Rallye Dakar 2025: Češi odletěli s dobrou náladou

Čeští účastníci Rallye Dakar 2025 odletěli do dějiště soutěže. Po sedmihodinovém letu přistáli v Džiddě, kde si vyzvedli své závodní speciály, všechny doprovodné vozy a vyřídili potřebé formality. Následovalo téměř sedm set kilometrů dlouhé putování do Bišy, kde je bivak a na 3. ledna naplánován start soutěže.

Na pražském Letišti Václava Havla panovala dobrá náůada, ale přesto se zdálo, že úsměvy a vtípky zakrývaly trochu nervozity. Většina už myslela na nejbližší dny, až začne pracovat v závodnickém módu a těšit se na start.

Tomeček neztrácí respekt

Jednoznačně nejzkušenějším ze všech je Tomáš Tomeček, který se na první Dakar chystal již v roce 1995. V nadcházejícím ročníku pojede jako rychlá asistence továrního týmu South Racing, který se stará o dvacítku bugin typu Can-Am. Současně jedna jeho tatrovka bude působit jako asistenční pro kategorii Future 1000, ve které startují vozy s alternativními pohony. Kromě toho další dvě tatrovky jedou jako sběrné na soutěži Africa Eco Race, která kopíruje africké terény Dakaru, který se jel na černém kontientu naposledy v roce 2007.

“Vánoce jsme prožili v klidu s naší početnou rodinou. Jedno z našich čtyř dětí se nám vrátilo po půl roce pobytu v zahraničí, jiné zase tráví čas v Brazílii. Druhý svátek vánoční jsme odvezli doprovodné tatrovky do přístavu, odkud odplouvaly lodě se závodními vozy Afrika Eco Race. Po návratu jsem se doma rozloučil a zamířil na letiště,” řekl Tomeček, který při hromadě zkušeností neztrácí respekt k náročnosti tratě. “Současné terény nabízejí velké možnosti a obdivuji jak dokáží organizátoři vymyslet náročnou trať s ohromnými dunami. Navíc tak, aby méně zkušené posádky, nebo ty, které se dostaly do problémů, nezůstaly napospas situaci,” dodádá Tomeček.

Čas na přípitek nebude

Na třináctý Dakar se chystá obhájce prvenství v kategorii kamionů Martin Macík. “Mám toho za sebou už dost na to, abych byl nervozní. Užil jsem si vánoční svátky v klidu se ženou a dětmi. Nejstarší dcera bere Vánoce se vším všudy, mladší se také snaží a několikaměsíční syn to samozřejmě ještě tolik nevnímá,” usmíval se Macík, který se neodříkal sladkostem. “Přibral jsem asi dvě kila, ale už je to zase dole. Navštívil jsem příbuzné, ale ne nadlouho, protože jsem na chvíli ztratil hlas, ale už teď jsem plně soustředěný. Čeká nás tradičně trochu organizačně složitý začátek a pak už začneme závodit a na to opravdfu těším,” dodal sedlčanský jezdec.

S manželkou i dvěma dětmi se objevil v odletové hale Martin Prokop, pátý v kategorii automoblů ročníku 2024. “Po příletu čekají tradičně organizační věci, které musíme zvládnout, pak cesta asi sedm stovek kilometrů do bivaku, kde se začneme připravovat. Budeme pořádně makat, protože poslední den roku 2024 a hned další den máme naplánováno testování. Takže odpadá i novoroční přípitek,” vysvětluje Prokop. Sám po zveřejnění trasy nadcházejícího ročníku konstatoval, že účastníky čeká extrémně složitý začátek Dakaru. “Kdo přežije do dne odpočinku, může začít přemýšlet o svém umístění. Začátek musíme především přežít, jet takticky a nebláznit,” dodává Prokop.

Pravidla jsou přísná

Šestnáctý Dakar má před sebou motocyklový jezdec David Pabiška, který dokázal patnáct ročníků dokončit. “Člověk cítí především zodpovědnost vůči partnerům, jejichž zásluhou může být na startu. Nervozita trochu je, ale taková mírná předzávodní. Čeká nás náročný ročník, ale jak já říkám, dakarský chleba se má ukusovat po kouskách a nemyslet moc dopředu,” říká Pabiška. Popáté pojede v kategorii Orginal by Motul, ve které je zakázána asistence mechanika. “Podle nových pravidel má každý z nás k dispozici pouze šest pneumatik, které si musím přezouvat sám. Pomoci mi může někdo ze soupeřů, protože přehazovat gumu s nafouknutou mouse vložkou a montpákama, je to pěkná rozcvička i pro zkušeného člověka. Navíc se zpřísnila pravidla pro pohyb v bivaku, takže pro náhradní díly do kamionu KTM už asi nepojedeme na elektrokoloběžce, ale budeme muset hezky pěšky možná i kilometr,” dodává Pabiška.

