádky a uzavřeného parkoviště pro závodní speciály.

9. 1. Salamíjá – Hufuf (631/299)

Další dlouhá, tvrdá dřina na cestě do Al Hofuf, města uhnízděného v srdci rozlehlé, bujné oázy poseté třemi miliony datlových palem. Terén je o něco rychlejší a snáze kompenzovaný na délku speciálu a na to, že se jedná o druhou polovinu maratonské etapy. Etapa je však také plná navigačních hádanek. Jakákoli chyba v tomto ohledu bude určitě spojena s pořádnou časovou ztrátou.

10. 1. Hufuf – Šubajtá (727/118)

Tato etapa vypadá zdánlivě snadno, ale skrývají se zde dvě nebezpečí. Na jedné straně délka úseku silnice a velmi brzký start, který účastníkům ubere energii. Na druhou stranu návrat do moře dun čtvrté největší pouště světa, kde každý kilometr ve speciálu bolí dvakrát až třikrát než kdy jindy. Průměrná rychlost klesne, jakmile účastníci soutěže vstoupí do říše písku. Do bivaku v Shubaytahu se před západem slunce dostane jen hrstka závodníků.

11. 1. a 12. 1. Šubajtá – Šubajtá (818/584)

48H CHRONO

Tato bezprecedentní výzva způsobuje, že se soutěžící třesou. I když se jedná o dvoudenní etapu, zkušenosti z maratonských etap nebudou v novém paradigmatu příliš užitečné. Představte si grandiózní cinkání zvonu, který plní soumrakový vzduch v poušti Prázdná čtvrť. Přikazuje každému soutěžícímu zastavit své vozidlo a strávit noc pod hvězdnou oblohou, než se s východem slunce dá znovu do závodního pohybu. Když hodiny odbijí čtyři odpoledne, účastníci se budou muset zastavit na některém ze šesti odpočívadel, které přerušují průběh speciálu. Jakmile se tam dostanou, dostanou soutěžící nezbytně nutný kempinkový materiál a právě tolik zásob, aby zvládli noc v poušti, bez jakéhokoli spojení, a tedy bez jakýchkoliv informací o tom, jak se jejich soupeřům daří. Odříznutí od zbytku světa.

Ještě nikdy nestrávili adepti na titul v kategorii motorek osm hodin ve speciálu. Poušť Prázdná čtvrť s dunami, kam až oko dohlédne, připraví scénu pro toto historické prvenství. Soutěž není v této oblasti žádným neznámým, ale obtížnost tohoto nadživotního speciálu se posunula o stupeň výš. Navigace bude ďábelsky obtížná, s těžko dostupnými tratěmi a skrytými časovými body, které musí posádky či jezdci projet.

13. 1. volný den (Rijád)

14. 1. Rijád - Davadmí (873/483)

Začíná druhá polovina soutěže, po které by měly nastat značné časové mezery v pořadí. Ti, kteří ztrácejí, se budou chtít vrátit k návratu v boji o co nejlepší umístění. První částí této etapy je kaňonové bludiště s neustálými změnami směru. Dokonalí surfaři na dunách nechají své dovednosti mluvit v intenzivní sekci dun. Budou čas získávat nebo ztrácet?

15. 1. Davadmí – Háil (678/458)

Tento den ostrých kontrastů je o něco jednodušší než předchozí etapy. Speciál se vydává směrem na sever země na další písečný úsek, ale bez větších potíží. Nápadná změna prostředí připomene soutěžícím nutnost držet se v pohotovosti. Zde písek ustupuje kamenům, což vytváří velmi členitý terén. Účastníci budou muset hodně kličkovat, aby se na cestě do Ha'ilu vyhnuli častým hrozbám defektů.

16. 1. Háil – Úla (639/417)

Málokterý z předních závodníků, pokud vůbec nějaký, si stihne užít nádherné pohledy na krajinu, které je psychicky dostanou na pokraj. Start speciálu působí dojmem rychlé etapy, ale účastníci budou této myšlenky brzy zbaveni. Sebedůvěra bude stejně důležitá jako dovednost najít správné tempo při závodění na skalnatých plošinách.

17. 1. Úla – Úla (609/371)

Tato etapa se startem a cílem ve stejném místě kolem monumentálních skal regionu Al-Ula bude odpočinkovou jízdou. Ďábelská překážková dráha dá těm nejdůvtipnějším závodníkům spoustu příležitostí zúročit chyby svých soupeřů.

18. 1. Úla – Janbu (587/480)

Jedna z nejtěžších etap aktuálního ročníku má potenciál otřást stupni vítězů v každé kategorii. V délce téměř 500 kilometrů se lví podíl speciálu odehrává na neúrodném, členitém terénu. Pro jezdce to bude poslední fyzická výzva. Řidiči aut, kteří trpěli ve druhé etapě předchozího ročníku, by udělali dobře, kdyby se zde zhluboka nadechli. Právě předposlední etapa by mohla zásadně proměnit pořadí ve všech kategoriích.

19. 1. Janbu – Janbu (328/175)

Finále by mělo proběhnout bez větších potíží, ale i tak může být rozhodující. Měřený úsek v délce 144 kilometrů není nikdy pohodlným místem pro osobu, která vede závod. Koneckonců, motocyklista Toby Price byl loni na startu 14. etapy dráždivě blízko své třetí trofeji, ale jeho náskok dvanáct sekund nestačil na to, aby udržel pozici lídra. Možná se dočkáme změn, které by nás nikdy nenapadly.