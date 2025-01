Aktuální etapa byla zkrácena o 169 kilometrů z 496 na 327 kilometrů. Důvodem byly silné bouře a déšť v oblasti Al Henakiyah. Současně museli brát organizátoři ohled na to, že účastníky čeká ve středu a čtvrtek maratonská etapa.

Sainz skončil, Loeb v ohrožení

Soutěž skončila pro jejího čtyrnásobného vítěze Carlose Sainze (Ford Raptor). Legendární El Matador měl ve druhé části etapy Chrono48 havárii, ale do cíle dojel. Ovšem technik Mezinárodní automobilové federace (FIA) mu nedovolil kvůli poškozenému bezpečnostnímu rámu pokračovat. “Je to jedno z největších zklamání kariéry,“ cituje španělský list Marca Carlose Sainze. „Byla to moje chyba, vjel jsem do duny příliš rychle a převrátil se. Nemá cenu hledat výmluvy,“ přiznal dvaašedesátiletý Španěl.

Do situace v ohrožení se dostal Sébastien Loeb (Dacia Sandrider), který na dvanáctém kilometru havaroval a musel opravovat. Ztratil 63 minut a v průběžném pořadí klesl na šestnácté místo s mankem 75 minut. O jeho pokračování rozhodne technik FIA, který bude kontrolovat, stejně jako u Saine ochranný rám vozu.

Michek to chtěl zabalit

Aktuálně nejrychlejší český motorkář Martin Michek ze začátku třetí etapy bloudil a byl natolik z toho frustrovaný, že uvažoval o konci. Nakonec to rozpálil natolik, že skončil na skvělém 9. místě! „Byl jsem překvapený, když mi mechanici ze zadního kola vyndali drát. Měl jsem štěstí, že se mi nezamotal víc a zadní kolo se na místě nezastavilo,“ prohlásil Michek, který v celkovém pořadí drží 15. místo. „Na začátku jsem vážně myslel, že se na to vykašlu a skončím. Bylo to kritické, nechal jsem tam hrozně moc minut, protože jsem zabloudil. Jeden jezdec přede mnou mě svedl z cesty. Pak jsem se vrátil, ale omylem jsem si zapomněl zkalibrovat kilometry na místě, které bylo správné.”

Problémy ale pokračovaly. „Poté jsem odbočil o dva kilometry dříve, takže došlo na druhé velké zabloudění. Naštvalo mě to, zařadil jsem kvalt a řekl - A dost! Pustil jsem to na risk, a nakonec to byl dobrý výsledek. Od tankovačky jsem neměl žádný problém. Dával motorce pořádně napít tak, až jsem se toho někdy bál,“ popisoval Michek.

Další jezdec týmu Milan Engel ztrácí po třetí etapě více než hodinu a půl a v celkovém pořadí je na 21. místě. „Navigace byla opravdu těžká, ale trápily nás také lávové kameny, na kterých to bylo vysilující. Krizovek jsem měl hodně, také highsiderů, tempo jsem měl menší než v předchozích etapách, trošku jsem si potřeboval odpočinout na další dny,“ dodal Engel, kterého postihla minutová penalizace za překročení rychlosti. Třetí člen české sestavy Martin Prokeš je v celkovém pořadí na 58. místě a ztrátu má přes šest hodin.

Loprais dorval gumy

V kategorii kamionů si připsal první etapové vítězství Aleš Loprais, který byl o 5:20 minuty rychlejší než v klasifikaci vedoucí Macík a snížil jeho náskok na 3:34 minuty. “V téhle kamenité a rozbité etapě to bylo o vteřinách a o chybách. Tu jsme si nemohli dovolit. Proto jsme se soustředili, abychom to projeli akurátně a vyhnuli se defektu,” líčil Loprais v tiskové zprávě. “Podařilo se, i když to bylo na hraně, protože po dojetí do cíle jsme měli úplně dorvané gumy,” konstatoval český pilot. Sám si připsal čtrnácté prvenství v kariéře, zatímco pro jeho navigátora Davida Křípala to byla premiéra. “Mám za něj dvojnásobnou radost, protože pro něj to je první vyhraná dakarská etapa. A to se počítá," dodal Loprais.

Macík měl podobné hodnocení etapy, ale jemu se defekt nevyhnul. “Byla to etapa, kde se dalo jen ztratit, což se nám podařilo. Museli jsme měnit pneumatiku, což nás stálo pět minut a pět minut jsme ztratili. Celkově je to ale cajk a jedeme dál," řekl Macík na sociálních sítích.