Na osmý a poslední Dakar se chystá motorkář Jan Brabec. “Nechci říkat poslední, protože nikdy nevíte, co vás potká, ale určitě je to poslední jezdecký. Pokud budou další, tak už jako manažer. Je to součást mých nových projektů, které týkají servisní práce třeba na podnicích mistrovství Evropy v rallye, na Dakaru, tréninků na Dakar nebo v motokrosu,” říká závodník, který se stal v roce 2024 otcem syna. “Samozřejmě už mám rodinu, takže nějak v té hlavě to je a přistupuji k tomu zodpovědně s tím, že chci soutěž především dokončit. Pojedu v klidu, uvolněně a určitě nechci bláznit,” říká Brabec, který v prosinci 2024 najezdil v pískách Dubaje pět tisíc tréninkových kilometrů. “Potřeboval jsem si trochu odpočinout od motorky a Vánoce jsme si užili s rodinou se vším všudy, co nim patří,” dodal s úsměvem.

Snad nic nezapomněly

Druhý start čeká motocyklové jezdce Jaroslava Romančíka a Dušana Drdaje z týmu Cajdašrot Dakar Teamu. “Vánoce byly nádherné a užili jsme si je s dětmi a se vším všudy, jak to má být. Nervozní jsem nebyl, to na mě padlo až trochu při příjezdu na letiště. Pojedu v jiné kategorii než při prvním startu, ale vesměs se těším a uvidíme, co to přinese,” říká Romančík. Jeho týmový parťák to měl nastaverné podobně a sváteční dny si užíval v klidu. “Nervozita na mě padla až po pár dnech, ale po příjezdu na letiště trchu povolila. Člověk se potkal s lidmi z dakarské komunity, přišly nějaké srandičky a s tím i trochu uvolnění. Pokud jde o plány, tak chci především dojet do cíle. Pokud se povede nějaký lepší výsledek, tak samozřejmě to bude super a budu to brát jako třešničku na dortu,” dodal Drdaj.

Druhý start čeká ženskou dvojici Barbora Holicá a Lucie Engová, které v kategorii Dakar Classic 2024 zaujaly celý motoristický svět, když náročnou soutěž dokončily s ikonickým vozem Citroën 2CV. Pro nadcházející ročník zvolily s technikem Tomášem Nerudou variantu rozšíření motoru 2CV speciálním kitem od belgického motoráře VGS a zvýšení objemu na 760 cm3. Sériový motor 2CV má běžně 600 cm3. Pomocí výměny válců z modelu Visa s novým litým pouzdrem, nových pístů o průměru 83 milimetrů a úpravou klikové skříně se dosáhne vyššího objemu motoru a tudíž vyššího výkonu a točivého momentu.

“Nevím, jestli jsem něco nezapomněla. Nevím, kde máme auto, jestli máme techničáky a doklady, papíry, víza prostě strašný,” smála se Holická a Engová rovněž s dobrou náladou dodala: “Ještě před odletem mě starší brácha Tomáš vyzkoušel. Když jsem mu odříkala znění posledního bulletinu pořadatelů, tak prohlásil, že jsem dostala jedničku a můžu odletět.”

Soupeři Michka nespletou

Držitel dvou desátých míst z kategrii motocyklů Martin Michek (Orion - Moto Racing Group) po letech zkušeností ví, jak náročné je dostat se mezi elitu na továrních strojích. „Někdy týmy pověří jednoho ze svých závodníků k tomu, aby konkurenci zmátl špatně zvolenou stopou. Schválně jede někam jinam, aby zmátl konkurenci. Často k tomu dochází zejména ve druhé polovině Dakaru. Od někoho, kdo už nemůže bojovat o vyšší příčky celkového pořadí, ale v předchozím dni dojel hodně vpředu,“ uvedl Michek, který se snaží na tyto pasti neskočit. „Na trati to poznám tak, že se dvě linie stop najednou rozjedou do jiných směrů. Pak si musíte zvolit správně, což se dělá hůře, když jedete třeba desátý a nikdo kolem vás není,“ vysvětluje jihočeský závodník.