Prokopa štvaly kamiony

Rozhodně spokojený nemohl být Martin Prokop, který musel opravovat pravou zadní poloosu a brzdy. Do cíle etapy přijel se ztrátou téměř 88 minut a propadl se z 11. na 25. místo. “Bohužel hezký výsledek je ztracený. Začalo nám vibrovat pravé zadní kolo, auto přestalo brzdit. Mysleli jsme, že je to poloosa, ale nakonec jsme museli všechno u kola vyměnit a hodina a půl byla pryč. Bylo štěstí, že jsme s sebou měli těhlici, která je těžká původně jsme ji brát nechtěli. Budeme bojovat dál, ale technika tentokrát nevydržela," řekl Prokop a dodal, že po opravě jej brzdila jízda za kamiony v čele s Lopraisem. “Tyhle stroje jedou pomalu, hrozně práší a vůbec nepouští. I když jsou to čeští parťáci, tak fair play tentokrát nula," dodal Prokop.

Výsledky Rallye Dakar 2025 po 3. etapě

Motocykly: 1. Santolino (It./Sherco) 3:44:34; 2. Cof (JAR/KTM) +1:21; 3. Brabec (USA/Honda) +4:01; ... 9. Michek (ČR/KTM) +6:42; 27. 22. Engel (ČR/KTM) +23:00; 28. Drdaj (ČR/KTM) +23:03; 33. Romančík (ČR/KTM) +28:58; 38. Brabec (ČR/KTM) +32:57; 49. Prokeš (ČR/KTM) +49:53; 55. Pabiška (ČR/KTM) +56:19; 56. Peschel (ČR/Husqvarna) +56:43; 64. Brož (ČR/KTM) +1:20:47.

Automobily: 1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota Hilux IMT Evo) 3:16:52; 2. Chicherit, Winocq (Fr./Mini JCW Rally) +33; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota GR DKR Hilux) +1:48; ... 104. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:27:23; 143. Trněný, Pritzl (ČR/Ford 150) +3:05:16.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:36:21; 2. Zala (Lotyš./Iveco) +53; 3. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) +2:07; 4. Macík (ČR/MM Technology) +5:20; 5. Šoltys (ČR/Tatra) +12:48; ... 11. Vrátný (ČR/Tatra) +55:22; 12. Poslední (ČR/Tatra) +56:18; 25. Randýsek (ČR/MAN) +30:08:39.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2025 celkově

Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 20:09:54; 2. Howes (USA/Honda) +1:57; 3. Branch (Botswana/Hero) +2:05; ... 15. Michek +59:01; 21. Engel +1:35:50; 22. Drdaj +1:36:35; 38. Brabec 3:22:32; 38. Romančík 3:32:52; 43. Pabiška +4:09:35; 58. Prokeš 6:17:22; 59. Peschel +6:20:40; 62. Brož 7:11:36..

Automobily: 1. Lategan Cummings (JAR/Toyota Hilux IMT Evo) 19:04:53; 2. Al-Attiyah, Boulanger (Katar, Fr./Dacia Sandrider) +7:17; 3. Ekström, Berqvist (Švéd./Ford Raptor) +9:34; ... 25. Prokop, Chytka +1:52:46; 72. Trněný, Pritzl +5:53:16.

Kamiony: 1. Macík 21:06:10; 2. Loprais +3:34; 3. Zala +34:23; ... 8. Šoltys +3:27:20; 13. Vrátný +9:44:22; 15. Poslední +12:11:45; 25. Randýsek +113:23:50.

Classic (po 2. etapě): 1. Traglio, Briani (It./Nissan Terrano Pick-Up) 179 bodů; 2. Colnaghi, Bottallo (It./Nissan Patrol) 227; 3Santaolalla Mill, Viňas (Šp./Toyota HDJ 80) 231; ... 23. Martinec, Kopřiva (ČR/Toyota Land Crusier 90) 809; 59. Pazdera, Lounová, M. Holaň (ČR/Tatra T815-2) 4192; 62. Husek, Dočkal, D. Holaň (ČR/Tatra 815) 4958; 71. Vinš, Bajora (ČR/Mitsubishi Pajero) 6004; 83. Bárta, Švec (ČR/Mitsubishi Pajero) 8987; 85. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 9376.